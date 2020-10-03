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Tesettür Elbise, Mont modasında Eliza seçimi

​​​​​​​Kış aylarında tesettür elbise seçiminizde pamuk yapısının daha fazla olduğu, kalın kumaşlar ile üretilmiş elbiseleri tercih etmeniz iyi olacaktır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Ekim 2020 Cumartesi 14:25
Tesettür Elbise, Mont modasında Eliza seçimi
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Tesettür giyim modasını yakından takip edenler bayanlarda tesettür elbise ve kış sezonunda kullanılacak olan tesettür mont seçimleri çoğunlukla sorun yaratan konular arasında yer almıştır. Özellikle sonbahar aylarına giriş yaptıktan sonra elbise seçimleri büyük önem arz etmekte, çünkü yaz ya da ilk bahar aylarında farklı olarak kumaş tercihleri soğuk havalara sahip iklim ve bölgelerde büyük önem taşımakta. Kışlık tesettür elbise ürünlerinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar mevcut aşağıda seçimlerinizi kolaylaştıracak bazı önemli bilgileri, ürün detaylarında dikkat etmeniz gereken unsurları sizler için derledik.

Tesettür elbise ve mont seçimi

Tesettür mont ürünleri kış aylarında kullanılan dış giyim ürünler arasında yer alıyor, iç yapılarında astarlara sahip olmaları ve bu astar kısımlarında vücut ısısını koruyacak materyaller bulundurmaları bu ürünün kış aylarının vazgeçilmez ürünleri arasında en başlarda olmasını sağlamakta. Montlar birçok farklı boy, kumaş ya da tasarımda üretilmekte. Bu ürünlerin çoğunluğu kürk detaylı, kapüşonlu, yünlü, fermuar detaylı, şişme tasarımlar arasında yer almakta. Kuru, yağış almayan bir bölgede yaşıyorsanız rüzgar geçirmeye dayanıklı bir ürün edinmeniz daha iyi olacaktır, özellikle yağışlı havalar için üretilmiş olan kumaşları tercih etmenize gerek olmadığını bilmelisiniz.

Soğuk havalarda elbise seçimi neden önemli

Tesettür elbise kumaşları için ülkemizde üreticiler birçok farklı kumaş türünü tercih etmekte, kış ayları için sahip olacağınız elbiseler için kumaş tercihine büyük önem vermelisiniz, uzun yapıda bulunan elbiselerde eğer kısa ve dış ortamda yapılacak olan etkinliklerde ince, vücut ısısını korumayan kıyafetler tercih ederseniz, kendi modanızı yansıtırken rahatlık ve kaliteden ödün vermeniz gerekecektir. Kış aylarında pamuk yapısının daha fazla olduğu, kalın kumaşlar ile üretilmiş elbiseleri tercih etmeniz iyi olacaktır. Aşağıda 2020 yılı için sonbahar, kış sezonuna üretilmiş olan bazı tesettürelbise ve mont modellerine ulaşabilirsiniz. Bu alanda faaliyet göstermekte olan Elizamoda’nın resmi internet sitesinden ise ürün detaylarına ulaşabilir detaylı bilgi edinebilirsiniz.

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