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Zehra Kimdir ?

Son zamanlarda çıkardığı “Cennetten Çiçek” parçasıyla milyonlarca kişi tarafından dinlenen Zehra Gülüç, başarılı çıkış yakalayan genç şarkıcılar arasındadır. Yaza damga vuran parçasının ardından televizyon programlarına konuk olan Zehra Gülüç, şarkıları ve kişiliğiyle de sevilmektedir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Mayıs 2022 Cumartesi 08:23
Zehra Kimdir ?
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Zehra Gülüç, 6 Kasım 1998 yılında dünyaya gelen Türk pop şarkıcıdır. Mersin’in Mut ilçesinde dünyaya gelen Gülüç, aslen Tuncelilidir. Lise eğitimini Karaman Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü’nde tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için Kırıkkale’ye gelir. Kırıkkale’de Güzel Sanatlar Fakültesinde müzik bölümünde eğitimini devam ettiren şarkıcı, bireysel gayretleriyle küçük yaşlardan itibaren devam ettirdiği müzik eğitimini üniversitede akademik düzeyde tamamlamış oldu.

Zehra Gülüç Babası Kimdir?

2014 Yılında bir trafik kazasında babasını kaybeden Zehra Gülüç, 2 kız kardeşi ve annesi ile birlikte yaşamaktadır. İnternette “Zehra Gülüç babası kimdir” şeklinde sıklıkla araştırma yapılmaktadır. Şarkıcının 2014 yılında geçirdiği ani bir trafik kazasıyla hayatını kaybettiği bilinen babasının kim olduğuna dair bir bilgiye rastlanmamıştır.

Zehra Gülüç Boyu ve Burcu Nedir?

Zehra Gülüç, boyu 1.62 cm olup, 55 kilodur. 6 Kasım 1998 doğumlu şarkıcının burcu Akreptir. 2022 yılı itibariyle 24 yaşındadır.

Zehra Gülüç Şarkıları

“Cennetten Çiçek mi Topluyorum” şarkısıyla bir anda büyük çıkış sağlayan ve müzik otoriteleri tarafından desteklenen şarkıcı Zehra Gülüç profesyonel anlamda şarkıları ile çalışmalarını sürdürüyor. 2016 Yılından itiraben kendi Youtube kanalında akustik seslendirmelerini, coverlerini paylaşan ve belirli bir kitle tarafından sevilerek takip edilen şarkıcı Zehra, “Cennetten Çiçek mi Topluyorum” şarkısı ile beraber kendi deyimiyle beklemediği bir çıkış yakalamıştır.

  1. ve müziği Koray Albayrak ile Enes Yıldırım imzası taşıyan şarkı Zehra Gülüç için aynı zamanda dönüm noktası olmuştur. Bir röportajında küçüklüğünden beri şarkıcı olma hayali ile şarkılar söylediğini dile getiren ve zamanla hayalini gerçekleştiremeyeceğini düşünerek öğretmen olmaya karar verdiğini belirtir. Zehra Gülüç, “Cennetten Çiçek mi Topluyorum” şarkısı sayesinde hayallerine kavuştuğunu ve öğretmen olarak atanmasına bir ay kala şarkıcılığa bu şarkısı ile birlikte adım attığını söylemektedir.

Aynı şarkı ile 2021 yılında “Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Şarkıcısı” ödülünü alan Zehra, Altın Kelebek ödüllerinde de rüzgar gibi esmiştir. Prodüktör olarak Erol Köse ile çalışmayı tercih eden Zehra “Ederin Olsun” şarkıcıyla pop müzik kategorisinde trendleri yakalamayı hedeflemiştir.

Zehra Şarkıları İndir

Zehra şarkıları indir müziksever internet kullanıcıları tarafından oldukça yoğun araştırılan terimler arasında yer almaktadır. Zehra şarkıları arasında son çıkardığı ve oldukça beğeni kazanan “Bal” ise Mp3semti isimli sitede yer alan bal indir sayfasından indirilebilmektedir.

Bilal Hancı ile düet söylediği ve klip çekimini de birlikte yaptıkları “Bal” önümüzde ki yaza damga vurması beklenilen şarkılar arasındadır.

Mp3Semti sitesine girerek şarkıcının tüm şarkılarını inceleyebilirsiniz. Mp3 İndir, dinle ve kaydet gibi bir çok ihtiyaçlarınızı kaliteli altyapısıyla karşılayan sitede tüm şarkılar ücretsiz bir şekilde dinlenebilmektedir.

Kaynak: Mp3Semti.com

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