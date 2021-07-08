Şeyma Nur Boztepe: Hedefe Varmak İçin Yaşam Koçu Önemlidir !

Şeyma Hanım, öncelikle sizi tanıya bilir miyiz?

Ben Şeyma Nur Boztepe. 1991 doğumluyum. Doğma büyüme İstanbulluyum. Aslen Tokatlıyım. Çok ilgi duyduğum felsefe bölümünü bitirdim. Şuan yaptığım işlerden dolayı gazetecilik okuyorum. Yeditepe üniversitesinde çok donanımlı hocalarımdan yaşam koçluğu eğitimi aldım. Yurtiçi ve yurtdışı belgelerim mevcut. 3 yıl boyunca Bengütürk Tv de yapımcılığını ve moderatörlüğünü üstlendiğim, Türkiye'deki önemli profesörleri ağırladığım “Rotamız” adında tarih ağırlıklı program sundum. Daha sonrasında program alanında uzman psikologlarla psikolojiye evrildi. Yaşam koçluğu ile ilgili çalışmalarım halen devam etmektedir.

Röportaj: Ziya Gündüz

PSİKOLOJİYE DAİR MERAKIM HER ZAMAN VARDI

Yaşam koçluğu serüveniniz nasıl başladı?

Psikolojiye dair merakım her zaman vardı. Felsefe okumasaydım kesinlikle seçeceğim bölüm psikoloji olurdu. Zaten felsefe bölümünde gördüğümüz psikoloji dersleri merakımı daha da arttırdı. Sosyolojik olayların altındaki psikolojik nedenler beni çok etkiledi. Zaten hâlihazırda çok psikoloji kitabı okuyordum. Daha sonra yaşam koçluğu eğitimi verildiğini öğrendiğimde Yeditepe üniversitesinden bu eğitimi almaya karar verdim ve serüvenim bu şekilde başlamış oldu.

YAŞAM KOÇLUĞU STRATEJİK BİR YOLCULUKTUR

Bize yaşam koçluğunun ne olduğundan söz eder misiniz?

Kişilerin hedeflerine ulaşmalarını ve hâlihazırda var olan potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için yapılan.

YAŞAM KOÇLUĞU İLE PSİKOLOG ARASINDA FARK VAR

Peki, psikolog ile yaşam koçu aynı mı?

Kesinlikle aynı değildir. Bu çok karıştırılan ve suiistimal edilen bir durumdur. Yaşam koçluğu ile psikolog arasında keskin bir fark vardır. Öncelikle aradaki ve en önemli fark; yaşam koçlarının akıl sağlığı ile ilgilenmiyor olmaları, terapi yapmıyor olmaları en önemli farktır. Yaşam koçluğunda amaç psikolojik anlamda sağlıklı olan kişilere istediği yolda ilerlemeleri için yardımcı ve destek olmak ve motivasyon sağlamaktır. Ayrıca yaşam koçları, psikologlar kadar uzun bir eğitim almamaktadırlar.

HEDEF İÇİN YAŞAM KOÇU ETKİLİDİR

İnsanlar neden yaşam koçunu tercih etmelidir?

Hayatlarını belirli bir plana göre düzenlemek isteyen ya da istese de bir türlü başaramayan, gerekli motivasyonu kendinde bulamayan insanlar yaşam koçlunu tercih edebilirler.

PSİKOLOJİYE İLGİ DUYULMASI GEREKİYOR

İsteyen herkes yaşam koçu olabilir mi?

Öncelikle psikolojiye ilgi duyulması gerekiyor. Bu alanda bol bol kitap okumak gerekiyor. Sabırlı olunması gerekiyor. Empati yapabilme yönlerinin güçlü olunması gerekiyor. Eğitim alınacak yerlerin muhakkak bilindik ve donanımlı hocalar eşliğinde olması gerekiyor. Artık bu iş yine yineliyorum ki çok fazla suiistimale açık bir mecra haline geldi. Dolayısıyla tabiri caizse merdiven altı sözde kurumlardan uzak durulması gerekiyor. Yaşam koçluğu eğitimi alan birçok insanın sanki psikolog gibi davranmalarını hoş bulmuyorum ve çok sakıncalı zararlı buluyorum.

OKUMAK KELİME DAĞARCIĞINI GELİŞTİRİR

Röportaj yaptığımız her şahsiyete sorduğumuz bir soru var. Kitap okuma konusunda neler söylemek istersiniz?

Öncelikle her şeyin başı olan genel kültürümüzü inanılmaz düzeyde arttırıyor. Özgüven ve vizyonu geliştirir. Stresle baş etmede çok etkilidir. Okumak kelime dağarcığını geliştirir. Hafızayı güçlendirir. Kendinizi daha iyi ifade edersiniz ve daha iyi hissedersiniz. Hayal gücünüzü geliştirir. Her ne kadar e-kitap yaygın olsa da bunun yerine basılı kitap okumak, kitabı hissetmek, kitaba temas etmek daha önemli diye düşünüyorum.

FARKLI KİTAPLARI DA OKUMAK GEREKİYOR

Tavsiye etmek istediğiniz kitap var mı?

Her kitap o kadar kıymetli ki bir tercih yapabilmek mümkün olmayacak gibi. Çünkü herkesin alanı ve ilgi duyduğu mecralar farklı olduğu için illede şu kitap okunmalı diyemiyorum. Lakin sadece kendi görüş ve fikirlerimize uyan kitapların yanı sıra tam tersi fikirlerde olan kitapların da aynı zamanda okunup en azından oradaki düşünce sisteminin anlaşılması bilinmesi ve ona göre farklı görüşlerle karşılık verilip değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum.

Son olarak konumuzla ilgili neler söylemek isteriniz?

Genel olarak röportaj sırasında değinilmesi gereken konulara değinildiğini düşünüyorum. Umarım okuyucularımızda röportajımızdan istifade ederler. İlginiz için çok teşekkür ediyorum.

Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)