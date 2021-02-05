Senetle Alışveriş Yapmanın Keyfini Çıkartın

seçeneği ile rahatlıkla almanız mümkündür. Ayrıca Soylu AVM’nin sunduğu fırsatlardan ve kampanyalı ürünlerden faydalanabilmek için Soylu AVM internet sitesini takip edebilirsiniz. Soylu AVM’de ev tekstil ürünleri, beyaz eşya, mobilya, halı, küçük ev aletleri, giyim gibi birçok alana ait ürün bulunur. Kaliteli markalara ait ihtiyacınız olan bu ürünleri, senetle alışveriş seçeneği ile rahatlıkla almanız mümkündür. Ayrıca Soylu AVM’nin sunduğu fırsatlardan ve kampanyalı ürünlerden faydalanabilmek için Soylu AVM internet sitesini takip edebilirsiniz.

Senetle Cep Telefonu Alma Fırsatı

Cep telefonları, insanların en temel ihtiyaçlarından birisi haline gelmiştir. Birçok kişi cep telefonu üzerinden günlük işlemlerini gerçekleştirir. Birçok markaya ait birbirinden farklı özelliklere sahip, cep telefonu çeşitleri bulunur. Kaliteli ve garantili cep telefonlarını, çok düşük fiyatlara kredi kartı olmadan senetle alabilmek için Soylu AVM ile iletişime geçebilirsiniz. Soylu AVM’de son model cep telefonları, uygun fiyatlarda satışı yapılır.

Her Bütçeye Uygun Beyaz Eşya

Her evde bulunması gereken beyaz eşyalar, fiyat olarak yüksek fiyatlı ürünlerdir. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın vb. ürünler evlerin en temel ihtiyaçları olmakla birlikte, bu elektronik ürünler insanlara kolaylık ve pratiklik sunar. Evini yenileyenler veya evlenen kişiler için uygun fiyatlı ve kaliteli beyaz eşya bulmak zorlayıcı olabilir. Ancak Soylu AVM alışveriş merkezleri birçok markaya ait kaliteli ve garantili beyaz eşya çeşitlerini, uygun fiyatlara müşterilerine sunmaya devam edecektir.

Soylu AVM’de klima, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı, derin dondurucu gibi tüm beyaz eşyaları bulabilirsiniz. İhtiyaçlarınıza uygun şekilde beyaz eşyaları bütçenizi sarsmadan senetle alışveriş seçeneğini tercih ederek satın alabilirsiniz.

Senetle Alışveriş İmkânı

Kredi kartı ile alışveriş yapmak, limit yetersizliği veya faiz durumlarından dolayı pek mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda kişiler için alışveriş eziyetli bir hale gelir. Kişiler, ihtiyaçları olan ürünleri kolaylıkla alabilmeleri için Soylu AVM, müşterilerine senetle alışveriş imkânı sunar. Birçok kişi için inanması mümkün olmayan bu durum, müşterilerinin memnuniyetini ön planda tutan Soylu AVM’de çok kolaydır.

Senetle alışveriş nasıl yapılır sorusu ile ilgili yapılması gereken tek husus, Soylu AVM’de istediğiniz ürünü seçerek belirlenen taksitlerle ödemenizi elden veya online olarak ödemek olacaktır. Soylu AVM alışveriş merkezlerinde, senetle alışveriş imkânı tüm ürünler için geçerlidir.

Uygun Fiyat Garantisi

Soylu AVM’de ev tekstili, ev eşyasından mobilya ürünlerine kadar birçok ürünü müşterilerine uygun fiyat garantisiyle sunar. Satışını gerçekleştirdiği kaliteli markalara ait ürünleri, peşin fiyatına çok düşük taksit seçenekleri ile satışını yaparak daima müşterilerinin takdirini kazanır. Soylu AVM alışveriş merkezleri, piyasaya göre düşük fiyat teklifleri sunar.