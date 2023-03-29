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Ramazan Paylaşmaktır,İBB Ramazan'da da Halkın Yanında

İhtiyaç sahiplerine ve depremzedelere yönelik yardımlarını aralıksız sürdüren İBB, Ramazan ayı boyunca 400 bine yakın haneye destek verecek. İstanbul’daki 160 bin haneye nakit destek, 150 bin aileye gıda kolisi desteği, şehit-gazi yakınlarına ve engelli üyesi bulunan 53 bin aileye toplamda 12,5 milyon TL market kartı dağıtımı yapılacak. Ramazanın ilk gününden itibaren İstanbul’un farklı noktalarında her gün 17 bin kişilik iftar yemeği dağıtımı yapıldı, Ramazan boyunca da yapılacak. Otogardaki Geçici Barınma Merkezi’nde kalan evsizlere de iftar ve sahur yemeği veriliyor. Ayrıca Afet bölgesine gıda ve hijyen paketi göndermek isteyenler Askıda Fatura uygulamasını kullanabiliyor. Yardım göndermek isteyenler https://askidafatura.ibb.gov.tr/ adresinden desteklerini yapabiliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Mart 2023 Çarşamba 12:29
Ramazan Paylaşmaktır,İBB Ramazan'da da Halkın Yanında
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On bir ayın sultanını iftarlar, sahurlar, ve kültürel etkinlikler ile karşılayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yıl boyunca devam eden sosyal yardımlarını Ramazan ayında artırarak sürdürüyor.

Bu kapsamda; İstanbul’da yaşayan ihtiyaç durumu tespit edilen desteğe muhtaç ailelerle, afet bölgelerinden İstanbul’a gelen ihtiyaç durumu tespit edilen hanelere toplam 150 bin gıda kolisi desteği sağlanmaya başlandı. İçinde un, yağ, pirinç, bulgur, nohut, mercimek, makarna, salça, çay, şeker ve zeytin ve tuzdan oluşan 381 lira değerindeki temel gıda kolilerin dağıtımı hızla sürüyor.

Yine İstanbul’daki ihtiyaç sahipleri ile afet bölgelerinden İstanbul’a gelen 160 bin kişiye 500’er TL nakit destek sağlanıyor.

Ramazan ayı boyunca ihtiyaç durumu tespit edilen şehit-gazi yakını, engelli, tek ebeveyn toplamda 53 bin farklı haneye de toplamda 12 milyon 550 TL değerinde market kartı desteği verilecek.

Ramazan ayı boyunca İstanbul’un meydanlarından 17 bin kişilik iftar yemeği ile 7.600 kişilik sahurluk dağıtan İBB; Büyük İstanbul Otogarı’ndaki Geçici Barınma Merkezi’nde evsiz bireylere de günlük iftar ve sahur yemeği ikram ediyor.

ASKIDA FATURA BU KEZ DEPREMZEDELER İÇİN

İBB; 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarabilmek için afetzedeler ile hayırseverler arasında köprü oluyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara gıda ve hijyen kolisi ulaştırılacak kampanya, hayırseverlerden yoğun ilgi görüyor.

Dayanışmaya ortak olan hayırseverlerin aldığı Gıda Destek Paketi 2.331’e, toplam ödenen miktar 1 milyon 291 bin 886 liraya ulaştı. Hijyen Destek Paketi alarak destek verenlerin sayısı da 1.257’e, toplam miktar 606 bin 703 liraya ulaştı.

Depremzedelere destek olmak isteyen hayırsever vatandaşlar, https://askidafatura.ibb.gov.tr/ linki üzerinden veya 153’ü arayarak ulaştırmak istediğiniz paketi ve marketini seçiyor. Seçmiş olduğu paketin içeriğini inceleyebiliyor ve dilediği tutar kadar afetzede vatandaşlara katkıda bulunabiliyor.

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