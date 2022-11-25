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Zeytinburnu AKDEM’den Kadına Yönelik Şiddet Paneli

Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM), ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ‘ kapsamında İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi iş birliğiyle, “Şiddeti Önlemede Bireysel Farkındalık” konulu bir panel düzenledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Kasım 2022 Cuma 16:26
Zeytinburnu AKDEM’den Kadına Yönelik Şiddet Paneli
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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi akademisyenleri Zeytinburnu’ndaki lise öğrencileri ile Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde buluştu. Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) tarafından düzenlenen “Şiddeti Önlemede Bireysel Farkındalık” adlı panelde akademisyenler; öğrencilere kadına yönelik şiddete karşı bilinç düzeylerini artırıcı, geleceğin şiddet uygulayıcıları ve mağdurları olmalarını önlemek, şiddete sessiz kalınmaması, şiddet karşısında yapabilecekleri hakkında farkındalık oluşturmak için önemli bilgilendirmeler yaptılar.
PROF. DR. KALFOĞLU: “ŞİDDETİ GENETİĞE BAĞLAMAK DOĞRU DEĞİLDİR”
rof. Dr. Ersi Kalfoğlu konuşmasında, ‘Şiddete Eğilimin Genetik Özelliğine’ değinerek, “’Şiddet bizim genlerimizde mevcut mu?’ diye hep merak edilmiştir. Tabii ki bizim her şeyimizin belirlendiği bir kodumuz var, tabii ki bu kodda DNA’mızdır. Bu kod her zaman çevreden, görünen davranış biçimlerinden etkilenmektedir.” diyerek şiddetin genetiğe bağlamasının doğru olmadığını ifade etti.
Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu ise konuşmasına “Şiddeti Önleme” başlığında giriş yaparak şiddetin kimlik ve kişilik ilişkisi üzerine İtalya- Fransa maçından örnekleme ile asıl meselenin içimizdeki var olan şiddeti nasıl ıslah etmeliyiz konusuna değindi.
Panelin son konuşmacısı Dr. Öğr. Üyesi Duygu Buğa, “Şiddetin her alanı önemli ancak bugünün özelinde kadına yönelik erkek şiddetini konuşacağım.” diyerek salondaki gençlere ‘En çok hangi duygunuzu gösterebiliriniz? ‘ sorusunu yönelterek toplumdaki cinsiyet rollerinin şiddetin öncüllerinden olduğunu vurgulayarak; güvenli, riskli ve tehdit eden ilişkiler hakkında önemli ipuçları verdi.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansjı (İTHA) 

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