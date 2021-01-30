Yaza Renk Katan Tesettür Tunik Modelleri

Yaz aylarının vazgeçilmezi, tesettür giyim de en çok tercih edilen ürün türü olan tunikler farklı renk ve modeller ile yaz günlerine bambaşka bir renk katıyor. Seçeceğiniz özel renk tesettür tunik modelleri ile siz de yaz aylarına şık bir giriş yapabilirsiniz. Her zevke hitap eden renkte tunik bulmak mümkündür. Yaz ayına giriş döneminde baharın gelişini rengarenk tunikler ile karşılayabilirsiniz. Yaz ayları için ideal beyaz, pudra pembe, mor, gül kurusu gibi tunik renkleri tercih edebilirsiniz. Buna ek olarak güzel birer aksesuar kombini yaparak tunik modelinizin daha fazla ön plana çıkmasını sağlayabilirsiniz. Özellikle büyük taşlı tunik üzeri kolyeler bu tarz bir ürün arayışında olanlar için ideal seçim olacaktır.

Yazın Hangi Kumaş Tesettür Tunik Alınmalıdır?

Yazın seçilmesi gereken tesettür tunik kumaşı hava alan türden olmalıdır. Hava alabilen her türlü kumaş yaz aylarında tercih edilebilir. Özellikle güneşim yoğun olduğu ve sıcaklığın yüksek derecelere çıktığı yaz aylarında giyilen uzun kollu tuniğin içinde bunalmamak için bu seçim önem taşıyor. Yazlık modeller tercih edildiğinde bu duruma dikkat edilmesi gerekir. Bir diğer önemli konu ise renk seçimidir. Sıcak yaz aylarında giyilecek olan ürünün açık renkleri içermesi gerekiyor. Koyu ve siyah tonlu renkler güneş ışınlarının üzerinizde toplanmasına neden olur. Sonucunda ise tüm ısı vücudunuza nüfuz eder. Bunu engellemek için siz de firmamızın yazlık tunik modellerini inceleyebilir, açık renkli ve yaza uygun kumaşlı ürünlerimizden dilediğinizi tercih edebilirsiniz.

Tesettür Tunik Seçimi Nasıl Yapılır?

Tunik seçimi yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta kullanım amacıdır. Alınacak ürün eğer gündelik kullanım için tercih ediliyorsa bu durumda rahat ve esnek kumaşlı olanları satın alabilirsiniz. Daha şık bir görünüm elde edilmek isteniyor ve gündelik dışına çıkılmak isteniyorsa bu durumda tesettür tunik seçimi yapılırken düğme detaylı, taşlı, dantelli veya kemerli modeller tercih edilebilir. Bu modeller günlük kullanıma pek uygun olmasa da iş için veya özel günler için oldukça idealdir. Hem şık bir görünüm sunar hem de rahat hareket kabiliyeti sunar.

Size en uygun tesettür tunik modellerini tercih ederken mutlaka beden ölçülerinizde olmasına dikkat edin. Kendi bedeninizden büyük ya da dar kesimler tercih etmekten kaçının. Tam olarak ölçülerinize göre yapacağınız seçimler daha olumlu sonuçlar doğuracaktır. En güzel şıklığa ulaşmak konusunda daha detaylı bilgilere sahip olmak için yazılarımızı okuyabilir ve çeşitli moda tasarımcılarını takip edebilirsiniz.