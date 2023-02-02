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Sevgililer gününde İstanbul’a yakın gidilecek yerler önerileri

Bu yıl Sevgililer Günü salı gününe denk geliyor. Günübirlik geziler yapabilir veya bir günlük izin alarak yakın yerleri keşfetme şansını yakalayabilirsiniz. İşte sevgililer gününde İstanbul’a yakın gidilecek yerler önerileri…

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Şubat 2023 Perşembe 20:16
Sevgililer gününde İstanbul’a yakın gidilecek yerler önerileri
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Sevgililer gününe sayılı günler kala gezilecek yerler, gidebileceğiniz günübirlik ve kısa tatil rotalarını sizler için derledik. Bu yıl Sevgililer Günü salı gününe denk geliyor. Günübirlik geziler yapabilir veya bir günlük izin alarak yakın yerleri keşfetme şansını yakalayabilirsiniz. Sevgilinizle gidebileceğiniz hem yurt içi hem de yurt dışı turları sizler için derledik. Hemen İnceleyin!

Kış Manzaralarının Vazgeçilmez Adresi: Kartepe

İstanbul ve Ankara’ya en yakın kış tatili rotası olan Kartepe, Kocaeli’ye bağlı bir ilçe. İstanbul’dan 1,5 saat uzaklıkta olan Kartepe hem günübirlik geziler hem de konaklamalı tatiller için oldukça uygun. Sevgililer gününe özel otel kampanyaları bulabileceğiniz Kartepe’de kayak, kızak, kar bisikleti, atv gezileri gibi pek çok aktiviteye katılabilir, otellerin restoranlarında güzel bir akşam yemeği yiyebilirsiniz.

İstanbul Yakını: Ağva

Hem İstanbul’a yakın hem de eşsiz bir doğaya sahip olan Ağva, İstanbul Şile’ye bağlı bir mahalle. Şile’ye yarım saat uzaklıkta olan Ağva’ya İstanbul’un merkez ilçelerinden 1,5 saat içerisinde ulaşım sağlayabilirsiniz. İster özel aracınızla ister belediye otobüsüyle Ağva’ya gidebilirsiniz. İstanbul otelleri arasında doğal manzaralarıyla her mevsim tercih edilen Ağva otelleri sevgililer gününe özel yemek menüleri, romantik akşam yemeği sonrası eğlenceleriyle unutmaz bir hafta sonu tatili geçirmeniz sağlayacak.

İstanbul’un Masalsı İlçesi: Adalar

İstanbul gezilecek yerler listesinin en üst sıralarında olan Prens Adaları kış aylarında sakinliği ve huzurlu atmosferiyle kısa süreli sevgililer günü tatili için oldukça uygun. Hem dinlenmek hem de romantik bir tatil geçirmek için Büyük Ada veya Heybeli Ada’yı tercih edebilirsiniz. Adalar’a gitmek için Eminönü, Beşiktaş, Kabataş, Kadıköy ve Bostancı’dan Ada vapuruna binebilirsiniz.

Ufak Bir Kar Tatili: Uludağ

Kış aylarında sıcak bir tatil geçirmek, bol bol aktivitelere katılarak macera dolu bir Uludağ macerası yaşamak isterseniz sevgililer günü tatili için günübirlik Uludağ turlarını tercih edebilirsiniz. Uludağ’da birinci bölge ve İkinci bölge olmak üzere gidip kayak yapabileceğiniz, kış aktivitelerine katılabileceğiniz iki alan mevcut. Uludağ Milli Park alanında yürüyüş yapabilir, sucuk ekmek partilerine katılabilirsiniz. Dilerseniz Bursa’nın farklı ilçelerinde gezilecek pek çok yeri de keşfedebilirsiniz. Uludağ, şehir merkezine yarım saat uzaklıkta bir alandır. Bursa Merkez’de İskender yiyebilir, tarihi yapıları keşfedebilirsiniz.

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