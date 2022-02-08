Yavru Köpek Maması ve Kedi Şampuanları Kuryema.com Kampanya da

Sevimli köpek dostlarımız için doğru mama seçimi önemlidir. Köpeklerin yetersiz beslenmek onları mutsuz eder. Bu durumlar da köpeklerde rahatsızlığa neden olabilir. Köpeğin kaliteli, sağlıklı mamalarla beslemek, köpeğinizin bağışıklık sistemini güçlendirir ve kemiklerini ve kaslarını sağlıklı tutar. Bu nedenle köpek maması seçerken, özellikle kuru mama alırken çok dikkatli olmak gerekir.

Köpek Maması Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Öncelikle mama seçiminde köpeğin yaşı ve cinsi en önemli kriterlerdir. Yavru köpek mamaları fiyatları önemsemeden tercih edildiğinde protein açısından zengin içerikleri olduğundan köpekler bir yaşına kadar, büyümelerine yardımcı olacaktır. Bu nedenle yavru köpek maması ile beslenmelidir. Aynı zamanda cinsine bağlı olarak büyük ırk yavrular için mamaya veya küçük ırk yavrular için mamalara dikkat etmek gerekir.

Yiyeceklerin tazeliği de dikkat edilmesi gereken bir diğer faktördür. Köpek maması satın alırken tarihlerine dikkat edilmeli ve raflarda uzun süre kalmamasına dikkat edilmelidir.

Yaşı ve cinsi ne olursa olsun herhangi bir köpek için en uygun mama kuru mamadır. Doğru kuru mamayı seçmek için satın alınacak köpek mamasının içeriğini okumak önemlidir. Bazı kuru gıdalar, köpeklere zarar verebilecek zararlı maddeler içerebilir. Aynı zamanda, soya ürünlerinden yapılan köpek maması köpekler üzerinde alerjik bir etkiye sahip olabileceğinden, soya ürünleri içeren köpek maması da önerilmez.

Kuru köpek maması seçiminde bir diğer önemli faktör ise yağ oranıdır. Yağ oranı köpeğinizin özgürlük durumuna göre belirlenmelidir. Köpeğiniz dışarıda çok zaman geçiriyorsa yağ oranı o kadar önemli değildir. Köpeğiniz dışarıda fazla zaman geçirmiyorsa ve çoğunlukla evde kalıyorsa, az yağlı kuru köpek maması seçmeniz önemlidir.

Köpeğiniz için seçtiğiniz mamanın GDO içerip içermediğinin bilinmesi köpeğinizin sağlığı açısından önemlidir.

Kısırlık veya köpeğinizin hamileliği gibi yaşam olayları, diyetinizde bir değişiklik gerektirebilir. Hamile bir köpeğiniz varsa, hamile köpekler için bir mama seçmelisiniz.

Satın aldığınız köpek maması paketinin sağlamlığı, dikkate alınması gereken bir diğer faktördür.

Kedi Şampuanları

Kedilerin köpeklerin yaptığı gibi sürekli banyoya ihtiyacı yoktur, ancak bazen kedilerin de banyoya ihtiyacı vardır. Özellikle uzun tüylü kediler banyo yaparken daha fazla bakıma ihtiyaç duyarlar. Kedi sahipleri genellikle insan şampuanlarını kullanabileceğini düşünür ve bazen de kullanırlar. Bu fikir tamamen yanlış olsa da bir kedinin sağlığı için tehlikeli olabilir ve zayıf tüy ve cilt sağlığına yol açabilir. Bu nedenle kedileri yıkamak için kedilere özel şampuanlar kullanılmalıdır.

Kediler Ne Zaman Yıkanmalı?

Kedilerin çok sık yıkanması gerekmediğinden bahsetmiştik. Genellikle, hoş olmayan bir koku ve kirli saç olduğunda bir kedinin banyoya ihtiyacı vardır. Kedinin sürekli yıkanması, kürkünün kurumasına, canlılığını kaybetmesine ve cilt üzerindeki özel yağlı tabakasını kaybetmesine neden olur. Bu nedenle sadece gerektiğinde yıkanmalıdır.

Kedileri yıkamak, köpekleri yıkamak kadar kolay değildir. Kediler genellikle suyu sevmedikleri için huysuz davranabilirler. Bu nedenle banyoya girmeden önce gerekli tüm hazırlıklar yapılmalıdır.

Kedi Şampuanının Özellikleri Nelerdir?

Kedi yıkamaya karar verildiğinde, yapılması gereken ilk şey kediler için özel olarak üretilmiş bir kedi şampuanı kullanmaktır. Bebek şampuanları ve yetişkin şampuanları gibi ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır. Bu şampuanların farklı pH seviyeleri olduğundan, kedilerin cildini tahriş etme olasılığı oldukça yüksektir. Kedi şampuanları uygun bir pH dengesi ile formüle edilmiştir. Aynı zamanda kedinin tüy ve derisinin sağlığını korur. Ayrıca kedilerin daha hafif ve sağlıklı tüylere sahip olmasına yardımcı olur. Tüm bu ürünleri incelemek için Kurye Mama sitesinden faydalanabilirsiniz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)