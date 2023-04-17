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Saadet Partisinden Güzel Bir Hizmet Daha Ata Tohumu

Saadet Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Şükrü İpek Ve Zeytinburnu İlçe başkanı Levent Çotuk içinde 40 çeşitten oluşan ATA TOHUMU Setini gazetemizin genel yayın yönetmeni Hüseyin Çetiner’e takdim ederek proje hakkında bilgi verdiler.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Nisan 2023 Pazartesi 11:11
Saadet Partisinden Güzel Bir Hizmet Daha Ata Tohumu
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ÇETİNER ÜLKENİN ÖNEMLİ BİR SORUNUNA EĞİLDİĞİNİZ İÇİN SİZLERE TEŞEKKÜR EDERİZ DEDİ …

İstanbul Times Madya Grubu Genel Yayın Yönetmeni ve imtiyaz sahibi Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner bir siyasi ata tohumu gibi önemli bir konuya eğilmesi ve yüz binlerce kişiye ata tohumu dağıtması çok önemli ve anlamlı. Bizede 40 ayrı tohumu çok şık şişeler içinde ahşap kutuda takdim edildi. Bizi ziyaret edip ata tokumu takdim eden Saadet Partisi İstanbul İl Başkan yardımcısı Şükür İpek ve Zeytinburnu İlçe başkanı Levent Çotuk’a teşekkür ederim dedi.

Ata Tohumu Nedir?

Ata tohumu, genetiğiyle oynanmamış, herhangi bir laboratuvar ortamında müdahaleye maruz kalarak DNA dizilimi bozulmamış, lezzet ve besin değerleri yüksek olarak mahsul alınan tohumlardır. Bu tohumlar doğurganlığını da kaybetmediği için çoğalabilir ve sürdürülebilir özelliğe sahiptir.

Nesilden nesile en büyük armağan

Yüzyıllardır atalarımız tohumu eker, büyütür, mahsule dönüştürür, sağlıkla tüketir ve üretilen mahsulün bir kısmını tohumunu kullanmak üzere ayırırdı. Bu sayede tohumlar nesilden nesile aktarılabilen en büyük armağan olarak günümüze kadar ulaşabilmiştir. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığımızın ata tohumu projesi ülkemizin ürün çeşitliliğini korumak, doğallığı ve doğayı bizden sonraki nesillere bulduğumuzdan daha iyi bırakmak üzere “Nesilden nesile en büyük armağan” sloganıyla başlatmış olduğumuz bir projedir.

2022’de 1 Milyon Tohum Ulaştırdık

Geçtiğimiz yıl Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı olarak bir milyon ata tohumunu vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ulaştırdık. Vatandaşlarımızın büyük bir bilinçle yoğun ilgi göstermesi bizi ziyadesiyle memnun etti ve harekete geçirdi. Bu sebeple İstanbul ve Anadolu’nun birçok ilinde ata tohumu üretme merkezleri oluşturduk.

ve bunun sonucunda bu yıl Anadolu’muzu yüzden fazla farklı tohum çeşidiyle buluşturacağız.

Birçok Sağlık Sorununun Nedeni: GDO

Dünyada ve ülkemizde son zamanlarda yaygın hâle gelen GDO’lu, hibrit veya tek tip tohumun mecbur kılınması birçok sağlık sorununa, gıdada bağımlılığa ve açlığa neden olmaktadır. Bu politikaların sonucunda ülkemizde bulunan birçok sebze çeşidinin neslinin tükenmekle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Sebze, hububat ve diğer tarım ürünlerinin yüzlerce çeşidi olmasına rağmen tarım alanında küresel ölçekte birkaç firma piyasadaki çeşitleri 3-5 ile sınırlandırmış ve bu çeşitlerin tohumlarını temin hususunda kendilerine bağımlı hâle getirmişlerdir.

Tohumda Dışa Bağımlılığı Sonlandıracağız!

Saadet Partisinin yer alacağı yönetim sisteminde dışa bağımlılığı sonlandıracağız. İthal tohum yerine kendi tohumlarımızı üretecek ve çoğaltacağız. Üreticilerimizi ve ülke tarımını çok uluslu ve küresel şirketlere bağımlı hâle getiren maksatlı kotaları kaldıracak, doğal kaynakların azaldığı dünyamızda gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için organik tarımı ve tohumların özgür dolaşımını destekleyeceğiz.

Ata tohumlarının nesillere aktarılmasına ve kullanımının artırılmasına katkıda bulunmak üzere siz duyarlı ve sorumluluk sahibi vatandaşlarımızla birlikte bu önemli adımı atıyoruz. Sizlerle paylaştığımız tohumların bereketle çoğalmasını temenni ediyor, sizlerin de bu tohumları çoğaltarak çevrenizle paylaşmanızı umuyoruz.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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