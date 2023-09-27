banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
8.249,51
ALTIN
1.664,14
DOLAR
27,30
STERLİN
33,22
EURO
28,89
İstanbul’un Çocuklarına 10 yeni Kreş Daha Geliyor
İstanbul’un Çocuklarına 10 yeni Kreş...
Zeytinburnu’ndaki Tüm Camiler Mevlit Kandili’nde Gül Suyu İle Yıkandı
Son Dakika
Zeytinburnu’ndaki Tüm Camiler Mevlit Kandili’nde...
Cemil Coşkun Budak Gündem’in Konuğu Oldu (VİDEOLU)
Son Dakika
Cemil Coşkun Budak Gündem’in Konuğu...
Esenyurt Belediyesi 25 Eylül Eczacılar Gününü Unutmadı
Esenyurt Belediyesi 25 Eylül Eczacılar...

“Yenilenebilir Enerjiyi Doğal Yaşamla Birleştiriyoruz”

Son yıllarda giderek hissedilen iklim değişiklikleri, artan enerji ihtiyacı ve doğal yaşam arzusu konut tercihlerinde de belirleyici oluyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Eylül 2023 Çarşamba 10:16
“Yenilenebilir Enerjiyi Doğal Yaşamla Birleştiriyoruz”
banner171

Yaşanan depremlerin ülkede bir farkındalığa neden olduğunu belirten Tanyer Yapı Genel Koordinatörü Taylan Tanyer, insanların artık sürdürülebilir enerji çözümlerine sahip doğal yaşam konseptli projelere ilgi gösterdiğini söyledi.

Tanyer Yapı olarak doğayla bütünleşik, yeşil enerjiye önem veren ve çevreci projelere imza attıklarını dile getiren Tanyer, “Urla Bademler'de yatay mimariyle 1+1'den 6+1'e farklı daire tiplerinden oluşan modern bir köy projesi olan TanUrla'da yalnızca mimari özellikleri değil, sürdürülebilir enerjiyi kullanan, doğaya ve çevreye saygılı bir yaşam şeklini de tasarladık. Projemizin lokasyonuna uygun olan ve zaten bu bölgede doğal olarak yetişen bir peyzaj uygulayacağız.

Yağmur sularını toplayıp değerlendireceğiz. Gri suları da toplayıp arıtarak kullanacağız. Aidatları konut sahiplerinin lehine azaltabilmek için de yeşil enerji sistemini ve su tasarrufunu çok önemsiyoruz. Sadece peyzajda güzel göründüğü için yüksek su tüketimine neden olan bitkiler ve çim alanlar yerine daha doğal bir bitki çeşitliliği oluşturacağız. Çim alanları da aşırı su tüketiminin önüne geçmek için yeterli miktarda kullanacağız” diye konuştu.

İstanbul Times Haber  Merkezi-Hüseyin Çetiner

EVLERİN ENERJİSİ GÜNEŞTEN ELDE EDİLECEK

Genel Koordinatör Taylan Tanyer, sürdürülebilir ve yeşil enerji konusunda gerçekleştirecekleri uygulamalarla konutların enerji ihtiyacının tamamına yakınını güneşten elde edeceklerini vurguladı.

Tanyer, şu bilgileri verdi: “Yenilenebilir enerjiyi doğal yaşamla birleştiriyoruz. Her evin çatısında güneş panelleri yer alacak. Temel aşamasında bunu planladığımız için mimari anlamda doğru bir kurguyla sanki konutun bir parçasıymış gibi uyumlu şekilde görünecek. Kullanımı giderek yaygınlaşan elektrikli araçlar için her evde şarj istasyonu olacak. Herkesin aynı anda araçlarını şarj edebileceği kapasitede bir altyapı ve donanım uygulaması yapacağız.

Sitenin içinde hizmet verecek araçların da elektrikli olmasına karar verdik. Hem temiz hem de gürültüsüz ve hızlı bir şekilde site içindeki ihtiyaçları çözebileceğiz. Güneş enerjisini belli merkezlerde depolayarak ortak alanlarda ve evlerdeki enerji ihtiyacına da çözüm getiriyoruz. İsteyenler kendi evlerinde kullanacakları aküyle birlikte konutlarındaki enerji ihtiyacının tümünü güneşten elde edebilecek”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul ’a Yağmur Geliyor
İstanbul ’a Yağmur Geliyor
Orman Yakada Ön Satışlar Basladı
Orman Yakada Ön Satışlar Basladı
Ece Vahapoğlu Tiyatro Sahnesinde Mutluluğun Sırrını Verdi
Ece Vahapoğlu Tiyatro Sahnesinde Mutluluğun Sırrını Verdi
Askıda Fatura Ve Halk Süt'ü Örnek Verdi
Askıda Fatura Ve Halk Süt'ü Örnek Verdi
Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projeleri Devam Ediyor
Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projeleri Devam Ediyor

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169