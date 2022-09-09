Uykusuzluk Solunum Bozukluklarını Yüzde 120 Arttırıyor

Rahat geçen tatil günlerinin ardından güne zinde başlamak için uyku kalitesi büyük önem taşıyor. Gece iyi bir uyku uyunamaması durumunda kişiler, pek çok sorunla karşı karşıya kalabiliyor. Uzmanlar, yetersiz uykunun gün içerisinde, dikkat eksikliği, konsantrasyon güçlüğü, performansta düşüklük, sinirlilik ve yorgunluk gibi pek çok duruma yol açabildiğini belirtiyor.

Özellikle, tatil dönüşü bozulan uyku düzenini tekrar kazanmak için her sabah aynı saatte uyanmaya dikkat etmek önem taşıyor. Uzmanlar, uyumadan birkaç saat önce yemek yemenin ve kafein tüketiminin bırakılması gerektiğine dikkat çekiyor. Ayrıca, uyku ortamının düzenlenmesinin ve gün içerisinde yapılacak egzersizlerin de uykuya dalmayı kolaylaştıracağını ifade ediyor.

UYKU KALİTESİ İÇİN DOĞRU YATAK SEÇİMİ YAPILMALI

Tatilden sonra bozulan uyku düzenini yeniden sağlamak için derin, sağlıklı ve kaliteli uykunun önemini vurgulayan İşbir Holding Ceo’su Metin Gültepe, “Yaz aylarının gelmesi ile beraber bireylerin günlük rutinlerinde yaşanan değişimler, uyku kalitesini doğrudan etkiliyor. Özellikle, tatil dönüşlerinde, çalışan bireyler için günlük hayata adapte olmak daha da zorlaşıyor. Bu süreçte, bozulan uyku düzenini kolay bir şekilde toparlamak için kaliteli ve sağlıklı bir uykunun olması şart. Bu şartlar sağlanamadığında, kişilerin eski düzenine dönmesi uzun zaman alacaktır. Her zaman belirttiğimiz gibi kaliteli ve sağlıklı bir uykunun olmazsa olması iyi bir yatak ve doğru uyku ürünlerinden geçiyor” dedi.

“Uykunun en önemli adımı olan yatak seçimini yaparken de belirli kriterleri göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yatak tercihi yaparken; ürünün yumuşaklık derecesi, kalınlığı, dayanıklılığı ve ergonomik olup olmaması gibi pek çok kriter çok önemli. Aynı zamanda, kişinin yatış pozisyonu, fiziksel özellikleri ve rahatsızlıkları gibi pek çok etkende yatak seçiminde belirleyici rol oynuyor. Uyku merkezlerimizde bulunan uyku uzmanlarımız ile vücut fizyolojinize en uygun olan yatağı seçerek uyku kalitenizi artırabilirsiniz” dedi.