Ukrayna Uçak Bileti Fiyatları ve Ukrayna Rehberi

Doğu Avrupa’da yer alan Ukrayna, Avrupa’nın yüz ölçümü en büyük ülkesidir. Başkenti Kiev olan ülke, yerli ve yabancı pek çok turiste ev sahipliği yapar. Plajları ve eğlence mekânlarıyla göz kamaştıran rüya ülke, zengin kültürel yapısıyla, gelenleri kendine hayran bırakır. Türkiye’den Ukrayna’ya hava, kara ve deniz yoluyla ulaşım sağlanabilir. Hızlı ve konforlu bir seyahat için daha çok hava yolu ulaşımı tercih edilir. İstanbul ile Ukrayna arasındaki mesafe yaklaşık olarak 1100 km’dir. Uçak seyahatiyle bu yolu 1 saat 50 dakika gibi bir sürede tamamlamak mümkün. Siz de Ukrayna uçak bileti fırsatlarından faydalanın, unutulmaz bir ülke turunun keyfini çıkarın!

Ukrayna’ya Nasıl Gidilir?

Pegasus ile konforlu bir seyahatin tadını çıkaracak misafirler, Ukrayna’ya Ankara ve İstanbul’dan direkt uçuşlarla ulaşabilir. Ukrayna’nın Kharkiv, Kyiv, Lviv ve Zaporjiya şehirlerine direkt olarak uçakla ulaşmak mümkün.



- Kharkiv Uçuşları: İstanbul’dan Kharkiv’e ulaşım yaklaşık olarak 2 saat 5 dakika kadar sürer. İstanbul’dan seyahat edecek misafirler, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kharkiv Havalimanı’na direkt uçuş yapabilir. Ukrayna’nın Kharkiv şehrinden İstanbul’a dönüş için direkt ya da aktarmalı olarak 60 farklı noktaya gidilebilir. Kharkiv’de şehir içi ulaşım oldukça rahattır. Metro, otobüs, troleybüs, minibüs ve tramvay ile şehrin yaklaşık olarak her bölgesine ulaşım mümkün. Kharkiv’de en sık tercih edilen ulaşım aracı hızlı olması sebebiyle metrodur. Şehirde kırmızı, mavi ve yeşil olmak üzere üç metro hattı bulunur. İstasyonların girişlerinde yer alan otomatlardan bilet alarak metro kullanılabilir. Türkiye vatandaşları, 180 gün içerisinde 90 günü aşmamak koşuluyla Ukrayna’ya vizesiz olarak gidebilir. Güncel bilgilere göre, Ukrayna’ya seyahat esnasında pasaport yerine çipli kimlik kartları da kullanılabilir. Resmi olarak yapılan bilgilendirmelerde ise pasaport ya da çipli kimlik kartına ek olarak kişiler yanında; seyahat masraflarını karşılayabilecek meblağda döviz, gidiş-dönüş uçak bileti, Ukrayna’ya geliş amacını temsil eden evrak bulundurmalıdır.

- Kyiv Uçuşları: Ukrayna’nın Kyiv şehrine, Ankara’dan direkt seferler mevcut. Direkt uçuşların yanı sıra Ankara’dan aktarmalı uçuşlarla da farklı destinasyonları tercih etmek mümkün.Kyiv’de şehir içi ulaşımda otobüs, füniküler, minibüse benzeyen matruşkalar, taksiler ve metrolar kullanılır. Avrupa’nın birçok şehrinde olduğu gibi Kyiv’de de gelişmiş metro ağı bulunur. Metroların daha çok tercih edilmesinin sebebi ise şehrin her yerine ulaşması, hızlı ve ekonomik olmasıdır. Kyiv’de de metro hatları kırmızı, mavi ve yeşil renkle belirtilir. Minübüse benzeyen matruşkaların, rotaları metroya kıyasla daha karışıktır. Matruşkaları kullanacak misafirlerin öncesinde muhakkak bilgi alması gerekir. Seyahatini uzun süreli olarak planlayanlar ise Kiev City Card temin ederek toplu taşımaları daha uygun fiyata kullanabilir. Kyiv’i ziyaret edecek misafirlerden 60 günü geçmemek koşuluyla vize talep edilmez. Ukrayna, bordo pasaport sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından 60 güne kadar vize talebinde bulunmaz. 60 günden fazla sürecek seyahatlerde muhakkak Ukrayna Konsolosluğu’na vize başvuru yapılmalıdır.

- Lviv Uçuşları: Lviv Ukrayna’nın ikinci büyük şehridir. Ukraynaca’da “Lion” yani aslan anlamına gelir. Pegasus ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan, Lviv Danylo Halytskyi Uluslararası Havalimanı’na ulaşmak yaklaşık olarak 2 saat sürer. Dönüşte de Lviv Uluslararası Havalimanı’ndan İstanbul’un farklı noktalarına aktarmalı olarak erişim sağlanabiliyor. Lviv her detayıyla görenleri büyüleyen bir şehir. Şehir içi ulaşımda tercih edilebilecek pek çok seçenek mevcut. Fakat tramvay için şehirdeki büfelerden bilet satın alarak, şehrin her noktasına kolayca ulaşım sağlanabilir. Şehrin en popüler ulaşım araçlarından biri ise otobüslerdir. Önceden şehrin sadece küçük yerlerine ulaşım sağlayan otobüsler, günümüzde şehrin her noktasına ulaştırma imkânına sahip. Lviv’e seyahat etmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vize başvurusu yapmasına gerek yok. Pasaport veya çipli kimlik kartıyla ülkeye giriş yapılabiliyor.

- Zaporjiya Uçuşları: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Zaporizhia Uluslararası Havalimanı’na direkt olarak uçuş yapmak mümkün. Şehre aktarmalı uçuşlarla ulaşmak isteyenler farklı güzergahları da tercih edebilir. Zaporjiya’da da Ukrayna’nın genelinde olduğu gibi en çok kullanılan ulaşım aracı tramvaylardır. Tramvay haricinde otobüsler, minübüsler (marşrutka) ve taksi de kullanılan diğer ulaşım seçenekleridir. Minibüsler saat 22.00’ye kadar hizmet verir. Şehrin en ince detaylarını keşfe çıkmak isteyen gezginler, şehir için tramvay ve minibüsleri tercih edebilir. Uygun ulaşım bedeline sahip olması yönüyle, taksileri uzun mesafeli yolculuklarınızda da tercih edebilirsiniz. Zaporjiya’ya vize ya da pasaportunuz olmadan sadece kimliğinizle seyahat edebilirsiniz.