Sosyal Medyada Harcadığımız Süre Değişmedi

Ajans Press’in, We Are Social verilerinden elde ettiği güncel bilgilere göre medya araçlarına ayırdığımız süreler belli oldu. Böylelikle sosyal medya kullanıcı sayısının 4,62 milyar olduğu kaydedilirken, günlük sosyal medyaya harcadığımız süre 2 saat 27 dakika olarak kayıtlara geçti. Bu zaman diliminin geçen yıl geçiren süre ile aynı olduğu görüldü. İnternet kullanıcı sayısının 4,95 milyar ile daha fazla olduğu gözlenirken, internette harcanan süre ise 6 saat 58 dakika ile zirveye yerleşti. Televizyon izlemeye ayırdığımız süre ise 3 saat 20 dakika olurken, oyun konsollarına kişilerin ayırdığı günlük süre ise 1 saat 12 dakika olarak açıklandı. 55 dakika ile günlük podcast dinleme süresi en son sırada yer aldı.

Medya takip kurumu Ajans Press, sosyal medya ile alakalı medyaya yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, bu yıl sosyal medya ile alakalı hem geleneksel hem online mecrada 366 bin 792 haber çıkışı olduğu görüldü. Ülkemizde sosyal medya platformları da aktif olarak kullanırken, ve haberlere de oldukça yansırken en çok haber olma özelliğini hala Facebook’un elinde bulundurduğu gözlendi.