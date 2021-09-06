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Salgın Döneminde Okula Dönmenin Güvenli Yolu

Pandemi döneminde çocuklar okulda yüz yüze eğitim alamadı. Bu dönemde eğitim büyük çoğunlukla uzaktan gerçekleştirildi. Bazı çocuklar uzaktan eğitimi faydalı bulurken bazıları da bu eğitim şeklinden çok sıkıldı. Uzun süredir uzaktan eğitim hayatlarını sürdürmeye çalışsalar da yeni dönemden itibaren okullarına gidebilecekler. Bu dönemde bazı öğrenciler rahat olabilseler de bazı öğrenciler ve ebeveynler de doğal olarak kaygı içinde olabilirler. Bu kaygıların üstesinden gelmek ve çocuğunuzun eğitimine normal bir şekilde devam etmesi için yapmanız gerekenleri Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Çocuk Ergen Psikiyatristi Uzm. Dr. Rümeysa Alaca sizler için anlattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Eylül 2021 Pazartesi 14:00
Salgın Döneminde Okula Dönmenin Güvenli Yolu
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Kuralların Önemini Anlatın

Pandemi döneminde uyulması gereken bazı önemli kurallar var. Çocuğunuzun güvenli bir eğitim hayatı sürdürmesinde siz ebeveynlerin rolü çok büyüktür. Sizin evde uyguladığınız kuralları okulda da sürdürmesi için çocuğunuzla bir konuşma gerçekleştirin. Örneğin, okulda da yemeklerden önce ve sonra ellerini yıkaması gerektiğinin önemini ve amacını ona güzel bir dille açıklayın. Arkadaşlarıyla kalem, silgi ve oyuncak gibi fiziksel eşyaları paylaşmaması gerektiğini anlatın. Arkadaşlarıyla selamlaşacağı zaman fiziksel tokalaşma ya da sarılma yerine uzaktan selam verme yöntemlerini eğlenceli bir şekilde çocuğunuza öğretebilirsiniz.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli konu ise maske takmaktır. Maskeyi, sınıfta, tuvalette ya da benzeri kapalı mekanlarda çıkarmaması gerektiğini ve ne zaman maskesini yenilemesi gerektiğini çocuğunuza öğretmeniz gerekir. Pandemi uzun süredir devam ettiği için birçok çocuk nerede ve nasıl maske takılması gerektiğini artık biliyor. Ancak okulda geçirilen zaman uzun olduğu için maskeyle ders dinlemek zor olabilir. Çocuğunuza sınıfta maske ve mesafesini koruması gerektiğini belirtin. Aynı zamanda okul bahçesi gibi açık alanlarda mesafeyi koruyarak rahatlamak için maskelerini çıkarabileceklerini de söyleyebilirsiniz. Bu sayede hem gün içinde rahatlarken hem de kendilerini katı bir kuralın içinde bulmazlar.

Bir diğer konu ise hava yoluyla bulaşı önlemek için alınabilecek önlemlerdir. Bu önlemler hapşırırken ya da öksürürken ağzı ve burnu mendil yardımıyla kapatmaktır. Mendil bulunamadığı zaman ya da çok acil durumlarda dirsek içine hapşırmak, öksürmek bulaşı önlemek açısından önemlidir. Bu basit ama etkili yöntemi çocuklarınıza öğrettiğiniz takdirde hem çevresindeki bireyler hem de kendisi hastalıktan yüksek ölçüde korunacaktır.

Beslenme ve Uykunun Önemi Çok Büyük

Sağlıklı beslenme ve doğru uykunun sağlanması hem Covid-19 için hem de diğer pek çok hastalık için çok önemlidir. Yaşa göre değişmekle birlikte ortaokul, lise çağındaki çocuk ve gençlerin 8-12 saat uyuması gerekir. Bu durum ilkokul ve okul öncesi çağındaki çocuklarda 9-13 saat arasındadır. Uyku sadece süreyle ölçülmemelidir. Kaliteli bir uyku, yani uyku hijyeni çok önemlidir. Uyumadan en az 4-6 saat önce ağır ve yağlı yiyecek yemeyi bırakmak gerekir. Uyumadan hemen önce çok fazla sıvı almak uykuyu bölebileceği için sıvı tüketiminden uzak durulmalıdır. Aynı zamanda kahve, çay gibi kafein içeren içecekler uyumayı zorlaştırdığı için tüketilmemelidir. Son zamanlarda artan telefon, tablet ve bilgisayar kullanımı uykuyu önemli derecede etkileyebilir. Uyumadan birkaç saat önce elektronik cihazların kullanımını bırakmak uykuyu daha verimli hale getirebilir.

Zorunlu Hissettirmeyin, Yanında Olun

Çocuklar, bu dönemde uzaktan eğitime alıştıkları için okula gitmek istemeyebilirler ya da okula yeni başlayan çocuklar okul ortamını bilmedikleri için korku ve endişe yaşayabilirler. Hem okula başlamak hem de pandemi, okula gitme sürecini zorlaştırabilir. Çocuklarınıza endişenizi yansıtmayın. Kurallara uyduğu takdirde korkulacak bir şey olmadığını söyleyin. Çocuğunuzun endişelerini göz ardı etmeyin, onu dinleyin ve anlamaya çalışın. Okul başladıktan sonra hâlâ bir süre endişe ve korku duymaya devam edebilir. Ona durumu güzel ve tatlı bir dille açıklayarak, onu dinleyerek kaygılarının üstesinden gelebilirsiniz.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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