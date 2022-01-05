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Son Yılların En Çok Kazandıranı Gayrimenkul

https://www.insaatemlakdunyasi.com/haber portalı’nın Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner ile Gayrimenkul’ün son yıllardaki fiyat artışı hakkında konuştuk.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ocak 2022 Çarşamba 11:51
Son Yılların En Çok Kazandıranı Gayrimenkul
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Sayın Çetiner son yıllarda İstanbul başta olmak üzere Gayrimenkul fiyatları çok arttı bunun Nedeni ne olabilir ?

Bunun bir çok nedeni var. Birinci neden pandemiden dolayı yeteri kadar yapının yapışmamış olmasıdır.

İkinci neden Demir ve çimento başta olmak üzere inşaat malzemelerinin fiyatlarının aşırı şekilde artmış olmasını sayabiliriz.

Yani arz az talep fazla olunca fiyatlarda ciddi oranda artış gösterdi.

Peki artışlara bir kaç örnek gösterebilir misiniz ? Tabi ki birinci örnek olarak Başakşehir 5. Etap’ta 194 M2 lik bir daire 2019 yılında 900 bin TL iken şu an ise 3.5 milyon liraya alıcı buluyor…

İkinci örnek ise Zeytinburnu ilçesinde yine 2019’da ara sokaklarda 100 M2 lik bir daire 500 ile 600 bin TL arasında alıcı buluyorken şu an ise 1 milyon liradan alıcı buluyor.

Bu iki örnekte de görüldüğü gibi artış oldukça fazla.

Peki sizce parası olanlar nereye yatırım yapsınlar ?

Tabi ki her kesin ayrı bir yatırım alışkanlığı vardır. Kimisi arsa işini iyi bilir oraya yatırım yapar kimisi altın alır kimisi de hem ki kendisi kullanmak veya kira geliri elde etmek üzere ev yada işyeri satın alır.

Arsaya yatırım yapacak olan kişi ya çok bilgili olmalı yada buradan uzak durmalıdır.

Ancak konut yada ,işyeri alımları daha az risklidir. İmar’ı iskanı ve sağlıklı bir tapusu olan yerde gayrimenkul alan kişinin zarar etmediğini yukarıda iki örnek ile belirtmeye çalıştım.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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