Sosyal Sorumluluk Ve Çalışan Gönüllülüğünde Türkiye’nin En İyi 8 İşvereni Açıklandı

Şirketlerin insan kaynağının, yetkinlik ve potansiyelinin gönüllülük yoluyla faydaya dönüşmesini hedefleyen ÖSGD’nin 5 açık uçlu sorusunun yer aldığı Great PlacetoWork® Türkiye Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Listesi’ni belirleme sürecinde ilk olarak Great PlacetoWork® Sertifikasyon programına dahil olan ve sertifika almaya hak kazanan ve Trust Index™ Çalısan Anketinden yüksek skora sahip şirketler tespit edildi. Ardından Trust Index™ çalışan anketinde yer alan sosyal sorumluluk ve çalışan gönüllülüğüne işaret eden soruların ortalaması alındı ve listeye aday şirketler belirlendi. Son olarak da bu organizasyonların, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği tarafından hazırlanan 5 soruya cevap vermeleri istendi. ÖSGD ve Great PlacetoWork® Türkiye’nin birlikte gerçekleştirdiği son değerlendirme sonucunda AbbVie Türkiye, AstraZeneca Türkiye, ESBAŞ, kariyer.net, Lansinoh Türkiye, Novartis İlaç Türkiye, Organik Kimya ve TB SewtechTurkeylistede yer aldılar.

Pınar Ilgaz: “Çalışanlar, toplum gelişiminde de kaktı sağlamayı önemsiyorlar”

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Ilgaz, “Great PlacetoWork® Türkiye ile birlikte hazırladığımız Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Listesi, tercih edilebilir ve çalışmak istenilen şirketlerin sadece insan kaynakları yönetimindeki standart süreçlerin uygulanmasıyla değil, aynı zamanda çalışan gönüllülüğü ve sosyal sorumluluk alanında da çalışanlarına alan yaratan şirketleri göstermesi nedeniyle oldukça önemli. Çünkü iş yaşam dengesinin önemini çok daha iyi anladığımız ve bu dengenin peşinde koştuğumuz bugünlerde, şirketlerin iş yapma yöntemlerini de buna göre geliştirmeleri gerektiğini biliyoruz. Şirketlerin ana gündem maddesi olan sürdürebilirlik, kaynakları farklı şekillere dönüştürmek ve bunu yaparken de tüketmek yerine geliştirmek, değer yaratan sonuçlar elde etmek demek. Sürdürülebilirlik yolculuğunu başarıyla uygulamanın yolu ise sosyal anlamda bu bilincin ortaya konmasını, bu farkındalığın sahiplenilmesini, kişilerin davranışlarına bu yaklaşımın işlemiş olmasını gerektiriyor. Bundan dolayı kurumsal ‘sosyal sorumluluk ve çalışan gönüllülüğü’, sürdürülebilirliğin sosyal temelini oluşturmak adına çok önemli. Çünkü gelişim sağlama ve değer yaratma motivasyonu olan çalışanlar, toplum gelişiminde de katkı sağlayabilmeyi önemsiyor. Çalışanlar artık bu alanda fırsat veren kurumları daha çok tercih ediyorlar” dedi.

Eyüp Toprak: “Çalışan katılımlı sosyal sorumluluk projeleri, çalışan aidiyeti ve yaptığı işte anlam bulma konusunda da katkı sağlıyor”

Great PlacetoWork® Türkiye Kurucusu ve Genel Müdürü Eyüp Toprak, “Dünya ve Türkiye’de değişim ve dönüşüm geçiren iş dünyası ve iş modelleri, hem çalışan hem de işveren nezdinde yeni zorluklar ve fırsatlar doğurdu. ‘Büyük İstifa’ hareketi, ya da diğer deyişle ‘Büyük Keşif’, çalışanın işyerinden beklentileri konusunda farkındalık oluşturdu ve artık çalışan aidiyeti maddi faydaların çok ötesine geçti. Organizasyonların, çalışan memnuniyet sağlamak için artık çalışanın kendine, ailesine, yakın çevresine ve hatta içerisinde bulunduğu topluma sağladığı faydaya da odaklanmaları gerekiyor. Bu noktada Great PlacetoWork® Türkiye Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Listesi’nde yer alan organizasyonlar, çalışan tatmini konusundaki en başarılı örnekler. Şirketler yalnızca sosyal sorumluluk projeleriyle değil, içselleştirilmiş ve sürdürülebilir projelerle listemizde yer aldılar. Kendilerini kutluyoruz” dedi.

Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Listesi 2022(alfabetik sıra ile)

AbbVie Türkiye

AstraZeneca Türkiye

ESBAŞ

kariyer.net

Lansinoh Türkiye

Novartis İlaç Türkiye

Organik Kimya

TB SewtechTurkey

Great PlacetoWork® Hakkında

Great PlacetoWork® işyeri kültürü konusunda global otorite konumundadır. 1992'den bu yana gerçekleştirdiği 100 milyondan fazla çalışan anketinden elde ettiği engin bilgiler ile bir işyerini harika hale getiren şeyin ne olduğunu ortaya koymuştur: Güven. Great PlacetoWork® kuruluşlara kültürlerini ölçme ve tüm çalışanları için yüksek güvene dayalı iş deneyimi oluşturarak daha iyi iş sonuçları elde etme konularında destek olur. Emsalsiz kıyas verilerinden faydalanarak Great PlacetoWork® Certified™ listesi ve Fortune dergisinde yıllık olarak yayınlanan 100 Best CompaniestoWorkFor® ve World’s Best Workplaces™ listeleri de dahil olmak üzere ABD ve 60'tan fazla ülkedeki Best Workplaces™ listelerinde yer alacak şirketler belirlenir.Tüm faaliyetlerini, tüm kuruluşlara A Great PlacetoWorkFor All™ sertifikasyonuna hak kazanmaları için yardımcı olarak daha iyi bir dünya oluşturma misyonuna uygun olarak gerçekleştirir.

ÖSGD Hakkında

2002 yılında kurulan Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) şirketlerin insan kaynağının yetkinlik ve potansiyelinin gönüllülük yoluyla toplumsal faydaya dönüştürülmesini hedefler.ÖSGD;

- Özel sektör çalışanlarının; bilgi, deneyim ve zamanlarını şirketlerindeki Kurumsal Gönüllülük Programları ile, çeşitli sivil toplum kuruluşları ya da kamu hizmetlerinde faydaya dönüştürür.

- Üyelerinin ve çalışanlarının toplumsal sorunlar hakkında farkındalığını artırır, gönüllülük ile özel sektör çalışanlarının yetkinliklerini geliştirirken, iş/özel hayat dengesine katkı sağlar.

- Gönüllülük programları ve projeleri ile çeşitli kamu kurumları ile işbirlikleri geliştirir ve bu alandaki verimliliğe katkı sağlayan bir iş ortağıdır.

- Toplumsal gelişime katkı sağlayan, toplumsal konuların çözümü için ek kaynak kapasitesi yaratan ve sorumlu vatandaşlığı teşvik eden bir dernektir.

ÖSGD’nin kurumsal gönüllülük çalışmalarına tüm çalışanlarının katılımını teşvik eden 50’yi aşkın şirket üyesi vardır. Bu şirketlerde çalışan 12 binin üzerinde aktif gönüllü çalışan ve işbirliği yapılan 130 sivil toplum kuruluşları ile bir gönüllülük ağı yaratılmaktadır.ÖSGD üyeleri kendi gönüllülük çalışmalarının yanı sıra gönüllülük ruhu ile yaratılan işbirliklerine ortaklık eder.

