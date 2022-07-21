Salon Tipi Klimalar ile Rahat Yaşam Alanları

Günümüzde hemen hemen her evde klima kullanılır. Salon tipi klima modelleri ise özellikle kalabalık ortamlarda tercih edilir. Ayaklı yapıda olan bu klimalar mağaza, restoran ve cami gibi alanlarda rahat bir kullanım sağlar. Ayaklı klima çeşitleri enerji tasarrufu sağlamasının yanında etkili bir soğutma sağlaması ile de bilinir. Her salonun büyüklüğü birbirinden farklı olduğu için salonun büyüklüğüne uygun olarak klima seçimi yapılmalı. Aksi takdirde ortamın aşırı soğuması ya da klimanın yetersiz kalması gibi problemler yaşanabilir.

Şık ve Konforlu Yer Tipi Klima Seçenekleri Yer tipi klima diğer klima çeşitlerinden farklı olarak yere monte edilir. İnce ve şık tasarıma sahip olan bu ürünler görünüşleri ile de insanların ilgsini çeker. Güçlü çalışma akımının yanında sessiz bir şekilde çalışma özelliği bulunur. Tasarruflu ve çevre dostu olması ile de bilinir.

Yer tipi klima çeşitleri;

Toplantı salonlarında

Okullarda

İş yerlerinde

Alışveriş merkezlerinde

Mağazalarda

Konser salonlarında

Dairelerde

kısaca soğutulması ya da ısıtılması istenen tüm alanlarda rahat bir şekilde kullanılabilir.

Salon kliması kapalı alanlarda rahat bir şekilde kullanılır. Değişen kapasiteleri sayesinde her mekana uyum sağlama özelliğine sahip bu ürünler sessiz çalışma stilinin yanında yüksek performansı ile de dikkat çeker.

İnverter Salon Tipi Klima ile En İyi Performans

Salon tipi klimalar içerisinde en çok kullanılanlar arasında silindirik klima çeşitleri yer alır. İnverter salon tipi klima ergonomik ve şık görünümü ile insanların en çok tercih ettiği modellerden biridir. Silindirik klimalar, ayaklı klima ismi ile de bilinir. Bu ürünlerin geniş salınım özelliği bulunduğu için her alana rahat bir şekilde ulaşma özelliği bulunur. Isıtma ve soğutma işlemlerini oldukça kısa sürelerde gerçekleştirir. Konforlu bir kullanım sağlamasının yanında güç tüketimi düşük olduğu için bütçe dostu olması ile de bilinir.

Salon tipi klima küçük boyutlara sahip olduğundan çok fazla yer işgal etmez. Bunun yanında bulunduğu ortamın dekorasyonuna uyum sağlar. Küçük yapısına rağmen güçlü bir performans sunar. Son teknoloji olan DC inverter kompresörü maksimum verim elde etmeyi sağlar.

Hidrofil yapısı sayesinde ısı transferi sağlama özelliği bulunur. Bunun yanında uzun süreli kullanıma da imkan tanır. Aktif karbon filtresi sayesinde havadaki kir ve toz parçacıklarını yok eder. Bu sayede temiz bir ortam oluşturur. Akıllı x fanı bulunduğundan kötü koku oluşumuna neden olan küf ve mantar oluşumunu engeller. Güçlü performansı yanında ultra düşük ses kontrolü sayesinde gürültü kirliliğinin önüne geçer. Salon tipi klima fiyatları ürünlerin özelliklerine bağlı olarak farklılık gösterir.

Kaliteli Salon Kliması ile Uzun Ömürlü Kullanım

Salon klimalarından verim elde etmek ve uzun süreli kullanım sağlamak için bazı konulara dikkat etmek gerekir. Salon tipi klima 6 ayda bir yapılan temizlikler sayesinde daha verimli bir şekilde kullanılır. Son teknoloji olan inverter salon klimaları ortam koşullarına bağlı olarak soğutucu akışı ve motor hızını kendi ayarlar. Bu sayede klimadan en yüksek verimi alınır.

Yaşanan teknolojik gelişmeler klima sektörünü de olumlu bir şekilde etkilediğinden artık cep telefonu ile klima arasında akıllı bağlantı sağlamak mümkün. Bu da klimaların efektif kullanımına olanak sağlar. Salon tipi klima fiyatları, ürünün boyutu, teknik özellikleri, modeli gibi çeşitli konulara göre değişiklik gösterir. Evleriniz ve diğer yaşam alanları için birbirinden kaliteli ve şık salon tipi klimaları hemen FujiPlus kalite ve güvencesi ile satın alın!