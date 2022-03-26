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Vestel ve Puffy Mağazası Ataköy Airport AVM 'de Açıldı

Gültekin Özbaş'ın Yönetim Kurulu Başkanı Olduğu Vestel Ve Puffy Ataköy Airport AVM Mağazası Dualarla Açıldı ...

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Mart 2022 Cumartesi 16:46
Vestel ve Puffy Mağazası Ataköy Airport AVM 'de Açıldı
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TECRÜBE VE KALİTE BİRLEŞTİ

Yıllardır Beyaz Eşya Ve Mobilyanın kalbi sayılan yerlerde mağazaları bulunan İş İnsanı Güktekin Özbaş 2022 Yılının İlk şubesini Ataköy - Airport  AVM'de açarak Vestel ve PUFFY ürünlerini alıcısı ile buluşturacak.

İstanbul Times Haber Merkezi / Mehmet Osmanoğlu 

Birçok ilçenin güzergahında yer alan lokasyonda açılan mağaza haftanın her günü saat :10.00 ile 22.00 arası müşterilerine hizmet verecektir.

İŞTE İLETİŞİM BİLGİLERİ:

VESTEL PUFFY MAĞAZASI 

ATAKÖY AIRPORT AVM.

Ataköy Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad.Airpot AVM.Bodrum Kat.1 D.25 Ataköy - Bakırköy- İstanbul 

Tel: 0212- 465 54 23  GSM: 0532- 268 19 33 

Kaynak..İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

 

Son Güncelleme: 26.03.2022 17:32
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