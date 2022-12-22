Açık hava aktivitelerine hazır olduğunuzdan emin olmanın harika bir yolu, mükemmel bir çift su geçirmez ayakkabıya sahip olmaktır. İster kar ayakkabısı ile yürüyüş yapın, ister dağlarda yürüyüş yapın, doğru su geçirmez ayakkabıyı seçtiğinizde olumsuz hava şartları maceracı ruhunuzu durduramayacak. İyi bir su geçirmez ayakkabı kuru kalmanızı sağlarken aynı zamanda kaygan yüzeylerde daha iyi çekiş ve denge sağlayarak sizi zorlu koşullara karşı korur aynı zamanda açık hava etkinliklerinizin hem güvenli hem de eğlenceli olmasını sağlamaya yardımcı olabilir.

Su Geçirmez Ayakkabı Nedir?

Su geçirmez ayakkabılar, çevresel faktörlerden bağımsız olarak tamamen su geçirmez olan tüm ayakkabıları ifade eder. Su geçirmez ayakkabılar, suyun ayaklara ulaşmasını önlemek için tasarlanmış ayakkabılardır. Su geçirmez ayakkabılar, sürekli hareket halinde olan ıslak veya çamurlu koşullarda ayakkabılarının ıslanması konusunda endişelenmek istemeyen kişiler için mükemmel bir çözümdür. Bu ayakkabılar, su birikintilerinden veya derelerden geçerken bile ayaklarınızı kuru, rahat ve sıcak tutmak için tasarlanmıştır. Ayakları kuru ve rahat tutan su geçirmez ayakkabılar, hava koşullarına karşı üstün koruma sağlar ve bu da onları yürüyüş ve kamp gibi açık hava etkinlikleri için ideal bir seçim haline getirir. Ayrıca su geçirmez ayakkabılar hafif ve nefes alabilir olacak şekilde tasarlanmıştır, bu nedenle sıcak ve nemli havalarda bile ayaklarınız serin kalır.

Su Geçirmez Ayakkabı Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler?

İster yürüyüşe çıkın ister açık hava antrenmanları yapmak isteyin, Gore-Tex gibi su geçirmez astarlı ayakkabılar giymek, ayaklarınızı sıcak ve kuru tutar. Su geçirmez ayakkabılar, tüm doğa tutkunları için vazgeçilmezdir ve bu kadar çok seçenek arasından doğru çifti seçmek zor olabilir. Su geçirmez bir ayakkabı seçmeden önce ayakkabıyı hangi aktiviteleriniz için kullanacağınıza karar vermekle başlayın, ayakkabıyı günlük yürüyüşleriniz için mi kullanacaksınız, koşu antrenmanlarınız için mi kullanacaksınız yoksa kar yürüyüşleri için mi kullanacaksınız aktivite türünüze göre farklı türde ayakkabı seçimi gerçekleştirebilirsiniz örneğin kar yürüyüşleriniz için su geçirmez bot ayakkabı tercih ederken koşu aktiviteleriniz için su geçirmez koşu ayakkabıları tercih edebilirsiniz. İyi bir su geçirmez ayakkabı seçiminde ayakkabının esnek ve yumuşak olmasına terlemeyi su buharıyla uzaklaştırmasına, zemin tutuşunun iyi olmasına, ayağınızı iyi kavramasına ve bilek desteğinin olmasına dikkat edilmelidir.

Su geçirmez ayakkabıların avantajları ve dezavantajları

Artıları

Ayakları sıcak ve kuru tutar.

Ayakların üşüme olasılığı daha düşüktür.

Kötü havalarda aktivitelerimizi gerçekleştirememe durumunu ortadan kaldırır.

Sert hava koşullarında engelsiz fiziksel aktiviteleri gerçekleştire bilmeyi sağlar.

Eksileri

Güneşli koşularda ayaklar çok ısınabilir ve terlemeye sebep olabilir.

Su geçirmez ayakkabılar genellikle geleneksel modeller kadar esnek değildir.

Çoğu su geçirmez ayakkabı, su geçirmez olmayan ayakkabılardan biraz daha ağırdır.

Su geçirmez ayakkabıyı suya dayanıklı ayakkabıdan ayıran nedir?

Suya dayanıklı ve su geçirmez malzeme arasındaki temel fark, suya dayanıklı ayakkabılar sadece neme direnç sağlarken su geçirmez ayakkabılar ise sudan etkilenmezler ve ayakkabıya su girişi engellenir. Suya dayanıklı ayakkabılar hafif bir çiselemeye karşı koruma sağlarken, su geçirmez ayakkabılar yoğun yağış ve kara karşı gelerek suyla temas anında suyu iterek suyun ayakkabının içerisine girmesini engeller.

Dünyaca ünlü markaların su geçirmez ayakkabı teknolojileri

Jack Wolfskin : Texapore - %100 geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen rüzgar ve su geçirmez malzeme. Nefes alabilir: 20.000 mm** rüzgar geçirmez 15.000 g/m²/24 saat*

Columbia: OutDry™ (Şiddetli Yağmur ve Kar için): Orta ila şiddetli yağmur veya karda, engebeli ortamlarda dışarıda olacaksanız, bu ekstra güçlü su geçirmez teknoloji, tamamen kuru kalmanız için ihtiyaç duyacağınız tüm korumayı sağlayan malzemeden üretilmektedir.

Omni-Tech™ (Orta Düzeyde Yağmur ve Kar için):" Hafif ila orta şiddette yağmur ve kar için, bu teknoloji çok katmanlı, su geçirmez, nefes alabilen bir bariyer sunar. Çok katmanlı su geçirmez nefes alabilen yapı, fazla nemin katmanlardan kaçmasına izin verir.

Omni-Shield™ (Hafif Yağmur ve Nem için):" Hafif yağışlı havalar için , bu teknoloji ayakkabının dış kısmında su itici bir kaplama sunar. Apre, nemi iterek dış kumaş (veya deri) tarafından emilmesini önler, maksimum esneklik ve nefes alabilirlik sağlar ve lekeleri azaltır.

Salomon : GORE-TEX®'S Extended Comfort Footwear -Temel amacı ayakların hava alması ve ayakkabının su geçirmemesi olan Gore-Tex ® membran, ayakkabının ön kısmı ve parmak aralarında oluşturduğu mikro klimatik ortam ile ayaklarınızın daima kuru kalmasını sağlar. Gore-Tex ® membran, ayakkabı ve ayaklarınıza sağladığı önemli detaylar daimi adım konforunu garanti eder.

Merrell : GORE-TEX Performance Shell- Zorlu hava koşulları için su geçirmez koruma sağlar.

The North Face: DryVent™- Kumaşlar tamamen su geçirmez ve rüzgar geçirmez olacak ve nefes alacak şekilde geliştirilmiştir.

FUTURELIGHT - Zorlu hava koşullarına karşı üstün koruma sağlarken, nefes alabilen ve hafif su geçirmez koruma sağlar

GORE-TEX®- Dayanıklı su geçirmez ve nefes alan koruma sağlar.

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