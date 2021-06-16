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Sanatseverler ''Kahve ile Suluboya Şenliği''nde ikinci kez buluştu !

Turuncu Art Cafe'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte bir araya gelen ressamlar kahveyi boya olarak kullandı. İstanbul Göztepe'de bulunan Turuncu Art Cafe'de ikincisi gerçekleştirilen ''Kahve ile Suluboya Şenliği 2''de ressamlar boya olarak sadece kahvenin kullanıldığı workshop çalışmasında manzaradan doğaya farklı çalışmaları ortaya çıkardı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Haziran 2021 Çarşamba 10:19
Sanatseverler ''Kahve ile Suluboya Şenliği''nde ikinci kez buluştu !
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''Kahve basit gibi görünen kullanılması oldukça zor bir malzeme'' olduğunu ifade eden Ressam Emirhan Murat Ergün,

Kahve ile suluboya yaparken kahvenin genelde bal ile karıştırıldığını, kıvamlı hale getirip suyla açarak tonlama yapıldığını ,"Akasya ağacının özünden yapılan Arap zamkı denilen bir malzeme var. Ben de kahveyi biraz koyulaştırdım, yaktım ve içine Arap zamkı koydum. Beklettim, kuruttum ve taş sulu boya şekline getirdim." ifadesini kullandı.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Etkinliğe katılarak kahve ile sulu boya çalışan Saliha Gümüş uzun yıllardır resim yaptığını, eğitimini aldıktan sonra daha yoğun çalışmaya başladığını söyledi.

'' Keyifli bir çalışma yapıyoruz'' Kahvenin içine karıştırılan balın resme bir pırıltı verdiğini kaydeden Gümüş, "Güzel, hoş duruyor, suluboyayı andırıyor. Malzemeyi Turuncu Art Cafe’den temin ettiler, biz de kağıdımızı, fırçamızı aldık geldik, keyifli bir çalışma yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılarak kahve ile suluboya çalışmaları yapan katılımcılar yaşadığımız Pandemi sürecinde az da olsa Sanat adına bir nefes olduğunu belirttiler.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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