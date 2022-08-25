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Trafik Kazalarının Önüne Geçen 7 Adım

Araştırmalar yaşanan trafik kazalarının çoğunluğunun insani hatalardan kaynaklandığını ortaya koyuyor. Yalnızca bazı basit kurallara dikkat ederek ve basit sayılabilecek önlemleri alarak ölüme ya da ağır yaralanmalara neden olan kazaların önüne geçebilmek mümkün. 150 yılı aşkın köklü geçmişiyle müşterilerine hizmet veren Generali Sigorta, sürücülerin araç kullanırken hem kendileri hem de trafikte yer alan diğer kişilerin hayatları için mutlaka dikkat etmeleri gereken noktaları paylaştı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Ağustos 2022 Perşembe 12:07
Trafik Kazalarının Önüne Geçen 7 Adım
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Hız limitlerine uymak

Hız sınırları, trafikte kaza riskini azaltarak güvenliği sağlamaktadır. Hız sınırlarını aşmak veya trafik kurallarının üzerinde bir hızla aracı sürmek, bir kaza anında ölüm ve ağır yaralanma oranını artırmaktadır. Sürücülerin hız sınırlarına uymaları sürüş güvenliği açısından önem taşımaktadır.

Takip mesafesini korumak

Zaman zaman zincirleme trafik kazalarına dahi neden olabilen takip mesafesi, aynı noktada ilerleyen iki araç arasındaki mesafedir. Günümüzde pek çok sürücünün dikkatinden kaçan ve güvenli sürüşü tehlikeye atan takip mesafesinin korunmaması, birçok kazanın ilk nedenleri arasında yer almaktadır. Takip mesafesinin metre cinsinden, aracın saatteki kilometre hızının en az yarısı kadar olması gerektiği her daim hatırlanmalıdır.

Alkollü araç kullanmamak

Alkollü araç kullanmak trafik güvenliğini tehlikeye atan en önemli suçlar arasında yer almaktadır. Ülkemizde ticari araç sürücüleri ve kamu hizmetinde çalışan sürücülerin alkollü olarak trafiğe çıkmaları tümüyle yasaklanmış durumdadır. Sürücü, alkolmetre ile yapılan test sonucunda alkollü çıkarsa; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/5 maddesi gereğince para cezası ile cezalandırılır, aracı trafikten men edilir ve sürücü belgesine (6) ay süreyle Trafik Polisi tarafından el konulur.

Trafik levhalarına ve ışıklarına uymak

Trafik işaretleri, trafik anında sürücü, yaya ve yolcuların ortak dilidir. Trafik işaretlerinden oluşan bu ortak dili doğru ve yerinde kullanmak trafik güvenliği açısından çok önemlidir. Trafik işaretlerine uyulmaması dolasıyla yaşanan trafik kazaları birçok ağır hasarlı kazaya neden olmaktadır. Ayrıca trafik ışıklarına uymayarak kırmızı ışıkta geçmek de trafik kazalarının önemli nedenleri arasında yer almaktadır. Sürüş güvenliği açısından trafik işaretlerine ve ışıklarına uyulmasının kritik önem taşıdığı unutulmamalıdır.

Sürüşe odaklanmak

Trafik kazalarının üst sıralarda yer alan nedenleri arasında dikkati dağılmış sürüş gelmektedir. Dikkati dağılmış sürüş, sürücünün dikkatini yoldan çeken her şeyi içerir. Telefon aracılığıyla mesajlaşmak, sürüş anında yemek yemek, şarkı değiştirmek, yere düşen eşyaları toplamak, arka koltukta bulunan çocuklarla ilgilenmek ve telefonla konuşmak sürücülerin dikkatini dağıtır. Trafiğin akışı esnasında önceliğin güvenli sürüş olduğu unutulmamalı, dikkati dağıtan tüm unsurlardan katiyen uzak durulmalıdır.

Uykulu halde araç kullanmamak

Yorgun ve uykusuz araç kullanmanın da en önemli kaza nedenlerinden biri olduğu istatistiklere yansımaktadır. Yeterince bilinmeyen ya da göz ardı edilen bu kritik durum, sürücülerin performansını olumsuz etkilemekte ve ciddi trafik kazalarına neden olmaktadır. Uykulu ve yorgun olmanın, sürücünün reflekslerini yavaşlattığı gibi, ani karar alma mekanizmasını da devre dışı bıraktığı unutulmamalıdır. O nedenle uzun mesafeli sürüşlerde sürücünün her 2 saatte bir mutlaka mola vermesi ve dinlenmesi önemlidir.

Hatalı sollama yapmamak

Trafik kazalarının sıkça rastlanan sebeplerinden biri de yapılan hatalı sollamalardır. Bir aracı sollamak riskli bir iştir bu nedenle sollama yapmak bilgi ve çok dikkat gerektirir. Sollamanın herhangi bir trafik işaretiyle yasaklandığı yerlerde, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, kavşaklarda, demiryolu geçitlerinde, gidiş ve geliş için birer şeridi bulunan iki yönlü trafiğin kullanıldığı köprü ve tünellerde sollama yapılmaması önem taşımaktadır.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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