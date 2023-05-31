Topkapı 29 ‘da Deprem Bölgesinde Cennetten Bir Köşe Diyerek Yüksek Bedeller İle Satılıp Halka Mezar Olan Siteler Gibi Olmasın… (VİDEOLU)

BU PROJE İLE ALAKALI HABER İHBAR HATTIMIZA ŞİKAYE VE SORU YAĞIYOR, BİZDE HALKIN SESİNE KULAK VERİP HEM PROJENİN ÖNÜNDE ÇEKİM YAPTIK HEM DE GELEN SORULARDAN DERLEDİĞİMİZ BU DOSYA HABERİ YAPARAKA KONUYA DİKKAT ÇEKTİK

Binlerce konut ve işyeri yapılıyor ama yollar ve giriş çıkışlar aynı. Bunun için çok ince ve mühendislik hesaplar yapmaya gerek yok. Bu proje çevrede ciddi bir trafik sıkışıklığı ve diğer sorunları da beraberinde getirecektir. İlçesinin E-5 girişindeki cephesi olan bu bölgede yeni bir yol,alt geçit,üst geçit veya trafiği rahatlatacak extra bir çalışma olmadan binlerce konut ve işyerine imar verip iş adamlarının para kazanma aşkına karşın yüz binlerce vatandaşın yaşamını tehlikeye atmaya kimsenin hakkı yok.

İstanbul’a İhanet Eden Projeler Akzirve’nin Topkapı 29 Projesi

Biz her gün o bölgedeyiz böyle bir çalışma görmedik. Arap yatırım firması para kazanacak diye kimse İstanbul ve Zeytinburnu halkının yaşamını zorlaştıramaz. İstanbul Times Gazetesi ,Zeytinburnu Times Gazetesi, www.inşaatemlakdunyasi.com olarak İstanbul’a ve Merkezimizin bulunduğu ve 40 yıldır yaşadığımız Zeytinburnu ilçesine karşı yapılan bu ihanete sesiz kalamayacağımızı kimse beklemesin.

İSTANBUL’A NASIL VE NE İÇİN İHANET ETTİLER ?

Erdoğan’ın 2017 yılında Esenler’de katıldığı bir toplantıda Muhalefetin gündeme getiremediği imar hovardalığı konusunda cesur bir çıkış yaparak “İstanbul’a ihanet ettik ben de bundan sorumluyum dedi” Herkes muhalefet bu itiraf ve tespitten sonra bu konu hakkında artık yıllarca konuşur dediği halde ne yazık ki bu imar kirliliği ve yolsuzluğu içinde pay olan muhalefet sanki hiçbir şey olmamış gibi hareket etmeye devam etti. ÇEVREYE DUYARLI GAZETECİ YAZAR HSÜEYİN ÇETİNER BU KONUYA NEŞTER VURUYOR …

Eylül 2009’da İstanbul’da yaşanan sel felaketinden sonra ahbap çavuş ilişikleri kapsamında verilen imarları eleştiren gazeteci yazar Hüseyin Çetiner özellikle Ataköy sahilini mahveden ve Kıyı kanununa muhalefet edilerek imar izni verilen Kuzu İnşaat A.Ş. nin “SEA PEARL” Deniz incisi manasına gelen isim ile yaptığı proje ile alakalı sayısız habere imza attı.

Çetiner, İstanbul Mimarlar odası başta olmak üzere uzmanlardan görüş alarak yaptığı manşet haberler ve makaleler ile halkın can ve mal güvenliğinin tehlikeye atıldığını yazdı.

Hüseyin Çetiner’in yaptığı haklı haberlerden dolayı hakkında bu şirket başta olmak üzere sayısız davalar açıldı.

TÜRKİYE’DE Onurlu ve dürüst yargıçlar olduğu için belgeli ve doğru haberler yapan İstanbul Times Gazetesi, Çetiner Radyo Tv.Gazetecilik Yayıncılık San.Tic. A.Ş.ve Hüseyin Çetiner hakkında akla hayale gelmeyen şekilde açılan yüzlerce davadan berat aldık.

ÇETİNER NELER SÖYLEDİ ;

“Son 20 yılda İstanbul’da 2000 yıldır 3 imparatorluğun ve 85 yıllık cumhuriyet hükümetlerinin 25 cent’e muhtaç oldukları dönemde bile imar’a açıp gelir elde etmeyi düşünmedikleri halde ne yazık ki son 20 yılda Bakırköy sahili, Zeytinburnu sahili ve çevresi,Basın ekspres yolu taşkın alanları,Esenyurt Haramidere Başta olmak üzere ahbap çavuş ilişkilerine göre imar izni verilen sayısız yapı var.

Marmara depreminin kapıda olduğu bu günlerde İstanbul halkının can ve mal güvenliğini tehlikeye atan yüzlerce proje ve cafcaflı isimler ile çok pahalı siteler Kısa bir süre önce Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem öncesi Hatay,Kahramanmaraş,Malatya ve Adıyaman’da şatafatlı isimlere Cenneten bir köşe diyerek çok yüksek bedeller ile halka satılan konutların on binlerce vatandaşımıza mezar olduğunu hepimiz canlı yayınlarda günlerce izledik.

Biz sorumlu yayımcılık ilkemiz gereği her an beklenen Marmara depremi öncesi henüz yaşam başlamamış olan Akzirve’’nin Topkapı 29 Projesinde de bu tür istemeyen durumlar yaşanmasın diye gerek konu satın alanların gerekse de satsın alacak olan bütün insanların temel işlemi E-5 ‘in seviyesine indikten sonra mı atılmış yoksa tepede belli bir kazı yapıldıktan sonramı atılmış mutlaka ama mutlaka araştırılması gerekir.

Allah korusun beklenen Marmara Depremi olup yüz binlerce insan acı ve ızdırap yaşamadan önce herkes tedbirini alsın düşüncesi ile okurlarımıza bu uyarı haberimizi servis ediyoruz.

Biz kimseyi suçlamıyoruz ancak ileri de yaşanması muhtemel olaylar karşısında okurlarımızı bilgi sahibi yamak adına yapmamız gereken haber çalışmalarını da yapmak zorundayız.

Hepimiz 6 şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremden sürecinde bölgede CENNETEN bir köşe sloganları ile reklamı yapılıp satılan ancak yüzlerce hatta bilerce kişiye mezar olan şatafatlı siteleri unutmuş değiliz.Uzmanlar sık sık muhtemel bir Marmara depreminin yıkıcı etkisi daha fazla olur diyorlar.

SAKIN TOPKAPI 29 PROJESİ DE 6 ŞUBAT 2023’DE KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ YAŞANAN YIKICI DEPREMDEN ÖNCE DEPREM BÖLGESİ İLLERİNDEN CENNETTEN BİR KÖŞE DİNİLEREK SATILAN SİTELERİN HALKIMIZA MEZAR OLDUĞU GİBİ BURADA DA AYNI ŞEYİ YAŞAMAMAK İÇİN NE YAPILDI ?

Bir yayın grubu olarak bizler üzerimize düşeni yaparak okurlarımızdan gelen” Bu projenin yapıldığı yer yüksek bir tepe idi. E-ile arasında ciddi bir kot farkı var. Acaba projenin temeli atılırken temel kazısı E- hizasında da mı başladı yoksa tepe’den bir çalışma yapılarak mı başladı bunu halka açıklamak gerekir? Bu projenin temeli atılırken ulusal ve uluslararası uzman kurum ve kuruluşlardan mühendislik destek alındı mı ?

Bütün bilim ve ilim adamlarının sık sık gündeme getirdiği Marmara depremi kaçınılmaz. Özellikle denize yakın ilçeler birinci derece risk atında Zeytinburnu ilçesi de buna dahil. Yaşanacak 7.5 ve 8.00 şiddetindeki bir depremde Topkapı 29 Projesinin yıkılıp yıkılmayacağı ile alakalı raporlar var mıdır yok mu dur ?

İŞTE BU PROJE HAKKINDA HABER İHBAR HATTIMIZA GELEN SORU VE ELEŞTİRİLER …

Uzun senelerden beri hem www.istanbultimes.com.tr. www.isaatemlakdunyasi.com,ve İstanbul Times Gazetesinde haberlerinizi ve makalelerinizi okuyorum.

Ayrıca İstanbul Times Tv Özel YouTube kanalınız üzerinde yaptığınız siyasi ağırlıklı sokak röportajlarınızın müdavimiyim.

Özellikle Eylül 2009'da İstanbul'da yaşanan sel felaketinden sonra Dere yataklarına, sahillere, şehrin giriş ve çıkış kavşaklarına yapılan UCUBE yapılar ile alakalı yaptığınız CESUR VE KORKUSUZ HABERLERİNİZDEN DOLAYI SİZLERİ TEBRİK EDERİM.

Sizin Gazetenin künyesine baktığımız zaman yönetim merkezinizin Zeytinburnu ilçesi olduğunu görüyoruz.

İnternet üzerinde yaptığım araştırmalarda AKZİRVE'nin eski ambarların yerine proje ile alakalı bir kaç tane haberinizi gördüm.

Oysa İncirliden Topkapı’ya doğru geldiğiniz zaman AKZİRVE'nin TOPKAPI 29 projesine baktığınız zaman Zeytinburnu ilçesini beton yığını gibi gösterdiğini ekteki fotoda görebilirsiniz...

Sizin tarafsız olduğunuza inandığım için bu konu ile halkı bilgi sahibi yapacak bir haberinizde şu soruların cevabını aramanınız dilerim:

Aşağıda benim aklıma gelen soruları yapacağınız bir haber de gündeme getirirseniz halkımız adına memnun olurum...

İŞTE O SORULARIM :

Soru 1 :Topkapı 29'da yapılacak binlerce konutta ikamet edecek olan on binlerce insanın yıllardır çevrede ikamet eden insanların yaşamının olumsuz etkilenmemesi için AKZİRVE ALT YAPI,YOL,OKUL,CAMİ,KREŞ,SAĞLIK TESİSİ GİBİ Yatırımlar yapmış mı ?

Soru 2: Deprem ülkesi olduğumuz bilinen bir gerçek, bir çok bilim ve ilim adamı ve yakın bir gelecekte İstanbul'u derinden etkileyeceği sarsıcı bir depremin geleceğini ifade ediyorlar.Burası E-in yanı başında bir tepenin üstünde inşa ediliyor.

6 Şubat 2023 Depreminde yerlerin yolların nasıl hareketlendiğini FOTOKAPAN ve KAMERA görünlerinde yerin nasıl sarsıldığını hepimiz gördük. Şimdi soru şu: Yaşanacak depremde zaten KOT farkı olan E 5 istikametinde toprak kayması olur ve Allah korusun bu bina enkazları her gün milyonlarca aracın geçtiği bu işlek yolu kapatır ve ulaşımı aksatırsa yaşamını kaybedecek 10 binlerce insanın ölümünden kim sorumlu olacak ?

Soru 3 :Zeytinburnu İLÇESİ depremden en çok etkilenecek yerlerin başında geliyor. Tepede bu kadar yüksek imar verilmesi doğru mudur ?

Soru 4 : Arsa Ve Gayrimenkul fiyatlarının artışından önce buranın arsasını uygun fiyata satın alan Arap firmasının kazancına kazanç kattığını buna rağmen bölgede ikamet eden ve Zeytinburnu'nun cefasını çeken fakir halkın burada konut sahibi olmasının mümkün olmadığından dolayı bölgenin demografik yapının da da değişeceği ifade ediliyor. Birleri para kazanacak diye bir tarih ve yaşam şeklinin değişmesine TÜRK halkı olarak Seyirci mi kalacağız ?

İstanbul Times Medya Grubu her zaman halk odaklı haberleri ile halkımızın yanında olmaya devam edecektir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)