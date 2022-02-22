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Şimdi Giysi Dikmek Moda!

Kadınların hem boş zamanlarını değerlendireceği hem de yetenekleri doğrultusunda el becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirebileceği bir uğraş olan dikiş, ev ekonomisine ve çevreye de katkı sağlıyor. Erler Kumaş’ın yüzlerce çeşitten oluşan kumaş koleksiyonu, kendi modasını yaratmak isteyenlerin ‘online’ alışveriş yapabileceği güvenilir adreslerden.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Şubat 2022 Salı 09:25
Şimdi Giysi Dikmek Moda!
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Yeryüzünün zengin ama sınırlı kaynakları, bunları bilinçsizce tüketen ve hep daha fazlasını isteyen milyonlarca insan tarafından paylaşılıyor. Gezegenimiz alarm vermeye başladı. Ya yeni kaynak yaratacağız ya da daha bilinçli bir tüketim alışkanlığına geçecek yeni bir bakış edineceğiz. Birkaç sezondur gündemimizde olan “Sürdürülebilir Moda” kavramı ve buna paralel giysilerin geri dönüşümü moda endüstrisinin bu konudaki sorumluluğunu hatırlatan önemli bir gelişme olarak kayıtlara geçti. Geri dönüşüm, çevre dostu ürünler, ikinci eller, eskilerin revize edilerek yeniden kullanımının da gündeme geldiği günümüzde, kadınlar arasında ihtiyaç duyulan kıyafeti temel dikiş ve kalıp bilgisiyle dikmek de yaygın bir uğraş haline geldi.

Kadınların hem boş zamanlarını değerlendireceği hem de bu konudaki yetenekleri doğrultusunda el becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirebileceği bir uğraş olan dikiş ev ekonomisine katkı sağladığı gibi çevreye de fayda sağlıyor. Siz de giysi, aksesuar, ev tekstili veya dekorasyon için bir şeyler tasarlayıp ve nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız sizin için küçük bir rehber hazırladık.


Kalıp ve Dikiş Bilmiyorum Diye Üzülmeyin

Evde dikişin yaygınlaşmasında, kuşkusuz tüm dünyada aynı adla yayınlanan Burda dergisinin büyük payı var. II. Dünya Savaşı’ndan yenilmiş harap bir ülke olarak çıkan Almanya’da 1950 yılında yayın hayatına başlayan Burda Moden, kadınların evde kendi elbiselerini dikmesi için giysi kalıpları veriyordu. Bugün dahi yayın hayatına devam eden Burda’ya, Türkiye’de Turkuaz Medya’nın dergisi Diana Dikiş gibi benzer dergiler eşlik ediyor. Her iki derginin yanı sıra Güler Erkan Provasız Kalıplar Dergisi’nin eski sayılarını “goblen.com” adlı internet sitesinde bulabilirsiniz.

Bunun dışında internette başta Youtube olmak üzere Pinterest gibi platformlar dikiş ve kalıp konusunda faydalı eğitim videoları ve kalıp örnekleriyle kadınların en büyük yardımcısı. Bu konuda yardım almak isteyenler, Youtube üzerinden Singer’in “Kendi Modanı Yarat” ile TV360’ın “El Emeği Göz Nuru” video serilerini ve “Dikiş Hocam” platformunun derslerini izleyebilirler. Web sayfası olarak ise dikiskalipvepatronlari.com ile giyimkaliplari.com internet sitelerine göz atmanızda fayda var.

İstediğim Kumaşı Nereden Bulacağım? 

Eminönü Sultanhamam, hâlâ perakende kumaş alınabilecek noktalardan birisi olarak gözüküyor. Fakat o kalabalığı geçip doğru adresi bulmakta zorlanacağınız gibi çok fazla çeşit de bulamayabilirsiniz. Bunun dışında kumaş satıcıların yoğunlaştığı Osmanbey gibi hazır giyim merkezlerinde çok çeşit var fakat buradaki firmalar daha çok toptan satış yaptığı için sizin birkaç metreyi kesmeyebilirler. Bunun yerine parça kumaş satan yerlere veya internet üzerinden perakende satış yapan firmalara yönelebilirsiniz. Sizin için önerebileceğimiz güvenli adreslerden olan Erler Kumaş, bir süredir ‘online’ satış ile bu yöndeki ihtiyaçlara cevap veriyor. Kurulduğu 1992 yılından bu yana hazır giyim markaları ve tasarımcıların tedarikçisi olan Erler Kumaş’ın yüzlerce çeşitten oluşan kumaş koleksiyonu, ‘online’ platform üzerinden Tüm Türkiye geneline ve yurtdışına hizmet veriyor.

Erler Kumaş’ın resmi internet sitesi www.erlerkumas.com üzerinden satışa sunulan koleksiyon, güncel trendleri yansıtan elbiselik dokuma ve örme kumaşların yanı sıra abiye ve kokteyl elbiseleri için özel olarak tasarlanan işlemeli kumaş ve dantelleri kapsıyor.

Moda profesyonellerinin tercihi olan doku ve renkleri yakalamak isteyen tasarımcı ve küçük ölçekli işletmeler dışında, ‘haute couture’ giyinmek isteyenler, amatör moda severler, kendi modasını yaratmak isteyenler ve moda tasarımı öğrencileri için perakende alternatifi sunan www.erlerkumas.com Türkiye’nin en önemli ‘online’ kumaş platformlarından biri.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 22.02.2022 09:33
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