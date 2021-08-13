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Selde Hayatını Kaybeden Sayısı 27 Oldu

Yangınlardan sonra gelen sel felaketi de hayat aldı... Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı arttı! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Mahsur kalan yurttaşlar bot ve helikopterle kurtarılıyor. Riskin devam ettiği duyuruldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ağustos 2021 Cuma 09:28
Selde Hayatını Kaybeden Sayısı 27 Oldu
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Karadeniz'de günlerdir sel felaketi yaşanıyor. Sinop'un Ayancık ilçesinde Ayancık Çayı taştı; Kastamonu'da da kente bağlı 8 ilçede sel meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sabah saatlerinde 17 olarak duyurduğu can kaybı 27 oldu. 

AFAD'dan gelen açıklama şöyle;

"Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 25, Sinop’ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir"

RİSK DEVAM EDİYOR

Yarın ve cumartesi günü bölgede yine yağış beklendiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, "Risk devam ediyor" dedi.

Kastamonu'da selden en fazla Bozkurt ilçesi etkilendi. Arama kurtarma faaliyetleri AFAD, UMKE, Polis ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından sürdürülüyor.

Bölgede çok sayıda arama kurtarma helikopteri de çalışmalara havadan destek veriyor. Evlerinin çatısında mahsur kalan vatandaşlar Sahil Güvenlik, Jandarma ve Türk Hava Kuvvetlerine ait helikopterlerle bulundukları yerlerden alınıyor.

Helikopterlerle Abana ilçe meydanına getirilen vatandaşlar, güvenli bölgelere yerleştiriliyor. Azdavay ilçesinde sel nedeniyle ilçenin ortasından geçen Devrekani Çayı üzerindeki köprü çöktü.

İlçe merkezindeki birçok ev, iş yeri ve araç sular altında kaldı. Bölgeye gönderilen çok sayıda iş makinesi çalışma yapıyor. İlçeye su ve elektrik verilemiyor. Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede kurtarma çalışmaları bot ve TSK'ya ait helikopterlerle yapıldı.

Sel nedeniyle dün çöken Sinop Ayancık kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı. İş makineleri ile yolda genişletme, güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Bartın'ın Ulus ilçesinde, sel sularına kapılan 85 yaşındaki kadını arama çalışması da yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerdeki valiler ve kaymakamlarla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin talimatıyla selin yaşandığı bölgelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile sürekli görüşerek bölgedeki durum, tahliye çalışmaları ve gelişmeler hakkında anlık bilgi alıyor.

www.cumhuriyet.com'dan alıntıdır.

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