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Yataş Grup Kendi Sektöründe İkinci Sıradan Girdi

Türkiye’nin mobilya ve yatak sektöründeki lider markalarından Yataş Grup, Türkiye’nin en yüksek cirolu 500 şirketinin yer aldığı Capital 500 listesine 295’inci, mobilya sektöründe ise 2’inci sıradan girmeyi başardı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ağustos 2022 Cuma 11:20
Yataş Grup Kendi Sektöründe İkinci Sıradan Girdi
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Türkiye’nin en önemli ekonomi ve iş dünyası yayınlarından Capital Dergisi, sanayiden bilişime, inşaattan teknolojiye kadar iş dünyasına yön veren çok sayıda sektörün en büyük şirketlerinin yer aldığı Capital 500 Araştırması’nı açıkladı. Bir dünya markası olma hedefiyle yoluna emin adımlarla devam eden Yataş Grup, listeye 295’inci sıradan girdi. Yataş Grup mobilya sektöründe ise listede ikinci sırada yer aldı.

Capital 500 listesinde yer almaktan büyük gurur duyduklarını söyleyen Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, Yataş Grup’un çatısı altındaki güçlü markalarla büyümesini sürdürdüğünü belirtti. Yataş Bedding, Enza Home, Divanev ve Puffy markalarıyla her gün daha fazla insanı Yataş Grup kalitesi ve güveniyle tanıştırmayı hedeflediklerini söyleyen Öztaşkın, sözlerini şöyle sürdürdü: “En büyük amacımız bir dünya markası olmak. Bunun için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyor, Türkiye pazarındaki gücümüzü dünya pazarlarına da taşıyoruz. 1000’i aşkın Yataş Bedding, Enza Home, Divanev ve Puffy satış noktamızla neredeyse Türkiye’nin her ilindeyiz. Yurtdışında ise 38 ülkede toplam 140 noktada tüketicilerle buluşuyoruz. Otelden hastaneye, yurttan misafirhaneye tüm işletmelerde anahtar teslim, tasarım ve uygulamalara imza atan Yataş Protect ve Farklı sünger teknolojileri, elyaflar ve medical yastıklar üreten Yataş Foam markalarımızla da güçlü bir şekilde ilerliyoruz. Yılsonu itibarıyla Yataş Grup olarak 5 milyar TL ciroya ulaşmayı hedefliyoruz.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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