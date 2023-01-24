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1 Milyon İşçi Solucan Organik Atıkları Dönüştürüyor!

Zeytinburnu Belediyesi’nin çevre dostu nesiller yetiştirmek amacıyla bin 718 metrekarelik bir alana kurduğu Çevre ve İklim Değişikliği Eğitim Merkezi’nde üretilen 1 milyon solucan yoğun mesai yapıyor. Başkan Ömer Arısoy, “Çöp depolama sahalarına gidecek organik atıkları sıfırlayarak 1 milyon işçi solucanı çatı ve bahçe tarımında kullanıyoruz.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Ocak 2023 Salı 11:53
1 Milyon İşçi Solucan Organik Atıkları Dönüştürüyor!
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Zeytinburnu Belediyesi’nin Çevre ve İklim Değişikliği Eğitim Merkezi çatısında Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen solucan gübresi üretimi devam ediyor. 1 milyonluk üretime ulaşan tesiste ayrıca kompost tesisi, yağmur bahçesi, arıcılık, çatı ve bahçe tarımı faaliyetleri ile ‘Sürdürülebilir Yaşam Alanları’ oluşturuldu.
İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
ÇÖPE GİDECEK ORGANİK ATIKLAR SIFIRLANARAK FAYDALI BİR ÜRÜN HALİNE GELDİ”
Konu hakkında detaylı açıklamada bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Organik atıkları işlemek üzerine kurduğumuz kompost tesisinde sürekli akış sistemi ile solucan gübresi üretiyoruz. Zeytinburnu genelinde haftanın 6 günü kurulan pazar yerleri ile marketlerin manav reyonlarından topladığımız organik atıklar öncelikle kompost makinelerinde işleniyor. İşleyiş sonrasında oluşan bu toprak iyileştirici kompost ürünü ile her 15 günde bir solucanları besliyoruz. Bu güne kadar 9 ton kompost ürünü ile beslenen solucanlardan 1 milyon solucan gübresi üretimi gerçekleştirdik. Böylece çöp depolama sahalarına gidecek organik atıkları sıfırlayarak faydalı bir ürün elde etmiş olduk. Üretilen solucan gübreleri, eğitim merkezinde yer alan çatı ve bahçe tarımında kullanıyoruz. Sürdürülebilir bir anlayışla işleyen bu tesiste kompost makinelerinin enerjisi güneş panellerinden, solucanların nem ihtiyacını ise yağmur suyu hasadı uygulamalarından sağlıyoruz.” dedi.
Çevre ve İklim Değişikliği Eğitim Merkezi’nde aynı zamanda yaşları 8-12 arasında değişen çocuklara yönelik iklim değişikliği ve sıfır atık konularında yüz yüze eğitimler de veriliyor.
Organik atıkların işleyişinin yer aldığı eğitimlerle gıda güvenliği, çevre koruma ve sürdürülebilirlik kavramları ile gıda atıklarının geri dönüşümü, bu atıklardan katma değeri yüksek ürün elde edilmesi ve gıda israfını azaltmakta rol oynayacak kişisel sorumluluklarının bilincinde bir neslin yetişmesi amaçlanıyor.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansjı (İTHA) 

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