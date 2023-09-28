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Sigortam.net çocuklara sordu: “Sigorta denince aklınıza ne geliyor?

Sigortam.net, sigorta bilincini artırmak için gerçekleştirdiği sokak röportajları serisine bu kez çocuklara mikrofon uzatarak devam ediyor. YouTube ve sosyal medyada paylaşılan röportajlarda yaratıcı minikler, Sigortam.net’in “Sigorta denince aklınıza ne geliyor?” sorusuna farklı yanıtlar vererek hem şaşırttı hem de eğlendirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Eylül 2023 Perşembe 15:36
Sigortam.net çocuklara sordu: “Sigorta denince aklınıza ne geliyor?
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Türkiye’nin en güvenilen dijital sigortacılık platformu Sigortam.net, toplumda sigorta konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla sokağa kulak vermeyi sürdürüyor. Daha önce farklı konularda gerçekleştirdiği sokak röportajları ile tüketicilerin ihtiyaçlarını tespit etmeyi hedefleyen Sigortam.net, bu kez de okula dönüş döneminde çocuklara mikrofon uzattı.

Yaratıcı ve eğlenceli yorumlarla dolu röportajlarda çocukların bilinçli açıklamaları sosyal medyada ilgi gördü.

“Sigorta insan kaskosudur!”

Sigortam.net’in sokak röportajına katılan minikler, “Sigorta denince aklınıza ne geliyor?” sorusuna çoğunlukla doğru yanıtlar verdi. Sigorta kavramını kimi zaman elektrikle ya da iş güvencesiyle bağlantılandıran genç zihinler, farklı sigorta türlerini daha çok “araba”, “kaza”, “hastane”, “deprem veya yangın” sözcükleriyle ifade etti.

“Güvence” fikrini sigorta denince akla gelenler arasına bilinçli olarak yerleştirdikleri gözlemlenen bazı küçüklerin verdiği “Sigorta insan kaskosudur!” gibi yaratıcı yanıtlar, videoyu izleyenleri gülümsetti.

Sigortam.net’in çocuklarla yaptığı “Sigorta denince aklınıza ne geliyor?” konulu sokak röportajları videosuna aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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