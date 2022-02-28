Uçucu Yağların Kullanım Alanları Nelerdir?

Uçucu Yağların Özellikleri Nelerdir?

Uçucu yağlar, köklü ve geçmişe dayalı uygarlıklarda parfüm veya sıcak su içerisinde buhar ile beraber soluma yolu ile kullanılırken günümüzde farklı şekillerde de değerlendirilir. Uçucu yağların aromatik uygulamalarında hala bu durumun geçerli olduğu yöntemler de vardır. Difüzör veya buhurdanlık gibi araçlar vasıtasıyla uçucu yağların kullanımı mümkün hale gelebilir. Uçucu yağları doğru şekilde birbiriyle karıştırdığınız zaman sprey şişelerinde de kullanabilirsiniz. Böylelikle yer aldığınız ortamın havasını değiştirebilirsiniz.

Ortama hoş koku verebilmenin yanı sıra ortamdaki hava dezenfeksiyonu, dekonjestan ve psikolojik alanlarda da etkileri vardır. Uçucu yağların yer aldığı mekanlarda koku duyuları vücudunuz için fiziksel, zihinsel ve duygusal tepkiler meydana getirebilirsiniz. Eşsiz yapılara sahip olan uçucu yağlar geniş kullanım alanıyla öne çıkar. Bazı uçucu yağlar yatıştırıcı ve dinlendirici özelliklere sahipken bazıları enerji verici, canlandırıcı ve harekete geçirici özellikleriyle dikkat çeker.

Vücudunuz gün boyunca farklı duygu ve fiziksel durumlardan geçerken esansiyel yağlar bu tür duygusal durumları yönetebilmenize destek verir. Uçucu yağların içerikleri de birbirinden farklıdır. Bazı uçucu yağlar temizliğe ve arındırmaya destek verirken bazıları cildinizde yatıştırıcı bir etkiye yol açabilir. Uçucu yağların aromaları insan beyninde kimyasal reaksiyon oluşturarak duyguları ve iç tepkileri meydana getirebilir.

Aromaterapi ve Topikal Uygulamalar

Topikal uygulamalar uçucu yağların kullanıldığı bir diğer alandır. Uçucu yağlar düşük seviyedeki moleküler ağırlıklara sahiptir. Bu durum yağda çözünebilmelerini ve cilde kolayca nüfuz edebilmelerini mümkün hale getirir. Emilim gerçekleştikten sonra lokal yarar sağlanabilmesi için uygulama bölgesinde kalabilecek özelliklerdedir.

Uçucu yağlar kolay emilebilse de, emilimini artırabilmenin birçok farklı yöntemi de vardır. Hafif bir masaj uygulaması, uygulama alanındaki kan akışının hızlanmasını sağlar. Böylelikle yağın vücuttaki dağılımı daha verimli hale gelir. Taşıyıcı yağların kullanılması, özellikle kuru yapıdaki ciltlerde emilimin artmasına yol açabilir. Cildi nemlendirmeye ve özellikle yağın yavaş buharlaşmasına yardımcı olunması gerekebilir.

Genç veya hassas ciltler üzerinde de kullanılan uçucu yağlar son derece faydalıdır. Fakat bu tür ciltler söz konusu olduğu zaman hassasiyet olasılıklarının azaltılabilmesi adına güçlü yağları seyreltmek önemlidir. Yağı ilk kez deneyeceğiniz zaman araştırma yapmanız gerekir. Önerilen seyreltme oranları standart olarak bir damla uçucu yağa üç damla taşıyıcı yağ olarak belirlenmiştir. Ancak bu durum değişkenlik gösterebilir. Uçucu yağları uygulayabileceğiniz alanlar arasında boyun, alın ve şakaklar, göğüs, sırt, karın, kollar, bacaklar ve ayakların alt kısımları yer alır.

Rahatlatıcı ve Sağlıklı Uçucu Yağlar

Keyifli ve rahatlatıcı bir banyo deneyimi elde etmek isterseniz şampuanınıza ve duş jelinize de birkaç damla özel yağ eklemeyi deneyebilirsiniz. Havlu veya bezleri ılık suya batırarak, uçucu yağlar ekleyebilir ve ardından istediğiniz bölgeye uygulama yapabilirsiniz. Daha sonra soğuk kompres uygulamayı da unutmamalısınız. Bu noktada uzak durmanız gereken göz çevresi, göz içi, kulaklar ve yaralanmış cilt yüzeyi gibi yerler de vardır.

Bazı özel uçucu yağların zengin bir mutfak kültürü de söz konusudur. Örneğin, adaçayı, papatya veya yeşil çayı demleyerek içtiğiniz zaman, tatlılarınıza tarçın kabuğu serptiğinizde veya bir bardak çaya limon sıktığınızda sağlıklı ve aynı zamanda aromatik uçucu yağ bileşiklerini tüketmiş olursunuz.

Esansiyel yağlar, gıdalara tatlandırıcı ve aroma özelliklerini sunmasının yanı sıra sağlık açısından da yardımcı olur. Uçucu yağlar konsantre halindeyken sağlık için son derece destekleyicidir. Dahili kullanımı uygun biçimde yapıldığı zaman vücudunuzun karmaşık fizyolojik süreçlerinin daha güvenilir şekilde dengede durmasına destek verilir. Uçucu yağlar aynı zamanda yaşam alanlarında da sık sık kullanılır.

Bitkisel Uçucu Yağlar

Hayatınızı doğal bir biçimde pozitif yönde yaşayabilmenize destek verebilecek uçucu yağlar evlerde de tercih edilebilir. Uçucu yağınızı evde temizlik ve diğer kullanımlar için değerlendirebilirsiniz. Sevdiğiniz özel uçucu yağları uygun oranlarda ve doğru ürünlerle bir arada kullanarak kendinize özel çözümler geliştirebilirsiniz. Karışımları banyodan mutfağa evinizin tüm noktalarında değerlendirebilirsiniz.

Yaşam alanlarınızda kullanabileceğiniz uçucu yağlar sadece temizlik ve masaj gibi alanlarda öne çıkmaz. Aynı zamanda mekanınızın daha ferah bir hale gelebilmesi için de tercih edilir. Uçucu yağlardan en verimli şekilde yararlanabilmek için doğru ürünleri seçmeniz kritik bir önem taşır. Aksi takdirde kullandığınız ürünlerden verimlilik elde edebilmeniz bir hayli zor olabilir.



Aromaterapi denildiği zaman ilk akla gelen uçucu yağlar içerisinde birbirinden farklı özelliklere sahip olabilecek çeşitler sizlere sunulur. Rahatlatıcı etkisiyle ön plana çıkan uçucu yağlar ile sizler de ürünlerin faydalarından yararlanmaya başlayabilirsiniz. Bitkisel masaj yağları arasındaki alternatifler ile vücudunuzun arınmasına destek verebilir ve kendinizi pozitif hissetmeye başlayabilirsiniz.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)