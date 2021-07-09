Turizmciler bu kez minik misafirleri için buluştu

Beykoz Üniversitesi ev sahipliğinde, 23-25 Haziran tarihlerinde, “Aile, Gençlik ve Çocuk Dostu Turizm ve İşletmecilik” temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası Aile, Gençlik ve Çocuk Dostu Turizm İşletmeciliği Kongresi’nde “Çocuk dostu oteller”in geleceğine projeksiyon tutuldu. Dünyanın ilk çocuk dostu turizm kongresi olarak gerçekleşen kongrede, sektör paydaşlarınca Dünya Çocuk Merkezi tarafından belirlenen 10 maddelik “Çocuk Dostu Turizm İşletmesi” kriterlerinin uygulanması yönünde güç birliği oluşturuldu. Kongre sonuç raporunda da belirtildiği üzere 27 Nisan’ın Dünya Çocuk Dostu Turizm Günü olarak ilan edilmesine yönelik çalışma başlattıklarını ifade eden Prof. Dr. Halit Suavi Ahıpaşaoğlu, “27 Nisan’ın Dünya Çocuk Dostu Turizm Günü olması için ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştireceğiz” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Pandemi dünyada tatil alışkanlıklarını tümüyle değiştirirken, çocukların aileleriyle birlikte tatil yapmalarının önemi daha da derinden anlaşıldı. Dünya turizm pastasından yüzde 35’lik bir pay alan aile turizminin, 2023 yılından itibaren yeniden yükselişe geçmesi beklenen dünya turizmi için itici bir güç oluşturacağı tahmin ediliyor. Aile turizmi kategorisinde hizmet veren işletmelere yönelik yükselen talep, bu işletmelerin dünyada kabul gören belirli kriterler etrafında faaliyet göstermelerini zorunlu kılıyor. Bu kategorideki yükselişe bağlı olarak gelişecek yeni trendlerin, dünya turizm sektörünün geleceğine ışık tutması bekleniyor.

10 maddelik “Çocuk Dostu Turizm İşletmesi” kriterleri

Beykoz Üniversitesi ev sahipliğinde, 23-25 Haziran tarihlerinde “Aile, Gençlik ve Çocuk Dostu Turizm ve İşletmecilik” temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası Aile, Gençlik ve Çocuk Dostu Turizm İşletmeciliği Kongresi’nde aile turizmi paydaşlarının uluslararası kriterler kazanmasına yönelik öncü bir girişim başlatıldı. Beykoz Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesinde, online olarak gerçekleştirilen kongrede, Dünya Çocuk Merkezi tarafından belirlenen 10 maddelik “Çocuk Dostu Turizm İşletmesi” kriterleri ele alındı. Sektör paydaşları tarafından bu kriterlerin işletmelerce benimsenmesi ve uygulanması yönünde güç birliği oluşturuldu. “Aile oteli”, “Çocuk dostu oteller” kategorisinde hizmet veren uygun donanıma sahip işletmelerin özel bir işaret ile ödüllendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. 10 ayrı oturumda gerçekleşen, 5 uluslararası üst düzey davetli olmak üzere 36 davetlinin konuşma yaptığı kongrede, konuya ilişkin 32 tebliğ tartışıldı. Çocukların da yetişkin bireyler gibi tatil yapma hakları olduğu ve bunun okuldaki başarının karşılığında bir ödül olarak verilemeyeceği üzerinde görüş birliğine varıldı. Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman’ın Onursal Başkanı olduğu kongrenin Başkanlığını ise Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Suavi Ahıpaşaoğlu yaptı.

Sektör paydaşlarından örnek güç birliği

Kongre aracılığıyla Dünya Çocuk Merkezi tarafından geliştirilen 10 Maddelik “Çocuk Dostu Turizm İşletmesi” kriterlerinin tüm paydaşlar tarafından benimsenmesi ve uygulanması yönünde güç birliğine gidildiğini vurgulayan Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Suavi Ahıpaşaoğlu, kongrenin kazanımları hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Dünyanın ilk çocuk dostu turizmi kongresi olarak literatüre giren kongremize katılan tüm paydaşlar, Turizm Akademisyenleri Derneği iş birliğinde, çevre dostu otel, yeşil otel ya da mavi bayraklı plaj gibi uluslararası kriterlere sahip olan her işletmenin akredite edileceği çocuk dostu kriterlerin asgari koşullarının belirlenmesine yönelik çalışma başlatmayı ilke edindiler. Bu kapsamda dünya çocuk turizmi alanında 10 temel ilke, çocuk hakları çerçevesinde ele alındı. Özellikle davetli konuşmacıların da ısrarla vurguladıkları gibi, tatilin çocuklar için bir ödül değil, bir hak olduğunun altı çizildi. Çocukların bu haklardan yararlanırken sağlıklı beslenme yönünden kötü alışkanlıklara değil, her açıdan gelişimlerini destekleyici alışkanlıklara doğru yönlendirilmesi gerektiği üzerinde duruldu. Bu yönde önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmaların aile turizmine teorik açıdan çok ciddi yol gösterici olacağına inanıyoruz. “

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen kongrenin önceki yıllara kıyasla hem teorik hem de uygulamaların izlenmesi açısından oldukça yüksek düzeyde gerçekleştiğini kaydeden Prof. Dr. Halit Suavi Ahıpaşaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çocuk kavramı yaş sınırına bağlı kalınmadan ele alınmalı”

Kongremize ilk kez bu yıl okul öncesi eğitim programları da dahil edildi. Bu programlarda alanında uzman eğitimcilerin görev almalarının kazanımları ortaya konuldu. Eğitim programları, önümüzdeki yıllarda daha uygulanabilir çalışmaların temelini oluşturmak üzere teorik tabanda masaya yatırıldı. Çocuk kavramının yaş sınırına bağlı kalınmaksızın geniş yaş aralığında ele alınması gerektiği, işletmelerin farklı yaş gruplarındaki çocuklara uygun olacak şekilde eğlenceden spora, dramadan yarışmaya farklı etkinlikler planlamaları gereği üzerinde duruldu. Bu planlamaları yaparken de nitelikli, eğitimli bilgi grupları ile iş birliğine gidilmesi önerildi. Panel kısmında ise pandemi sonrası yükselmesi beklenen aile turizminin hedef pazarlarının başında gelen Karadeniz ile Antalya bölgesinden otelciler birliklerinin başkanları, bölgedeki işletmeleri temsilen çalışmaların daha düzenli hale getirilmesi için istekli olduklarını vurguladılar.”

27 Nisan Dünya Çocuk Dostu Turizm Günü

Kongre sonuç raporunda da belirtildiği üzere 27 Nisan’ın Dünya Çocuk Dostu Turizm Günü olarak ilan edilmesine yönelik çalışma başlattıklarını ifade eden Prof. Dr. Halit Suavi Ahıpaşaoğlu, “27 Nisan’ın Dünya Çocuk Dostu Turizm Günü olması için ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştireceğiz” dedi.

Ahıpaşaoğlu kongrede ayrıca dördüncü “Aile, Gençlik ve Çocuk Dostu Turizm ve İşletmecilik” kongresinin 2022 başlarında yine Beykoz Üniversitesi ev sahipliğinde turizm sezonu açılışını beklemeden düzenlenmesi kararı alındığını belirtti.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)