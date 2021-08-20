Yaz Aylarında Uyku Kalitesini Arttırmak İçin Nelere Dikkat Edilmeli?

Yaz aylarının favorisi pamuklu kumaşlar...

Nefes alabilen yüzeyi sayesinde sıcak havalarda terlemenin önüne geçen pamuklu ürünler yaz aylarının favorileri tekstil ürünleri oluyor. Pamuklu kumaşla üretilen nevresim takımları güçlü emiciliği sayesinde sıcak yaz gecelerinde teri emerek daha konforlu bir uyku ortamı sunuyor. Bununla birlikte yumuşak ve doğal yapısı sayesinde uykuya geçiş süresini de kısaltan pamuklu tekstil ürünleri huzurlu ve rahat bir uyku için uygun ortamı yaratıyor. Ayrıca dayanıklılığı sebebiyle sık sık yıkanabilen ve kolayca temizlenebilen pamuklu tekstil ürünleri kullanım kolaylığı da sağlıyor.

Saten kumaşlar da tercih edilebilir

Yaz ayları için pamuklu tekstil ürünlerinden sonra bir diğer alternatif ise saten kumaşlı ürünler... Son derece ince liflerden üretilmiş pamuklu iplikler kullanılarak sık bir dokuma tekniğiyle işlenen saten nevresim takımları serinletici yüzeyi sayesinde yaz aylarında sık sık tercih ediliyor. Özellikle nevresim takımları için kullanılan mako-saten kumaşlar; parlak ve düz kumaşı sayesinde rahat bir uyku ortamı yaratıyor. Aynı zamanda parlak yüzeyi sayesinde yatak odalarına şık bir hava katan yüzde yüz pamuk ipliğinden üretilmiş saten kumaşlı nevresim takımları, hem görüntü hem de kullanış açısından büyük beğeni topluyor.

Pastel tonlardan vazgeçmeyin

Yazın rahat bir uyku uyumak ve uyku kalitesini artırmak için yatak odası dekorasyonunda kullanılan renklere de dikkat etmek gerekiyor. Renklerin psikoloji üzerindeki etkisinden yola çıkarak, yatak odalarında sakinleştirici etkiye sahip olan pastel tonların tercih edilmesi doğru bir karar olacaktır. Bu noktada ilk olarak seçilmesi gereken renkler arasında ise mavi ve yeşil yer alıyor. Her iki renkte yatıştırıcı ve huzur veren özelliği sayesinde uykuya geçişi kolaylaştırıyor ve daha kaliteli bir uyku ortamı hazırlıyor. Vizon ve bej rengi gibi toprak tonları ise yatak odalarında doğal ve samimi bir atmosfer yaratarak, kişinin kendini daha rahat hissetmesine yardımcı oluyor. Pozitifliği çağrıştıran ve aynı zamanda dinginlik sağlayan pudra rengi de yaz aylarında yatak odası dekorasyonunun vazgeçilmez rengi oluyor.

Güvenilir markalar tercih edin

Yatak odası için tekstil ürünleri seçerken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta ise marka güvenilirliği ve üretim kalitesidir. Tüm gece boyunca cilde doğrudan temas eden tekstil ürünleri kullanıcının sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle ürünleri seçerken öncelikle markanın güvenilirliğine ve üretimdeki kalitesine dikkat etmek gerekiyor. Baskı ve boyama aşamalarında hiçbir kimyasal madde kullanılmayan ve doğal ham maddeden üretilen ürünlerin tercih edilmesine özen gösterilmelidir. Aksi takdirde özellikle yaz aylarında terle bir araya gelen kimyasal maddeler; ciltte kızarık, kaşıntı ve tahriş gibi birçok sağlık sorununa neden oluyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)