Yaşam Kontaynerleri Bize Ne Sağlar ?

FİBERCEMENT LEVHALAR YAŞAM KONTEYNERLERİNİ SUYA VE YANGINA KARŞI KORUNAKLI HALE GETİRİYOR “VEFA GROUP”

Ön üretimli yapı sektörünün öncü kuruluşu Vefa Group çatısı altında, yapı malzemeleri alanında faaliyet gösteren Ekobord’un ürettiği suya ve yangına dayanıklı, çevre dostu, yüksek mukavemetli, iklim şartlarına uygun ve montaj kolaylığı sağlayan fibercement levhalar, yaşam konteynerlerinin taban ve tavanında kullanılmaktadır. Bunun yanında prefabrik yapılarda duvar izolasyonu sağlayan fibercement levhalar betonarme ve çelik yapılarda ise dekoratif cephe malzemesi olarak kullanılmaktadır.

Bilecik’teki üretim tesisiyle Ekobord, yaşam konteyneri üreten Vefa Group şirketlerinden Vekon’a kalite, tedarik hızı ve montaj kolaylığı ile katkı sağlıyor. Ayrıca deprem bölgesindeki acil barınma ihtiyacını karşılamak için kendi tesisinde oluşturduğu üretim hattıyla yaşam konteyneri üretiyor.

ORHAN GÜNER; “FARKLI İKLİM KOŞULLARINA VE YANGINA DAYANIKLI”

Vefa Group Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Güner; “Ön üretimli yapı sektöründeki 30 yılı aşkın tecrübemizle geliştirdiğimiz Ekobord fibercement levhalar, darbelere, hava koşullarına ve yangına dayanıklılık noktasında örnek niteliğinde sonuçlar sunuyor. Her türlü iklim koşuluna uygun Ekobord fibercement levhalar, afet bölgesi için ürettiğimiz yaşam konteynerlerinin de temel bileşeni olarak konteynerlerin tavan ve tabanında kullanılıyor. Bugüne dek bölgeye gönderdiğimiz 3 binin üzerinde yakın yaşam konteynerinde Ekobord levhaları kullandık. Yerli imkanlarla Bilecik fabrikamızda üretimini yaptığımız fibercement levhalar, yaşam konteyneri üretimimize kattığı hızla da büyük avantaj sağladı. Bölgede yaşanacak iklim şartlarına karşı da konteynerlere büyük bir ısı dayanımı sağlayacaktır. Ekobord’un yeni nesil fibercement levhaları aynı zamanda ısı yalıtımı sağlamak ve dekorasyon amacıyla betonarme binalarda ve çelik yapılarda da kullanılıyor.” dedi.

İKİNCİ HAT KURULUMU

Ekim ayı gibi ikinci fibercement hattını devreye alacak olan Ekobord, kapasitesini %100 artırmış olacak. Yeni ikinci hatla birlikte renkli ürün üretimine de hız vererek yapı malzemeleri sektörünün gelişimine katkı sağlayacak.

FARKLI/ÇEŞİTLİ KULLANIM ALANLARINA SAHİP

Vefa Group’un yapı malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren markası Ekobord, Bilecik’teki fabrikasında son sistem hatlarla ürettiği A1 sınıfı yanmaz, çevreyle dost, sudan etkilenmeyen, yüksek mukavemete sahip ve estetik fibercement levhaları, hem betonarme binaların dış cephe kaplamasında estetik bir ürün olarak hem de ön üretimli yapı sektöründe kritik öneme sahip bir ürün olarak konteynerlerin taban ve tavanında, prefabriklerin duvarlarında izolasyon malzemesi olarak ve hafif çelik yapıların cephelerinde dekoratif malzeme olarak kullanılıyor.

Türkiye’deki üç fibercement üreticisinden biri olan Ekobord, yeni nesil fibercement dış cephe kaplaması ile Türkiye’nin yedi bölgesine yayılmış 20 bayisiyle gerek uygulama gerekse ürün satışıyla faaliyet gösteriyor.

Dış cephelerden iç mekânlara kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan selüloz lif takviyeli presli yeni nesil fibercement levhalar çeşitli desenlerle ve farklı alternatiflerle geniş bir ürün gamına sahip. Ekobord’un ürünleri arasında; ahşap, taş, sıva, çizgili ve düz desenli yüzeyler ve kendinden renkli Ekobord Colorex ürünü bulunuyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)