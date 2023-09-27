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Rosatom ve Cezayir Atom Enerjisi Komisyonu Enerji Dışı Nükleer Teknolojiler Geliştirme Konusunda Anlaştı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom ile Cezayir Atom Enerjisi Komisyonu (COMENA) arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Eylül 2023 Çarşamba 13:39
Rosatom ve Cezayir Atom Enerjisi Komisyonu Enerji Dışı Nükleer Teknolojiler Geliştirme Konusunda Anlaştı
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Mutabakat zaptına, Viyana'da düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 67’inci Genel Kurul Toplantısı’nda Rosatom Kalkınma ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkan Yardımcısı - Uluslararası Ticaret Direktörü Boris Arseev ile COMENA Genel Direktörü Abdelhamid Mellah imza attı.

Taraflar, sağlık alanında enerji dışındaki nükleer teknolojiler ve Cezayir'de nükleer tıp merkezlerinin kurulması da dahil olmak üzere nükleer tıbbın ilerlemesi alanında ortak projelerin uygulanmasında uzun vadeli, verimli ve karşılıklı fayda sağlayan bir iş birliği geliştirme konusunda anlaştılar. İş birliği, Rosatom'un sağlık alanındaki uzmanlığını bünyesinde toplayan "Rusatom Healthcare" A.Ş'nin "Sağlık Teknolojileri" bölümü tarafından yürütülecek.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Rosatom Kalkınma ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkan Yardımcısı - Uluslararası Ticaret Direktörü Boris Arseev konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Rosatom, sağlık alanındaki sorumluluklarını mümkün olan en kapsamlı şekilde yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu alandaki çalışmalarımız bir izotop kompleksi ve radyofarmasötik üretimi, yüksek teknolojili tıbbi ekipman üretimi, tıbbi cihazların ve gıda ürünlerinin iyonlaştırıcı radyasyonla işlenmesi ve nükleer tıp merkezlerinin kurulmasını kapsamaktadır. Vatandaşların yaşam süresini uzatmak ve yaşam kalitesini arttırmak için Cezayir ile yenilikçi barışçıl nükleer teknolojiler geliştirme fırsatına sahip olmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Genel Direktörü Abdelhamid Mellah da "Rosatom'un nükleer tıp ve radyoterapi faaliyetlerinin geliştirilmesinde COMENA'ya verdiği destek, Cezayir'de kanserin teşhis ve tedavisine büyük katkı sağlayacaktır. COMENA için Rosatom gibi prestijli bir ortakla iş birliği, hükümet tarafından belirlenen hedefleri yerine getirmede başarının anahtarı olacaktır" diye konuştu. 

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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