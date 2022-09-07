Sonbaharda Gidilebilecek En Keyifli 5 Balayı Rotası

Balayı, yeni evli çiftlerin hiç unutamayacakları bir tatildir. Bu tatilin unutulmaz olması için seçilen tatil bölgesinin oldukça özel olması gerekir.

Türkiye’nin Lider Seyahat Sitesi ENUYGUN.COM ülkemizin s onbaharda gidilebilecek en özel balayı rotalarını listeledi.

1-Bir sonbahar güzelliği: Kapadokya

ENUYGUN.COM’un sonbahar aylarında balayına gidecekler için önerdiği ilk rota Kapadokya. Muhteşem kaya otellerine sahip Kapadokya’da unutulmaz bir tatil için bölgeye en az 5 gün vakit ayırılması gerekiyor. Büyüleyici güzelliği ile dikkat çeken Kapadokya’da Peri Bacaları, Ihlara Vadisi, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Uçhisar, Güvercinlik Vadisi, Göreme Milli Parkı, Aşıklar Vadisi ve Zelve Ören Yeri mutlaka gezilmeli. Ayrıca Kapadokya seyahatinin olmazsa olmazı balon turunu da özellikle balayı çiftleri programlarına eklemeli. Balayı tatili için Kapadokya’yı tercih edenler uçuşların daha sık gerçekleştiği Kayseri Havalimanı’nı tercih edebilir, havalimanından https://www.enuygun.com/arac- kiralama/ seçeneğini değerlendirebilir.

2- Şehrin karmaşasından uzak: Yedigöller

Özellikle sonbaharda sunduğu muhteşem manzaralarla nam salmış Yedigöller, şehrin kalabalığından uzaklaşarak sakin bir balayı yapmak isteyen çiftler için ideal lokasyonlardan. Bölgede yer alan Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl adlarındaki yedi gölün her biri ayrı güzel, ayrı büyüleyici. Yedigöller’e giderseniz bu gölleri keşfetmelisiniz. Rotada birbirinden güzel manzaralara sahip bungalov oteller arasından seçim yaparak keyifli bir balayı geçirilebilir.

3- Türkiye’nin oksijen deposu: Kaz Dağları

Doğa aşığı balayı çiftleri için Enuygun.com’un önerdiği bir diğer rota ise oksijen deposu Kaz Dağları. Sadece Türkiye’nin değil dünyanın da oksijen deposu olan ve İda Dağı olarak da bilinen Kaz Dağları, Yunan mitolojisinde de önemli yere sahip. Şehir yaşantısının yarattığı stresten uzakta ruhunuzu, zihninizi, bedeninizi dinlendirip huzurlu bir balayı tatili yapabileceğiniz Kazdağları’nda Hasanboğuldu Şelalesi, Sütüven Şelalesi, Şahinderesi Kanyonu ve Zeus Altarı görülmesi gereken yerler arasında yer alıyor. Kazdağları’nda orijinalliğini halen korumayı başarmış Yeşilyurt Köyü ve Adatepe Köyü ise görülmesi gereken köyler. Edremit uçak bileti alarak rotaya doğru yola çıkılabilir.

4- Yeşil ve mavinin buluşma noktası: Kemer

Doğal güzelliklerin yanı sıra denizin keyfini de yaşamak isteyen balayı çiftleri Antalya’nın en güzel lokasyonlarından biri olan Kemer’i tercih edebilir. Çam ormanlarına sırtını yaslamış Antalya’nın ilçesi Kemer, Akdeniz’in masmavi denizinin hemen yanı başında konumlanmış bir balayı rotası. Kemer merkezinin yanı sıra Göynük, Kiriş, Çamyuva ve Tekirova gibi sahil beldelerindeki 5 yıldızlı oteller, bungalovlar, apart ya da butik otellerle her bütçeye uygun bir konaklama imkanı içeriyor. Olympos Antik Kenti, Phaselis Antik Kenti, Göynük Kanyonu ve Beydağları Milli Parkı seyahatiniz sırasında mutlaka görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor. Antalya uçak bileti alarak Kemer’i keşfedebilirsiniz.

5- Balayı çiftleri için vazgeçilmez: K.K.T.C.

Denizin yanı sıra eğlenceyi de seven yeni evli çiftler için Enuygun’un önerisi K.K.T.C.’ndeki oteller özellikle balayı çiftleri için sundukları imkanlar ile de öne çıkıyor. Özel ikramlar ve karşılama, müsaitliğe göre bir üst kategori odaya yükseltme, oda süslemesi, özel balayı kahvaltısı ve romantik akşam yemeği Kıbrıs otelleri tarafından balayı çiftlerine sunulan hizmetlerden sadece birkaçı. Tabii K.K.T.C.’ne hem ulaşımın kolay olması hem de ülkenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından vize istememesi de ülkeye gitmek isteyen çiftler için önemli avantajlardan. Bu arada gece hayatıyla da öne çıkan ülkede evli çiftlerin günün her saatinde eğlenmesi mümkün. K.K.T.C. tatilinde Lefkoşa’yı tercih edenler; Selimiye Camii, Arasta Çarşısı, Ermeni Kilisesi’ni gezebilir. Girne ise Green Heights Park, Mevlevi Tekke Müzesi, Girne Kalesi ve Girne Plajı ile ünlü.

Wingie Enuygun Group Hakkında

Wingie Enuygun Group, teknolojik gelişmelerin öncüsü olan, dijital düşünen ve kullanıcılarına en kusursuz deneyimi sunmak için çalışan seyahat odaklı bir teknoloji şirketidir. Wingie Enuygun Group, her ay en uygun seçeneklerle buluşturduğu 20 milyonun üzerinde ziyaretçisi ile Türkiye’de seyahat sektörünün online dönüşümüne yön veriyor. Hizmet verdiği alanlar arasında uçak bileti, otel, otobüs bileti, araç kiralama, kredi ve sigorta yer alıyor. 10 milyonun üzerinde uygulama indirme ile seyahat sektöründe öncü olma özelliğini taşıyan Enuygun; 2028’e kadar dünyanın en büyük 5 online seyahat pazaryeri arasına girme vizyonuna paralel olarak, global markası Wingie ile 5 dilde hizmet sunuyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA