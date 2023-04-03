Yaz Ayların En Trend Tesettür Kombinleri Zulays.com'da

Moda konusunda da tesettür elbiseler, kadınların vazgeçilmez parçalarından biri haline gelmiştir. Hem rahatlık açısından hem de esneklik açısından tesettürlü kadınların konforlarının genişlemesini sağlayan tesettür elbiseler, bu konuda büyük önem arz eder. Ayrıca konforun ve rahatlığın dışında, şıklığı ve zarif görünümü ile birlikte güzel bir canlılık verebilir.

İslami giyime uygun olan tesettür elbise modelleri hem klasik tarzda hem de spor tarzda giyinen kadınlar için büyük bir artı olarak ön plana çıkıyor. Bu nedenle tesettür elbiseler genel olarak bakıldığında tesettürlü kadınlar tarafından tercih edilirken düşünmeden ve içi rahat olarak tercih ediliyor.

Tesettür Elbisede Kumaş Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tesettür elbise alırken elbisede kullanılan kumaş seçimine de dikkat etmek gerekmektedir. Tesettür giyimde transparan denilen iç gösteren ve vücut hatlarının belirginliğini ortaya çıkaran kumaşların yeri yoktur. Ancak şifon ve tül gibi ince ve iç gösteren kumaşlar kullanılacaksa bunların tek kat değil kat kat şeklinde elbiseye işlenmesi bu durumu kabul edilir bir hale getirebilir.

Tesettürlü kadınlarda kumaşlar her zaman önemli bir yere sahiptir. Onlar için kumaş seçiminde büyük bir handikap vardır. Bu handikap ise yaz aylarının geldiği ve sıcağın boğucu olduğu zamanlarda ortaya çıkar. Tesettür elbiselerde kışlık ve yazlık olmak üzere üretim yapılmaktadır. Kışın soğuğunda kışlık elbiseler sorun etmezken yazın bu elbiseleri giymek sorun çıkarabilir. Bu nedenle yazları elbise giymek isteyen tesettürlü kadınlar nefes alan, terletmeyen, pamuklu ve viskon tesettür elbiseleri tercih etmelidir.

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Tesettür Giyimde Kombinleme Nasıl Yapılır?

Kadınlar kendilerini şık ve güzel bir kombinleme yaptıklarında daha iyi hissedeceklerinden şık görünmeyi isterler. Bunun için ise güzel kombinler yapmaları gerekmektedir. Kapalı kadınlar için tesettür tulumlar, son zamanlarda trend haline gelmiştir. Tesettür tulumlar, hem pantolon hem de bir üst seçeneğini tek başına içinde bulundurduğundan her zaman güzel bir kombin seçeneği olarak bilinir.

Tesettür etek ve tesettür gömlek kombinleri de son zamanlarda tesettür giyimde trend haline gelmeye başlamış bir kombin tasarımıdır. Ayrıca bazı tesettür gömlekler bir elbise kadar uzun olup bir pantolonla birlikte güzel bir kombin haline getirilebilir. Düz renk tesettür gömleklerle tek renk pantolonlarla kombinleme işlemlerinizi yaparak kendinizi şık bir hale getirebilirsiniz.