banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
8.334,94
ALTIN
1.633,08
DOLAR
27,44
STERLİN
33,53
EURO
29,10
İBB Şehir Tiyatroları online etkinlik biletleme partneri olarak Biletinial'ı seçti
İBB Şehir Tiyatroları online etkinlik...
Arnavutköy Ve Başakşehir’e 200 Kg’ın Üzerinde Yağış Düştü
Son Dakika
Arnavutköy Ve Başakşehir’e 200 Kg’ın...
Türkiye’de Hangi Şehirden Ne Alınır?
Son Dakika
Türkiye’de Hangi Şehirden Ne Alınır?
Akom'dan Kamoyunu Bilgilendirdi
Akom'dan Kamoyunu Bilgilendirdi

Unutkanlık Neden Olur? Nelere Dikkat Edilmeli?

Psikiyatri Uzmanı Dr. Tuba Erdoğan konu hakkında bilgiler verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Eylül 2023 Cuma 10:31
Unutkanlık Neden Olur? Nelere Dikkat Edilmeli?
banner171


 

Hafıza geçmiş yaşanmışlıkların, bilgilerin ve hayat süresince öğrenilen bilgilerin kaydedilmesi, saklanması ve geri çağırılması yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca öğrenilen bilgilerin ve yaşananların geçmişle ilişkisini bilinçli bir şekilde zihinde saklama gücü olarak da ifade edilmektedir.

İstanbul Times Haber Merkezi : Hüseyin Çetiner 

Unutkanlık

Hafızada kaydedilmiş ve saklanmış olan bilgilerin, yaşananların ve tecrübelerin geri çağırılma yeteneğinin bozulması ve geri çağırılmasında yaşanan güçlükler unutkanlık olarak tanımlanmaktadır.

Unutkanlık sürekli ilişki içerisinde bulunulan kişilerin isimlerini unutmak, özel günleri unutmak, adres unutmak, ezberdeki telefon numaralarını unutmak gibi durumlarla kendini gösterebilmektedir. Ocağın altı yanarken tencereyi ocakta unutmak, kapının üzerinde anahtar unutmak, eşyaların yerlerini hatırlamada zorlanma kişilerde unutkanlık göstergelerinden bazıları olabilmektedir. Unutmak, yapılması gereken şeyleri yapmayı zamanında hatırlayamamak, bir konuşma esnasında kullanılmak istenen kelimeleri unutmak, bir bilginin öğrenilmesi sürecinde öğrenilen bilgileri unutmak ve öğrenilenleri akılda tutmanın zorlaşması, alışkın olunan işlerin yapılmasında zorlanma gibi çeşitli bilgilerin hafızadan geri çağırılamaması durumuyla kendini gösterebilmektedir.

Nedenleri

Bazı dönemlerde kişilerin günlük hayatlarında yaşadığı stres ve kaygı, üzüntü veya ani duygu değişimleri yaşatacak olaylar, kişilerin yaşamlarındaki değişiklikler (evlilik-boşanma, taşınma, iş değişikliği, doğum, ölüm), yoğun çalışma temposu, yorgunluk, dikkat problemleri ve öğrenme tekniklerinin yetersizliği, teknolojik aletlere uzun süreli maruz kalma kişilerde unutkanlık problemine neden olabilmektedir.

Ayrıca depresyon, bazı hastalıklar ve kafa travmaları, vitamin eksikliği, madde bağımlılığı, düzensiz beslenme ve yetersiz uyku kişilerde unutkanlığın ortaya çıkmasına yol açabilmektedir.

Tedavisi

Unutkanlık kişilerin günlük yaşantılarını olumsuz yönde etkileyen bir sorundur. Unutkanlık her yaştaki insanda görülebilmektedir. Unutkanlığın belirtileri ve ortaya çıkış nedenleri kişiden kişiye değişmektedir.

Unutkanlık kişinin günlük işlerinin tamamlanmasını etkileyecek düzeyde ise, çalışma, sosyal ve aile hayatında çeşitli zorluklar yaşamasına neden oluyorsa bir psikiyatri veya nöroloji uzmanının değerlendirmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Unutkanlığın erken tanı ve tedavisi ileri dönemlerde yaşanacak psikolojik ve nörolojik hastalıkların önlenmesi açısından çok önemlidir.

Unutkanlık kişilerde psikolojik veya nörolojik olduğu gibi fiziksel sebeplerle de ortaya çıkabilmektedir. Bu sebeplerin bir uzman tarafından belirlenmesi, gerekli görülüğü takdirde ilaç, vitamin ve tedavi desteklerinin alınması unutkanlığın tedavisi için oldukça önemlidir.

Azalması için Ne Yapabilirim?

Unutkanlık şikayetlerinin ilgili uzmanlar tarafından değerlendirilmesi sonucunda, uzmanların belirleyeceği tedavi yöntemlerine ek olarak hayat düzeninde yapılacak değişiklikler unutkanlığın azalmasına yardımcı olabilecektir.

Çoğu hastalığın önlenmesinde ve tedavisinde önemli olduğu gibi sağlıklı beslenme, düzenli uyku, fiziksel aktivite ve düşük stres seviyesi unutkanlığın tedavisinde de oldukça önemlidir.

Kitap okumak, bulmaca çözmek, müzik aleti çalmak gibi beyin faaliyetlerini çalıştıran ve güçlendiren aktivitelerde bulunmak, yeni şeyler öğrenmek, yeni yerlere gitmek, sosyal ilişkileri devam ettirmek de hafıza güçlendirmeye yardımcı olmaktadır.

Günümüzde teknolojik aletlerin kullanımının artmasının unutkanlık problemlerine neden olabildiği düşünüldüğünde, teknolojik alet kullanımının sınırlandırılması ve yerine eğlendirici, düşündürücü veya dinlendirici aktivitelere zaman ayırmak unutkanlığın tedavisine yardımcı olacaktır.

Unutkanlığın nedenlerinden bir tanesi öğrenme ve hafızada tutma tekniklerinin yetersizliği olabilmektedir. Bu da kişilerde “Aklımda hiçbir şey tutamıyorum” cümlesini sık sık tekrar etmesine neden olabilmektedir. Bir bilginin öğrenilmesi esnasında dikkat dağıtıcı unsurların mümkün olduğunca ortadan kaldırılması, öğrenilen bilgi ile geçmişte öğrenilmiş bilgiler arasında ilişkiler kurmak, öğrenme esnasında hatırlatıcı notlar almak, öğrenilen bilginin pekiştirilmesi için tekrarlar yapmak bilgilerin hatırlanması konusunda yardımcı olabilecek yöntemlerdir. Ayrıca çeşitli hafıza geliştirme ve güçlendirme tekniklerinden yararlanmak da hafızanın etkili bir şekilde çalışmasına yardımcı olabilecektir.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 29.09.2023 10:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın Olmayı Kutlayan Tek Festival “FeminİSTANBUL’ 7. Yaşında !
Kadın Olmayı Kutlayan Tek Festival “FeminİSTANBUL’ 7. Yaşında !
Kalesinterflex Calacatta Macchia Serisi Mermerin Eşsiz Dokusunu Yaşam Alanlarına Taşıyor
Kalesinterflex Calacatta Macchia Serisi Mermerin Eşsiz Dokusunu Yaşam Alanlarına Taşıyor
Avrupalı Zincir Marketler Türkiye’nin Lezzetli Yaş Meyve Sebzelerini Almak İçin Antalya’ya Akın Ettiler
Avrupalı Zincir Marketler Türkiye’nin Lezzetli Yaş Meyve Sebzelerini Almak İçin Antalya’ya Akın Ettiler
Sigortam.net çocuklara sordu: “Sigorta denince aklınıza ne geliyor?
Sigortam.net çocuklara sordu: “Sigorta denince aklınıza ne geliyor?
İBB Ve İski Beklenen Yağışlara Hazır İmamoğlu Çalışmaları Denetledi
İBB Ve İski Beklenen Yağışlara Hazır İmamoğlu Çalışmaları Denetledi

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169