“Yüz Yüze Eğitim Emlak Piyasasını Canlandıracak”

Emlakjet, Temmuz verilerini yayınladı

Ayda 40 milyon sayfa görüntülenme sayısı ve 7,5 milyon ziyaretçisi ile emlak seri ilan sektörünün öncü platformu Emlakjet, 400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan bir veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda hazırladığı Temmuz 2021 emlak verilerini yayınladı. Emlakjet Temmuz raporunda ayrıca, okula dönüş dönemi ile birlikte öğrenci konut tercihleri hakkında özel bir araştırma gerçekleştirdi

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında kredi faiz indirimi teşviğinin uygulandığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53 azalarak 107 bin 785 olurken, ipotekli satışlardaki yüzde 84’lük yıllık azalma gerçekleşti. TÜİK verilerine göre ayrıca Temmuz’da konut satışları bir önceki aya göre yüzde 20 azalma gösterdi.

Konut satışlarındaki azalmaya rağmen geçtiğimiz yıl konut kredi teşviki uygulanan Temmuz ayına göre konut aramaları %10 arttı. Konut aramalarının %56’sı satılık, %44’ü kiralık konutlar için gerçekleşti. Kiralık aramaların toplam aramalar içindeki payı bu yıl ilk kez geriledi.

Öğrenciler arkadaşlarıyla ya da yalnız yaşamak istiyor

Emlakjet her ay farklı bir konuyu özel olarak araştırırken, Temmuz ayında öğrenci konut tercihlerine ayna tuttu. Emlakjet’in kullanıcılar arasında yaptığı araştırmaya göre öğrenciler aileleriyle yaşamak ya da yurtta kalmak yerine, arkadaşlarıyla ya da yalnız ev tutmayı tercih ettiğini ortaya koydu. Konaklama türlerinden hangisinin tercih edildiğinin sorulduğu araştırmaya göre öğrencilerin 4’te 3’ü (yüzde 74) arkadaşlarımla veya yalnız ev tutmak istediği tespit edilirken, yüzde 15’i aileleriyle yaşamak, yüzde 11’i ise okul ya da özel yurt tercih ettiklerini belirtti.

Öğrencilerin yarıya yakını (yüzde 47) yaşayacakları evin ulaşım olanaklarına yakın olmasının önemli olduğunu belirtirken, evin okula yakın olması ise yüzde 39 ile ikinci sırada yer aldı. Eğlence ve yeme içme yerlerine yakın olması seçeneğini işaretleyenler ise yüzde 14’te kaldı.

Diğer yandan Emlakjet araştırmasında öğrencilerin ev ararken hangi bölümlere dikkat ettiği de sorulurken, en çok (yüzde 42,5) odalara dikkat ettikleri ortaya çıktı. Odaların hemen arkasından ise yüzde 39,8 ile öğrenciler mutfak ve banyoya önem veriyor. Emlakjet’in Haziran ayında tüm kullanıcılar arasında yaptığı araştırmada ise evin en çok önemsedikleri bölümün yüzde 61 ile mutfak ve banyoyu tercih ettiği ortaya konulmuştu. Araştırma ile öğrencilerin bu açıdan genel kullanıcılara göre farklılık gösterdiği tespit edildi.

Yıllık fiyat artışında Antalya liderliği bırakmıyor

Temmuz ayında en çok konut araması yapılan ilk beş il arasında hem aylık (yüzde 4) hem de yıllık (yüzde 33) en yüksek fiyat artışı Antalya’da görüldü. En çok konut aranan (yüzde 22) il olan İstanbul, aylık fiyat artışında Temmuz’da Antalya ile aynı oranı yakalarken, yıllık satılık fiyat değişimi ise yüzde 31 oldu. Antalya ve İstanbul’u aylık artışta yüzde 3 ile İzmir ve Bursa takip ederken, en çok konut aranan üçüncü il olan Ankara’da Temmuz ayında fiyat artışı ya da düşüşü yaşanmaması dikkat çekti.

İlçeler arasında şampiyon Kuşadası, Beylikdüzü’nde fiyatlar düştü!

Emlakjet verilerine göre, Temmuz ayında da en çok konut araması yapılan ilçe Konya’dan Selçuklu olurken, gözde tatil beldelerinden Kuşadası, listede ikinci sırada yer aldı. En çok arama yapılan ilçeler arasında üçüncü sırayı Gaziantep’in Şahinbey ilçesi alırken, ardından İstanbul’dan Beylikdüzü ve Ankara’dan Çankaya ilçeleri geliyor.

Aylık fiyat artışında Ankara’nın Çankaya ilçesi yüzde 5’lik artışla birinci sırada yer alırken, Kuşadası yıllık fiyat artışı yüzde 65 ile “en çok konut aranan ilçeler” arasında liderliğini korudu. Selçuklu ve Şahinbey ilçelerinde aylık yüzde 4 fiyat artışı görülürken, Beylükdüzü ilçesinde ise aylık fiyatlar yüzde 7 düştü. Bu düşüş ile birlikte Beylikdüzü, yıllık fiyat artışında da yüzde 21 ile en çok konut araması yapılan ilk beş ilçe arasında sonuncu oldu.

Okula dönüş kiralama işlemlerini olumlu etkileyecek

Temmuz ayı verilerini değerlendiren Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, Temmuz ayındaki uzun bayram tatilinin konut satış ve kiralama işlemlerindeki hacmi düşüren sebeplerden biri olduğunu belirterek, “Aylık gayrimenkul raporlarımızda sektördeki fiyat trendlerini, konut arayanların gayrimenkul ofislerinin ve sektördeki uzmanların görüşlerine yer vererek detaylı analizler paylaşmaya devam ediyoruz. 2021 yılı Temmuz ayını Türkiye konut satışları hacmi olarak geçen yılın aynı ayına göre yarı yarıya geride kapattı. Yıllık bazdaysa satışlar ocak ve Temmuz ayları arasında yüzde 23 geride. Konut arama oranlarına baktığımızda ise Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 daha büyük bir hacim gördük. Yani aramalar hız kesmiyor, ancak işleme dönme oranı yüksek faiz oranlarının da etkisiyle aynı seviyede değil. Satışları olmasa da kiralama işlemlerini okula dönüş döneminin etkileyeceğini düşünüyoruz. Bu sebeple Emlakjet Temmuz Ayı Gayrimenkul raporunda yer verdiğimiz okula dönüş konusunda elde ettiğimiz veriler de bunu gösteriyor.” dedi.

Emlakjet’in Temmuz ayında gerçekleştirdiği öğrencilere yönelik araştırma verilerini bir akademisyen olarak doğal bulduğunu belirten Bursa Uludağ Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölüm Başkanı Elif Karakurt Tosun ise “Öğrenciler bireyselliğe önem veriyor. Arkadaşlarıyla yaşamak istemelerinin en önemli sebebi bu. Hatta özellikle şehir dışı üniversiteleri tercih eden çok öğrenci var. Ayrıca evin en çok ilgilendikleri bölümü sorulduğunda odalar cevabı, normalde evlerde en çok incelenen mutfak-banyo alanlarının önüne geçmiş. Bu da öğrencilerin bireyselliğe önem verdiğini destekleyen ikinci bir sonuç. Ankete cevap veren öğrenciler okula yakın olmayı ve ulaşıma yakın olmayı önemsiyor. Bu ihtiyaçlar okula yeni başlayan öğrenciler için daha kritik, yeme içme yerlerine ve eğlence merkezlerine yakın olmak daha çok 3. ve 4. sınıftaki üniversite öğrencileri için önemli oluyor. Çünkü bu sınıflarda çoğu öğrenci staja başlıyor, okula daha az zaman ayırıyorlar ve finansal özgürlüklerine kavuşmuş oluyorlar.” dedi.

Yüz yüze eğitimin uzun süredir herkes tarafından beklendiğini ve öğrencilerin sosyal çevrelerinden uzun süredir uzak olmaktan şikayetçi olduklarını belirten Elif Karakurt Tosun ayrıca “Öğrenci bölgelerinde çalışan gayrimenkul ofisleri, elindeki öğrenciye uygun portföyleri pandemi süresince değerlendiremedi. Hal böyle olunca okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağının açıklaması hem öğrencileri hem emlak ofislerini heyecanlandırdı. Pandemi döneminde boş kalan evlerin sahipleri bir süre gelir elde edememişti. Hem sektörün gidişatı hem portföylerin boş kalması sebebiyle öğrenci konut kiraları önemli miktarda arttı. Bu süreçten negatif etkilenen ise kiraları ödeyen öğrenci aileleri.” şeklinde konuştu.

Açıklanan yüz yüze eğitim kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Emlakjet Prestige Plus Üyesi Kasa Gayrimenkul Yöneticisi Hakan Asa ise “Bursa Nilüfer’de öğrenci yoğunluğunun çok olduğu Görükle bölgesinde yoğun hizmet veriyoruz. Toplam iş hacmimizin neredeyse yüzde 60’ı öğrenci işlemlerinden oluşuyor. Öğrenci evleri genellikle çok kolay toplanıp taşınabiliyor. Pandemiyle birlikte uzaktan eğitime geçilmesi öğrenci evlerinin hızlıca boşaltılmasına sebep oldu. Yeni işlemler de önemli ölçüde azaldı. Uludağ Üniversitesi’nin Tıp ve Veterinerlik gibi bazı uygulamalı bölümleri yüz yüze eğitime devam ettiler, ancak İşletme, Ekonomi gibi bölümlerin uzaktan çevrimiçi eğitime dönmesiyle bölgemizde önemli bir işlem hacmi kaybı yaşandı. Öte yandan bir süredir boş kalan evlerin ev sahipleri de bu süreçte kira getirisi elde edemediği için geçen yıla göre Görükle bölgesinde kiralarının ortalama yüzde 30 arttığını söylemek mümkün. Okula dönüşün ilk sinyalleri ise artan kiralara rağmen çok olumlu. Piyasada çok fazla kiralık daire yok, fakat portföy geldikten sonra işleme dönmesi birkaç telefonda gerçekleşiyor.” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)