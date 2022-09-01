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Uzun Seyahatlerde Çocukla Nasıl Zaman Geçirilir?

Tatilin sona erip eve dönüşün başladığı bugünlerde uzun süren seyahatler çocukların sıkılmasına neden olabiliyor. Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, özellikle havaalanlarında rötarlar nedeniyle ortaya çıkan boş zamanlarda çocukların sevdiği oyunların oynanmasını, masal kitapları okunmasını renkli kalem ve boyama kitaplarıyla zamanın verimli bir şekilde geçirilebileceğini söyledi. Ergür, seyahatler sırasında çocuğun sevdiği birkaç oyuncağın da yanında bulundurulması gerektiğini söyledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Eylül 2022 Perşembe 11:55
Uzun Seyahatlerde Çocukla Nasıl Zaman Geçirilir?
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Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, tatillerden dönüşlerin yoğun yaşandığı bu dönemde seyahatlerde çocukların zaman geçirmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, özellikle havalimanlarında zaman zaman yaşanan rötarlar nedeniyle minik yolcuların zaman geçirmede güçlük yaşayabildiğini söyledi.

Uzun rötarlar çocukları da yoruyor

Seyahatler sırasında özellikle uçakla yapılan yolculuklarda yaşanan rötarların büyükler kadar küçükleri de strese sokabildiğini ifade eden Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, “Uçak yolculuklarında beklenmedik rötarlarla karşılıyoruz, yarım saat sonra bineceğimizi düşündüğümüz uçağa üç saat sonra bineceğimizi öğrendiğimizde biz yetişkinler bile strese giriyoruz. Çocuklar da bu uzun süre içeresinde beklemekten oldukça sıkılıyorlar ve yoruluyorlar.” dedi.

Ebeveynler önce kendi stresleriyle başa çıkmalı

Bu şekilde ortaya çıkan streste ilk olarak anne ve babaların sakinleşmesi gerektiğini kaydeden Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, “Biz ebeveyniler öncelikle kendimiz sakinleşmeliyiz. Öncelikli olarak kendi hayal kırıklığımız ve stresimizle baş etmemiz gerekir. Böylece çocuklarımızın strese girmesini engelleyebiliriz. Bunun için de öncelikle kendi duygumuzu fark edip elimizde ve kontrolümüzde olmadan ortaya çıkan bu durumu yönetmemiz ve önümüzdeki örneğin 3 saati nasıl verimli hale getirebiliriz, bunu düşünmek bizler için çok daha iyi olacaktır.” dedi.

Ortaya çıkan 3 saati nasıl geçirelim?

Burada odaklanılması gereken şeyin bu üç saati nasıl geçirmek ve bulunduğumuz yeri örneğin havaalanını nasıl eğlenceli bir yere dönüştürmek olduğunu kaydeden Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, “Havaalanını eğlenceli hale getirebilmekten başka seçeneğimiz yok. Bunun için ne yapabiliriz? Öncelikle sabit kalmak, çocuklar için çok zorlayıcı bir durum. Sabit kaldıkları süre boyunca masal kitaplarıyla yaşına göre kitaplarla vakit geçirmesini sağlayabiliriz. Çocuklar boya kalemleriyle ve sticker kitaplarıyla vakit geçirebilir.” dedi.

Sevdiği oyuncaklar yanında olmalı

Seyahat sırasında çocuğun sevdiği oyuncaklarının birkaçının yanlarında bulundurulmasını tavsiye eden Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, “Bu sürede elbette oyun oynayabilirler. Sevdikleri oyuncaklar varsa bunlarla sabit kaldıkları süre boyunca vakit geçirmelerini sağlayabiliriz.” dedi.

İniş kalkış yapan uçakları izleyebilirsiniz

Sabit oyunların yanı sıra saatlerce sabit kalamayacak çocuklar için hareketli oyunların da yaratılabileceğini kaydeden Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, “Aslında havaalanı eğlenceli aktiviteler yaratmak için bolca seçeneği olan bir ortamdır. Neler yapabiliriz? Rampalardan koşabiliriz, merdivenlerden birkaç kez inip çıkabiliriz, çocuklar bu tarz fiziksel aktiviteleri çok severler. İniş yapan ve kalkış yapan uçakları izlemek de çocuklar için oldukça keyifli ve eğlenceli hale gelir. Valizleri birlikte gezdirmek, valizleri karşılamak çocuklarla o ortamı eğlenceli hale getirmek hem bizim işimizi kolaylaştırır hem de çocuklarla o sürenin çok daha hızlı geçebilmesini sağlar.” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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