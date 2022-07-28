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The Hair Zone Kuaför Hakkında Her Şey

İstanbul’un ve Türiye’nin bir numaralı adreslerinden biri olan thehairzone bir kuaför olarak sizlerin istediği bütün ihtiyaçları eksiksiz bir şekilde karşılamaya hazırdır.Vermiş olduğu hizmetlere bakılarak en güncel ekipman ve son teknoloji ürün yelpazesine sahiptir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Temmuz 2022 Perşembe 13:11
The Hair Zone Kuaför Hakkında Her Şey
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Sahibi Uğur Kaya olan bu kuaförde verilen hizmetler şöyledir:Ombre,balyaj,renklendirme,röfle,saç botoksu, profesyonel makyaj ve aynı zamanda tırnaklarınıza dikkat çekecek en güzel kalıcı ojeleri yapmakta üstüne başka kuaför tanımamakta ve bu konuda oldukça iddialılardır. Aynı zamanda tabi ki de yüzünüzün şekline göre ve saçınızın ihtiyaçlarına göreçalışanlarımız sizin için en uygun ve istediğiniz tarzda işlem uygulamaya hazırlardır. Çalışanlarının güler yüzü ve aynı zamanda hijyenik bir ortamda gerçekleştirdikleri bu işlemlerde müşteri memnuniyeti her zaman birinci sıradadır.

Kuaförümüzde Gerçekleştirilen Bazı İşlemler:

Röfle nedir?

Saçlardan ince ince tutamlar seçilerek saçın renginin 1 ila 6 ton arasında açılması işlemidir.Saç gerçekte olduğundan daha açık bir renk görünür, ancak yapay bir izlenimden kaçınır.

Ombre nedir?

Ombre, Fransızca'da gölge anlamına gelen bir renklendirme tekniğidir. Bu işlem sırasında saçın uzunluğu ve uçları mevcut saç renginden daha açık boyanır. Tercih edilen ton ne olursa olsun, amaç doğal ve uyumlu bir ton geçişi yaratmaktır.

Kalıcı Oje (Shellac) Uygulaması:

Kalıcı Oje, diğer oje yöntemlerinden uygulama ve kalıcılık bakımından farklı bir işlemdir. Çalışan ve tatile giden kadınların sıklıkla tercih ettiği bir uygulamadır. Sık sık oje sürmekle uğraşmak istemeyen kadınlar kalıcı oje tercih etmektedirler.Bu uygulama, diğer oje uygulamarından daha farklıdır. Bu uygulama yapılırken özel bir cihaz ve özel ürünler kullanılır. Bu yüzden uygulama süresi daha uzundur.

Normal Ojeden Farkı

Normal oje çok kısa bir sürede sürülürken, kalıcı oje 15-20 dakika gibi bir zamanda sürülmektedir. Bunun nedeni uygulamanın her aşamasındada UV ışığıyla tırnakların kurutulmasıdır. Yaklaşık olarak 15 güne kadar ellerinizde, 1 aya kadar ayaklarınızda kalabilmektedir. Bu konuda oldukça iddialı olan kuaförümüz size en mükemmel hizmeti vermeye hazırdır.

Nasıl randevu alabilirim?

Kuaförümüze verilen her iki telefon numarasından da ulaşmanız mümkündür.

Uğur KAYA:05323736160

Harun AKTEKE: 05325230504

The Hair Zone Kuaför nerede?

Kuaförümüz İstanbul’da Cengiz Topel Caddesi No:33 Köroğlu Apt. Küçükbakkalköy/Ataşehir’de bulunmaktadır.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/İTHA

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