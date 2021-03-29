Yeni Tesislerle Çöp Gazından Elektrik Üretimi Arttı

2021’in ilk iki ayında, en fazla evsel atık Küçükçekmece’den toplandı. Ocak-Şubat döneminde, çöp gazından, 96 bin 358 MWh elektrik enerjisi üretildi. Türkiye’deki toplam elektrik tüketiminin yüzde 16.6’sının gerçekleştiği İstanbul’da, en fazla tüketim yüzde 36.9 ile ticarethanelerde kaydedildi. İki ayda, 937 gemiden 24 bin metreküp atık alındı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Planlama Ajansı bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin Mart 2021 İstanbul Çevre Bültenini yayınladı. Bültende, İstanbul’a ilişkin su, çevre yönetimi, temizlik ve elektrik enerjisi istatistikleri yer aldı.

Çöp gazından 96 bin 358 MWh elektrik üretildi

Yeni açılan tesislerle, çöp gazından elektrik üretimi arttı. 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde, çöp gazından, 96 bin 358 megavat saat elektrik enerjisi üretildi. Bunun yüzde 52’si olan 50 bin 177 MWh enerji, bu yılbaşında açılan Odayeri Kalyoncu ve 2020 yılı Eylül ayında açılan Seymen tesislerinden elde edildi. Yeni açılan tesislerle birlikte İstanbul’da çöp gazından enerji üretimi, Ocak ayında 51bin 10 MWh’a ulaştı.

Toplam elektrik tüketiminin yüzde 16.6’sı İstanbul’da

İstanbul’da tüketilen elektrik enerjisi, 2020 yılında aylık ortalama 3 milyon 207 bin 303 megevat saat olarak gerçekleşti. Son beş yılda, en yüksek elektrik enerjisi tüketimi ise 2018 yılında, aylık ortalama 3 milyon 371bin 10 MWh olmuştu.2020 yılında, Türkiye’deki toplam elektrik tüketiminin yüzde 16.6’sı İstanbul’dan kaydedildi.

Elektrik enerjisinin yüzde 36.9’unu ticarethaneler kullandı

2020 yılında elektrik enerjisinin, yüzde 36.9’unu ticarethaneler, yüzde 32.3’ünü meskenler, yüzde 29’unu sanayi kuruluşları kullandı.

Barajların doluluk oranı yüzde 70.6’a çıktı

İstanbul’a su veren on barajın, 26 Mart 2020 tarihi itibariyle ortalama doluluk oranları yüzde 70.6’a çıktı. En yüksek doluluk yüzde 87.7 ile Ömerli ve yüzde 83.7 ile Darlık; en düşük doluluk ise yüzde 37.2 ile Sazlıdere ve yüzde 50.3 ile Pabuçdere Barajında görüldü. Ömerli Barajı, İstanbul’un barajlarındaki toplam suyun yüzde 33.6’sını kapsadı.

En fazla evsel atık Küçükçekmece’den toplandı

2021 yılının ilk iki ayında toplanan evsel atık miktarı en fazla olan ilçe, 36 bin 201 ton ile Küçükçekmece oldu. Küçükçekmece ilçesini sırasıyla Pendik, Bağcılar ve Ümraniye takip etti.

5 bin ton tıbbi atık bertaraf edildi

Şubat sonu itibariyle 5 bin 151 ton tıbbi atık toplandı ve bunların yüzde 81’i sterilizasyon, yüzde 16’sı ise yakma yöntemiyle bertaraf edildi.

Günde yaklaşık 247 bin metrekare alan yıkanıyor

Her gün İSTAÇ tarafından gerçekleştirilen mekanik süpürme alanı, ortalama 6 milyon 421 bin 74 metrekare olarak gerçekleşti. 2020 yılında toplamda yaklaşık 2 milyar 151 milyon 60 bin metrekare alan süpürüldü. İstanbul meydanlarında günlük gerçekleştirilen ortalama yıkama alanı ise 246 bin 746 metrekare oldu.

937 gemiden 24 bin metreküp atık toplandı

2021 yılının ilk iki ayında, 937 gemiden 24 bin metreküp atık toplandı. 2006 yılından itibaren en fazla gemi atığının toplandığı yıl, 2015 oldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)