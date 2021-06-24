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Sertleşme Sorunu Tedavisinde Mutluluk Çubuğu Ameliyatı

Mutluluk çubuğu olarak bilinen penis protezi, ereksiyon bozukluğu olan erkekler için kalıcı ve kesin bir tedavi seçeneğidir. Peki ama mutluluk çubuğu nedir? İktidarsızlık tedavisinde aanlatıldığı gibi kesin sonucu üretir mi yoksa diğer yöntemler gibi bir halk efsanesi olmaktan öteye gidemez mi?

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Haziran 2021 Perşembe 19:32
Sertleşme Sorunu Tedavisinde Mutluluk Çubuğu Ameliyatı
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Bir erkeğin normal seks için yeterli bir ereksiyon elde etmekte veya sürdürmekte zorluk çekmesi durumuna iktidarsızlık (erektil disfonksiyon) rahatsızlığı denir. Modern dünyada tıp alanındaki teknolojilerin gelişmesi ile üretilen son tedavi yöntemleri de bu alanda kendini göstermektedir. "Mutluluk çubuğu" adı verilen ve bir operasyonla iktidarsızlık sorununu, penise kalıcı olarak sokulan penis protezi ile ortadan kaldıran yöntem sayesinde artık geçmişte kaldı. Bu mucizevi çözümü erkekler için mümkün kılan mutluluk çubuğu nedir?

Penis Protezi Neyi iyileştirir?

''Mutluluk çubuğu nedir'' sorusuna doğru cevabı verebilmek için penil protezler hakkında fikir sahibi olmak yerinde olacaktır. Erektil disfonksiyonlu erkekleri tedavi etmek için bir penis protezi kullanılır (ereksiyona ulaşamama). Bu erkeklerin çoğu, bir penis protezi takılmadan önce pek çok oral ilaçlar denemiştir. Ek olarak, penis protezi Peyronie hastalığı tedavisinin bir parçası olabilir.

Bu ürünler penisin uzunluğunu çoğu zaman artırabilir. Çoğu hasta, nasıl kullanılacağını öğrendikten sonra bir penil protezden çok memnundur. Penis protezi, iktidarsızlık sorununun nihai çözümüdür. İlaç, pompa, egzersiz vb. herhangi bir yönteme uygun olmayan hastalarda bile Penil protezler kalıcı tedavi sağlar.

Mutluluk Çubuğu Nedir

Bu cihazlar esnektir (esnek) veya şişirilebilir. Bu protezler ilk akla gelen el veya ayak gibi vücut protezlerinden çok farklıdır. Hiçbir şekilde dışarıdan görülemez ve tanınamaz. Penis içerisine tamamen cerrahi olarak yerleştirilir ve sertleşme problemini kesin olarak ortadan kaldırır. Penil implantasyon ameliyatları yaklaşık bir saat sürer ve genellikle ayakta tedavi bazında yapılır. Bir erkek ameliyattan sonra 6 hafta boyunca cinsel ilişkiye devam edebilir. Bu sayede yaşam boyu iktidarsızlıkla ilgili daha fazla sorun olmayacaktır.

Hangi durumlarda kullanılır?

Penil ereksiyonlarda başarısızlığın sebep olduğu cinsel ilişki veya muhtemelen geri dönüşü olmayan erektil disfonksiyonun, idrar yolu enfeksiyonunun sonucu gibi geçici olmadığı ereksiyon bozukluklarında kullanılır. Mutluluk Çubuğu, kötü tedavi edilen diyabet ve hatta felç gibi ciddi sağlık sorunları da dahil olmak üzere her tür ereksiyon problemi için uygundur.

Mutluluk Çubuğu, erkeğin sertleşmesine izin verirken, bu durumun en doğal yararı olan cinsel istek veya hissi artırdığını unutmayın. Penil protezlerin çoğu, ameliyat sırasında penisinizi normalden daha büyük hale getirir. Sonuç olarak, ereksiyon halindeki penisiniz eskisinden biraz daha uzun ve daha kalın hale gelebilir. Detaylı bilgi için https://www.mutlulukcubugu.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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