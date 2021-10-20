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Terletmeyen Uyku Tulumu Sayesinde Bebeklere Rahat Uyku İmkanı 

Bebeklerin rahat bir uyku uyumaları için, uyku ortamının konforlu olması son derece önemlidir. Bu nedenle de bebeklere uyku ortamı hazırlarken, her türlü detaya önem verilmesi gerekir. Bebek uyku tulumları, bebeklerin sağlıklı bir uyku uyumaları için özel olarak tasarlanan kıyafetlerdir. Uyku tulumları kullanan bebekler, dış etkenlerden zarar görmeden daha rahat bir uyku uyuyabiliyorlar. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Ekim 2021 Çarşamba 16:20
Terletmeyen Uyku Tulumu Sayesinde Bebeklere Rahat Uyku İmkanı 
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Bebeklerin uyku düzenlerinin bozulmasına neden olan faktörlerden bir tanesi de aşırı terlemedir. Özellikle sıcak havalarda bebeklerin uyku düzenlerinin bozulduğuna şahit olabilirsiniz. Oda sıcaklığının yeterli düzeyde ayarlanmaması bu sorunun baş göstermesinde etkili olabilir. Bunun yanı sıra, bebeklerin giymekte olduğu bebek uyku tulumu da bu noktada önemli bir husus oluyor. Öyle ki, terletmeyen bebek uyku tulumları kullanılarak bu sorunun önüne geçilebilir. 

Terletmeyen bebek uyku tulumu, özel nefes alabilen kumaşı sayesinde bebeklerin gece boyu rahat bir uyku uyumasını sağlar. Bu nedenle de bebek uyku tulumu modelleri tercih edilirken %100 organik pamuktan üretilen terletmeyen uyku tulumu tercih edilmesi önerilir. 

1 TOG Uyku Tulumu Faydaları Nelerdir?

Bebek uyku tulumu kullanımı hem anneleri hem de bebekleri rahat ettiren ürünler olmakta. Ancak bebek uyku tulumları satın alırken de dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. Bebeklerin rahat etmesi için her türlü detayı düşünen firmalar, özellikle TOG değerine dikkat çekiyorlar. Öncelikle, bebeklere bebek uyku tulumu satın alırken oda ısısına dikkat etmek son derece önemli bir konu. TOG değeri ile de bağlantılı olan oda ısısı, yeterli dikkat gösterilmediğinde bebeğin rahat bir uyku uyumasını engelleyebilir. 

TOG değeri, kumaşın ısı geçirgenliğini bizlere sunan bir terimdir. Her hava şartına özel bebek uyku tulumları tercih ederek, bebeklerin sağlıklarını düşünen aileler için TOG değeri son derece önemlidir. 1 TOG değerine sahip bebek uyku tulumlarının içerisi hafif dolgulu olmaktadır. Bu sayede 19-24 derece aralığında bir oda ısısında bebekler uyuyacaksa 1 TOG değeri olan uyku tulumları tercih edilebilir. 1 TOG uyku tulumu satın alırken https://kidzee.com.tr gibi güvenilir markaların modellerini incelemekte fayda var. 

0.5 TOG Uyku Tulumu Ne Zaman Tercih Edilmeli?

Yaz aylarının sıcak geçen günlerinde bebeklerin vücutlarının tahriş olması ve düzenli bir uyku uyuyamama gibi problemler baş gösterebilir. Bu tip sorunların önüne geçebilmek için ise bebek uyku tulumu tercihinin en iyi şekilde yapılması gerekmektedir. Bu noktada çalışmalar yapan firmalar 0.5 TOG uyku tulumu üretimi yapıyorlar. Pijama kalınlığında çok kalın olmayan bir kumaştan üretilen bu uyku tulumu, sıcak havalarda bebeklerin rahat bir uyku uyuması için üretilmektedir. 0.5 TOG uyku tulumu hakkında daha fazla detaylı bilgilere ulaşmak istiyorsanız https://kidzee.com.tr/tog/0-5-tog-uyku-tulumlari/ internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

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