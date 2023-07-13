Reel Çağdaş Plastik sektörünün başarılı iş kadınlarından Tülay Kırmızı güzellik sektörüne de hızlı bir giriş yaptı.

Franchising olarak Neslim Güngen’in Cevizlibağ şubesini açan Tülay Kırmızı artık sadece plastik sektöründe değil aynı zamanda güzellik sektöründe de öncü bir marka olmak için start verdi.

Firma Sahibi Tülay KIRMIZI:

Neslim Güngen Cevizlibağ şubesi; güzelleştirici ve rahatlatıcı bir deneyim yaşatma ve güzelliğinizi koruma tutkusu ile Cevizlibağ’da profesyonel bir güzellik uzmanlığı arayan kadınlar için tasarlanmıştır. Neslim Güngen Ailesi olarak, güzellik merkezi deneyiminizi bir üst seviyeye taşımak için her zaman hizmetinizde olacağımızı söylüyoruz.

Cilt bakım ve onarımına dair çeşitli işlemler ile Cevizlibağ’da hizmetinizdeyiz. Siz değerli misafirlerimize kaliteli ve tecrübeli bir güzellik merkezi deneyimini yaşatmayı hedefliyoruz. Neslim Güngen Cevizlibağ ekibi olarak, Cevizlibağ güzellik merkezi şubemizde sizlere rahatlatıcı bir deneyim yaşatmayı seviyoruz. Neslim Güngen’in 23 yıllık sektör deneyimiyle inşa ettiğimiz saygın müşteri portföyümüzle gurur duyuyoruz. Birinci sınıf hizmetlerimiz, alanında uzman ve donanımlı estetisyenlerimiz tarafından verilmektedir. Cevizlibağ’da güzellik merkezi arıyorsanız; güzelliğin derinden önemsendiği Neslim Güngen Cevizlibağ şubesine uğrayarak profesyonellik ve kalite anlayışımızla tanışabilirsiniz. İfadelerini kullandı.

Tülay Kırmızı güzellik

Neslim Güngen Cevizlibağ şubesi Maltepe Mah 324. sok Beyaz Rezidans 2 C Blok No:47-54 adresinde sizleri bekliyoruz. Ayrıca bizlere +90 507 533 03 03 numaralı telefondan veya www.instagram.com/neslimgungen.cevizlibag/ Instagram hesabımızdan da ulaşıp randevu talep edebilirsiniz…

İnternet Sitemiz

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