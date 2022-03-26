Vestel ve Puffy Mağazası Ataköy Airport AVM 'de Açıldı

TECRÜBE VE KALİTE BİRLEŞTİ

Yıllardır Beyaz Eşya Ve Mobilyanın kalbi sayılan yerlerde mağazaları bulunan İş İnsanı Güktekin Özbaş 2022 Yılının İlk şubesini Ataköy - Airport AVM'de açarak Vestel ve PUFFY ürünlerini alıcısı ile buluşturacak.

İstanbul Times Haber Merkezi / Mehmet Osmanoğlu

Birçok ilçenin güzergahında yer alan lokasyonda açılan mağaza haftanın her günü saat :10.00 ile 22.00 arası müşterilerine hizmet verecektir.

İŞTE İLETİŞİM BİLGİLERİ:

VESTEL PUFFY MAĞAZASI

ATAKÖY AIRPORT AVM.

Ataköy Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad.Airpot AVM.Bodrum Kat.1 D.25 Ataköy - Bakırköy- İstanbul

Tel: 0212- 465 54 23 GSM: 0532- 268 19 33

Kaynak..İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)