banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.174,93
ALTIN
995,25
DOLAR
18,20
STERLİN
21,11
EURO
18,27
Sevgi Sosyal Kütüphanesi Taksim'de Açıldı
Sevgi Sosyal Kütüphanesi Taksim'de Açıldı
Yaşlanma Karşıtı 6 Besin
Yaşlanma Karşıtı 6 Besin
İstanbul, Zafer Bayramı'nı Şanına Yakışır Şekilde Kutladı
İstanbul, Zafer Bayramı'nı Şanına Yakışır...
DEVA Partisi Devletteki Çürümenin Peşinde
DEVA Partisi Devletteki Çürümenin Peşinde

Yıldız Holding Brandon Hall Mükemmellik Ödülü kazandı

Yıldız Holding, uluslararası anlamda en prestijli insan kaynakları ödül programlarından Brandon Hall Group Mükemmellik Ödülleri’nde 3 kategoride Altın, 1 kategoride de Bronz ödül kazandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Eylül 2022 Perşembe 09:05
Yıldız Holding Brandon Hall Mükemmellik Ödülü kazandı
banner171

“İnsana yatırım” anlayışıyla gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında pek çok yenilikçi İK uygulamasına imza atan Yıldız Holding, bu uygulamalarının başarısını Brandon Hall Group Mükemmellik Ödülleri’nde aldığı derecelerle kanıtladı.

Dünyanın farklı noktalarında, 70’ten fazla pasaporta sahip 71 bini aşkın çalışanı bulunan Yıldız Holding, insan kaynakları yönetiminde de bu kültürel zenginliği ve kapsayıcılığı destekleyen projeler geliştiriyor. Bu çerçevede tasarlanıp uygulamaya alınarak 2022 yılı Brandon Hall Group Mükemmellik Ödülleri’nde dereceye giren projeler şöyle sıralanıyor: JOB Young Talent Program, FlowQ, Continuous Performance Management OKR ve Data Navigators.

JOB Young Talent Program

Yıldız Holding'in 11 yıldır sürdürdüğü JOB Young Talent Program Yıldız Holding’de genç yeteneklerin staj ve istihdam imkânı bulmasını sağlıyor. Şartlara göre dijital ve fiziksel ortamlarda sunulan bu stajı başarıyla tamamlayan genç yeteneklerden bir kısmı Yıldız Holding’de veya iştiraklerinde istihdam ediliyor. Bu program 2022 Brandon Hall Group Mükemmellik Ödülleri’nde “En İyi İşe Alım Pazarlaması ve İşveren Markası Programı” kategorisinde Yetenek Kazanımı Altın Ödülü’nü kazandı.

FlowQ

“Yetenek Kararları için Değerlendirme Uygulamalarında En Büyük İlerleme” kategorisinde Yetenek Yönetimi Altın Ödülü’ne layık görülen Yıldız Holding Dijital Yetenek Yönetimi Programı FlowQ, potansiyeli bulunan çalışanların tespiti, ölçümü ve bu doğrultuda gelişimlerinin desteklenmesi için uygulanıyor. Program Holding genelinde yetenek ihtiyacını, mümkün olan en objektif ve doğru verilerle ve içgörülerle belirliyor.

Continuous Performance Management OKR

Yıldız Holding’in yeni kesintisiz performans yönetimi sistemi OKR, işin geleceği kapsamında iletişim ve iş birliğini güçlendirmek açısından da çok önemli bir platform sunuyor. Değişen koşullara daha hızlı uyum göstermeyi ve doğrudan iş çıktılarına odaklanmayı sağlayan program, 2022 Brandon Hall Group Mükemmellik Ödülleri’nde “Performans Yönetiminde En Büyük İlerleme” kategorisinde Yetenek Yönetimi Altın Ödülü’nü kazandı.

Data Navigators

“Beceri ve Yetenek Gelişiminde En Büyük İlerleme” kategorisinde Eğitim ve Gelişim Bronz Ödülü’nü alan Data Navigators programı ise Yıldız Holding çalışanlarını dijital ve veri odaklı becerilerle desteklemeyi amaçlıyor. Her kademedeki çalışan için farklı seviyelerde veri analitiği eğitimlerinden oluşan program tamamen gönüllülük esasıyla uygulanıyor ve Yıldız Holding çalışanlarından büyük ilgi görüyor.

Mehmet Tütüncü: “Uçtan uca, gelişim odaklı ve dijitalleşmeyi esas alan bir İK stratejisi uyguluyoruz”

Brandon Hall Group Mükemmellik Ödülleri’ndeki 3 Altın ve 1 Bronz dereceden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Mehmet Tütüncü şunları ifade etti: “Yıldız Holding’de ‘İnsana Yatırım’ anlayışımız çerçevesinde dünyanın her yerindeki çalışanlarımıza daima daha iyi koşullar sunmaya çalışıyoruz. Global değerlerimizde de ifade ettiğimiz gibi, kültürel farklılıkların zenginlik olduğuna inanıyor, kapsayıcılığı çok önemsiyoruz. İnsan kaynakları yönetimi alanında da her zaman bu ilke doğrultusunda hareket ediyor; işe alımdan terfilere, fırsat eşitliğinden yetenek gelişimine kadar her konuda uçtan uca, gelişim odaklı ve dijitalleşmeyi esas alan bir İK stratejisi uyguluyoruz. Bu kapsamda geliştirdiğimiz projelerin Brandon Hall Group gibi global bir marka tarafından 3 Altın, 1 Bronz ödülle taltif edilmesinden büyük mutluluk duyuyoruz.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzun Seyahatlerde Çocukla Nasıl Zaman Geçirilir?
Uzun Seyahatlerde Çocukla Nasıl Zaman Geçirilir?
En Güçlü Savunma Çocuklarla Doğru İletişim
En Güçlü Savunma Çocuklarla Doğru İletişim
Kişisel Sağlık Bilgileriniz Ele Geçirildiğinde Neler Yapmalısınız?
Kişisel Sağlık Bilgileriniz Ele Geçirildiğinde Neler Yapmalısınız?
Çalışma Verimliliğinde Havalandırma Önemli!
Çalışma Verimliliğinde Havalandırma Önemli!
Mavi Bayraklı Plajlar Artmaya Devam Ediyor
Mavi Bayraklı Plajlar Artmaya Devam Ediyor

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169