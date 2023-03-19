Türkiye'nin En Büyük Online Mobilya Üreticisi Minar Artık Maltepe'de

Evini sıfırdan dekore etmek isteyenlere yatak odası takımı için onlarca farklı konsept tasarım sunabilen geniş ürün yelpazesine sahiptir. Çünkü 32 bin metrekarelik bir kapalı üretim tesisinde son teknoloji kullanılarak mobilya üretimi gerçekleştirilmektedir. Tasarımlar için dünya standartları baz alınır ve ülkemizde en çok tercih edilen konseptler üzerine modeller yaratılır. Buna bağlı olarak evinizin her noktasını dekore etme şansına sahip olursunuz. İhtiyacınız olan sadece bir L koltuk olduğunda da komple yemek odası takımı almak istediğinizde de Minar mobilya size bunu hızlı ve uygun fiyata sağlayabilmektedir.

Şimdilerde ise internet alışverişini fiziksel alışverişe çevirebilmek adına önemli adımlar atmaktadır. İlk olarak İstanbul’da Bakırköy şubesini açan firmanın Anadolu yakasında da bir showroom açacağı aşikârdı. Buna bağlı olarak Türkiye’nin en büyük online mobilya markası Minar Mobilya yeni şubesini Maltepe’de ziyaretçilerine açtı. Maltepe konum olarak tüm Anadolu yakasına hitap eden bir lokasyon olmasının dışında aynı zamanda Minar Mobilya mağazaları için yeni ufukların da başlangıcı diyebiliriz. Çünkü tüm Türkiye’de online mobilya üretimi ve satışı alanında zirveye ulaşmayı amaçlayan firma fiziksel satış mağazalarıyla da ülkemizi sarmayı hedefliyor.

2016 yılında puf, yatak ve minder üretimiyle birlikte ürün gamını daha da geliştiren ve dolayısıyla bahçe mobilyalarına da yönelen Minar Mobilya tüm klasik ihtiyaçlarınıza da ev sahipliği yapıyor. Gardırop almak istediğinizde, TV ünitesi modellerini incelerken ya da bir berjer modeli ararken size geniş çaplı bir ürün yelpazesi sunabiliyor. Hatta bunu Türkiye dışına taşıyarak Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine kadar ulaştırmayı başarıyor. İhraç ettiği mobilyalarla ülkemize değer katan mobilya firmalarından birisi oluyor.

Özel olarak Türkiye’nin en büyük mobilya üreticisi olarak anılması üretim aşamasının tamamıyla teknolojik bir bütünlüğe sahip olmasından kaynaklanıyor. Keza gelişimleri yakından takip ederek en iyi kaliteyi yakalamak adına bunu mevcut sistemine entegre edebiliyor. Minar mobilya mağazaları mevcut mobilya ürünlerinin tamamında modern tasarım ölçütlerini benimserken otomasyon ile hatasız üretim tekniklerini kullanıyor. Üretimin hatasız ve güvenilir oluşu aynı zamanda evlerinizde uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz mobilyalara ulaşmanızı sağlıyor.

Minar Mobilya E-ticaret sorumlusu olarak çalışan M. Anıl Şahin’in özellikle Türkiye’de mobilya alışverişi üzerine yaptığı analizlere göz atabiliriz. Kendisi e-ticaretin ne kadar gelişmiş bir sistem haline geldiğini ve özellikle pandemi gibi süreçlerde insanların daha fazla tercih ettiğini doğruluyor. Ancak hizmet verdikleri ana coğrafya olan Türkiye’de insanların alışveriş algısının halen daha geleneksel bazı standartları aşamadığının da altını çiziyor. Bizler hemen hemen her tür ürünü görerek, hissetmek için dokunarak almaya yönelim gösteren bir ülkeyiz. Çünkü boyutlarının gerçekliğinden sağlamlığına, dokunuş hissiyatından malzeme kalitesine kadar her faktörü analiz etmek ancak böyle mümkün olmaktadır. İşte bu yüzden de Minar mobilya mağaza sayısını yükselterek tüm Türkiye’de fiziksel mobilya alışverişine yön vermeye devam ediyor.

Elbette ki internetten mobilya satın almak isteyenlerin ilk tercihlerinden birisi olmak ciddi bir başarı gerektiriyor. Bunu uzun yıllardır sağlaması, üretim aşamasını geliştirmesi, model seçeneklerini arttırması, garantili ve hatasız ürünlerle mümkün oluyor. Fiziksel mağazalarda ise showroom disiplininde pek çok ürüne rastlayabiliyoruz ve inceleme şansına erişiyoruz. Ürünleri inceleyerek satın alma arzusunun en yüksek olduğu sektörlerden birisinin mobilya endüstrisi olduğunun altını çizen M. Anıl Şahin özellikle boyut konusunda insanların daha rahat ettiğini vurguluyor. Mutfak dolabı almayı düşünen herkes internetten sipariş verirken ölçülerini göz ardı edebiliyor. Bu uyumsuzluk sorunlarına ya da iadelere sebebiyet verebiliyor. Fakat fiziksel mağazalarda ilk dikkat çeken nokta göz hizasıyla boyut analizi oluyor.

Tabii ki Minar mobilya Maltepe şubesi ile fiziksel olarak görüp alabileceğiniz mobilyaları internet sitesinden de sipariş vermeye devam edebilirsiniz. Üstelik her halükarda satış sonrası destek sistemiyle memnuniyet sağladığını da hatırlatmakta yarar var. Eğer kargo sürecinde bir gecikme yaşanırsa anında size hizmet veren bir iletişim asistanı bulabiliyorsunuz. Eksik bir montaj malzemesi söz konusuysa firmadan talep etmeniz mümkün oluyor. Bunun sebebi Minar mobilyanın aynı zamanda en köklü mobilya üreticilerinden birisi olmasıdır. Türkiye’de mobilya satın alanların mutlu bir alışveriş deneyimi yaşamasında en önemli kriterin de hızlı kargo olduğunu unutmamak gerekiyor.

Hem sağlam ve güvenilir bir ürün gönderimi sağlanıyor hem de bu en hızlı şekilde organize ediliyor. Sipariş sonrasında hızlıca aksiyon alan firma köşe koltuk takımı ile salonunuzda yeni bir dekoratif çağ açma hızınızı maksimuma çıkarıyor. İhtiyacınız olan farklı ürünler olması durumunda da tamamına yönelik tasarımsal konseptler sunabiliyor. Bazen bir sandalye ile mobilyalarınız için yeni bir estetik algı yaratabiliyorken, bazen bunu bir orta sehpa ile yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla tümünü tek bir kaynaktan temin etmek istediğinizde kalitenin adresi Minar Mobilya oluyor.

Minar Mobilya Maltepe mağazası açıldıktan sonra yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını belirten satış ve pazarlama müdürü Murat Demirhan müşteri portföylerini çok iyi analiz ettiklerini ve buna bağlı olarak en iyi sonuca yöneldiklerini söylüyor. Öyle ki insanların mobilya alırken dikkat edilmesi gereken noktalar olarak belirlediği bazı kriterler olduğu aşikâr. Minar mobilya gerek üretim aşamasında gerekse sorunsuz lojistik ve montaj aşamasında müşteri beklentilerini karşılamayı başarıyor.

Binlerce mutlu müşteriye yıllar boyunca oturma grubundan banyo dolabı gibi alternatif mobilyalara kadar geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet verdiklerinin altını çiziyor. Gerek müşteri memnuniyetinin bu kadar yüksek olması ve herkes tarafından tercih edilmesi gerekse uygun fiyatların sürekli karşımıza çıkması satış politikalarının isabetinden kaynaklanıyor. Minar mobilya yeni şubeleri ile tüm Türkiye’ye yayılarak fiziksel olarak mağazadan mobilya almayı tercih edenlerin gönlünde taht kurmayı hedeflemiş durumda.

Artık internet üzerinden çeşitli pazaryerleri aracılığıyla, aktif web sitesi üzerinden hem Türkiye hem de yurtdışına perakende ürün satışımızı sürdürürken fiziksel satışlara da ağırlık verileceğinin sinyalleri alınıyor. Öyle ki Minar mobilya satış ve pazarlama müdürü Murat Demirhan internette satılan mobilyalar için genel geçer algıların çok fazla olduğuna dikkat çekiyor.

Firma Çanakkale’de konumlanmış 32.000 metrekarelik kapalı üretim alanı ve 40.000 metrekarelik açık alanıyla beraber pek çok ülkeye mobilya satmayı sürdürüyor. Sağlamlık ve güvenilirlik ilk unsur olarak benimsenerek müşteri talepleri önemli bir noktada konumlandırılıyor. Müşterilere yedek parça temininden ürün iade isteklerine, yeni modeller için fikir beyanından montaj aşamasında ihtiyaç duyacakları yardıma kadar her anlamda satış sonrası desteğe erişebildikleri gözlemleniyor. Zaten Türkiye’de online mobilya sitesi olarak satış ve güvenilirlik hacmini maksimum düzeye çıkarmasında da bunların etkin bir rol oynadığından şüphe yok.