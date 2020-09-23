Uzaktan Eğitim Seyahat Sektörünü Yakından Etkiledi

Normalde okul açılışlarında, ara dönemlerde ve tatillerde sektörde hareketlilik yaşandığını dile getiren biletall.com CEO’su Yaşar Çelik, “Geçen yıl ilk defa uygulamaya konulan ara tatiller bile olumlu katkı sağladı. Fakat bu sene durum farklı. Uzaktan eğitim kararının alınması ile birlikte öğrencilerin seyahatleri iptal olmuş oldu. Pandemi sebebi ile oldukça durgun geçen yaz sezonu ardından eğitim seyahatlerinin de olmaması hem 2020’nin son hareketini hem de 2021’de gerçekleşecek olan ara tatil seyahatlerinin iptal olmasına neden oldu” ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinin devam etmesi yeni eğitim- öğretim döneminde de etkisini gösteriyor. Öyle ki yaklaşık 6 ay kapalı kalan okullar, 21 Eylül itibari ile okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinden başlayarak yüz yüze ve uzaktan eğitimin birlikte gerçekleşeceği bir sisteme geçildi Ayrıca üniversiteler ve yüksekokullarda eğitim faaliyetlerine büyük oranda uzaktan devam etmeyi planlıyor. Hal böyle olunca birçok sektörde durumdan olumsuz etkilendi. Bu alanlardan biri de seyahat sektörü olarak karşımıza çıkıyor.

Geçen Yıl Yaşanan Hareketlilik Yerini Durgunluğa Bıraktı

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan biletall.com Ceo’su Yaşar Çelik, “Eğitim dönemlerinin başlangıç – bitiş tarihleri ve ara tatil dönemleri seyahat sektörü için oldukça önem arz ediyor. Bu dönemlerde otogar, havalimanı gibi yerlerde hareketlilikler görürdük bu sene tablo farklı. Beklentimiz Eylül ayından itibaren eğitim seyahatleri ile bir hareketliliğin olmasıydı fakat uzaktan eğitim kararının açıklanması ile beraber planlanan seyahatlerde iptal edildi. Ayrıca salgınından korunmak isteyen yazlıkçıların ya da memleketine gidenlerin birçoğu bu yıl tatillerini uzatıp evlerine dönmedi. Seyahat sektörünü 2020 ve 2021 yılında çok zor günlerin beklediğini bir kez daha görmüş olduk” dedi.