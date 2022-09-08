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RAMS Garden Basın Lansmanı İle Görücüye Çıktı
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RAMS Garden Basın Lansmanı İle Görücüye Çıktı

Bahçelievler’de yepyeni bir yaşam sunan RAMS Garden, ön lansman kampanyasıyla satışa çıktı. 2-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen ön lansmanda, 5000’nin üzerinde kişi satış ofisini ziyaret etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Eylül 2022 Perşembe 17:35
RAMS Garden Basın Lansmanı İle Görücüye Çıktı
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RAMS Global Ceo'su Fatruk Bülbül Basın mensupları ile projenin yükseldiği lokasyonda inşa eidlen satış ofisinde kahvaltılı lansman toplantısında bir araya geldi.İlk olarak Grubu ve proge hakkında bir sunum yapan Bübül daha sonra basın mensupların sorularını içtenlikle cevaplandırdı.

      İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner - Bahçelievler - İstanbul  

5 ülkede 10’dan fazla şehirde 4 milyon metrekareye yakın proje alanına imza atmış olan RAMS Global, dünyadaki 83., Türkiye’deki 4. projesi RAMS Garden’ı İstanbullularla buluşturdu. Bulunduğu konum itibarıyla şehirdeki insana ulaşabileceği en üst düzey yeşili ve bahçe hayatını sunan RAMS Garden yoğun talep ile karşılandı.

Toplam 75 bin metrekare içerisinde yer alan 33 bin metrekarelik yeşil alanı ile Bahçelievler’in en değerli arsası üzerinde yükselen RAMS Garden, 2+1’den 5+1’e kadar çeşitli konut seçenekleri sunuyor.

Yoğun talep hakkında görüşlerini dile getiren RAMS Global CEO’su Faruk Bülbül “Bundan yaklaşık bir yıl önce gerek iş yapış şeklimiz gerek ise de finansman gücümüzle Türkiye’de de inşaat sektörünün geleceğine ışık tutmak için kolları sıvadığımızı sizlerle paylaşmıştık. Türkiye’ye olan güvenimizin ve sektöre getirdiğimiz yeniliklerin en yakın örneği Quattro İstanbul ve şimdi de RAMS Garden’ın bu kadar büyük ilgi görmesi oldu. RAMS Garden, tabiri caiz ise küçülen ve arz-talep dengesi bozulan inşaat sektörüne can suyu getirdi. Birkaç gün gibi kısa bir süre içerisinde gösterilen bu yoğun ilgiden oldukça memnunuz. Türkiye olan inancımız ve yakın zamanda başlayacak olanlarla toplam 60 milyar TL proje bedeli ve 10 bin kişilik istihdam yaratacağız” dedi.

Kişi başına düşen yeşil alan İstanbul ortalamasının sekiz katı

796 dairenin yer aldığı RAMS Garden’ın içerisinde 210 metre uzunluğunda göletin yanı sıra bisiklet, koşu ve yürüyüş parkuru da bulunuyor. Projenin yanı başında yer alan 42.300 metrekarelik koru alanı da RAMS Garden’da hayatı yeşil ile buluşturuyor. İstanbul’da ortalama kişi başına düşen yeşil alan miktarı 13,25 metrekare iken, yanı başındaki koru ve RAMS Garden’da dahil bu rakam 94,5 metrekareyi buluyor.

RAMS Garden, RAMS’ın aktif 18 şantiyesinden biri

RAMS’ın dünya çapında Türkiye, Dubai, Tayland, Moskova, Kazakistan ile aktif 18 şantiyesinden biri olan RAMS Garden, 1100 metrekare sosyal tesis, kapalı spor salonu gibi sosyal alanlar da sunuyor. Bugüne kadar 20 binden fazla konutu teslim eden RAMS Global, önümüzdeki 4 yıl içerisinde Türkiye’de yaklaşık 9 bin evi sahipleriyle buluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

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