Rafadan Tayfa, Sur Yapı Marka AVM’de Çocuklara Kişisel Verileri Korumayı Öğretti

Rafadan Tayfa çizgi film karakterlerinin yer aldığı “Veri Tayfa, Rafadan Tayfa” müzikli gösteri etkinliği 11 Ağustos Çarşamba günü Sur Yapı Marka AVM’de ziyaretçilerle buluştu. Etkinlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından düzenlenen "Veri Tayfa" gösterisiyle çocuklara kişisel verinin tanımı, önemi ve güvenliği konusunda önemli bilgiler aktarıldı.
Katılımın yoğun olduğu gösteride, dijital ortamlarda paylaşılan, kişisel verilerden doğabilecek risklere karşı hem çocuklarda hem de ebeveynlerde farkındalık oluşturacak önemli bilgilere yer verildi. 19:00 ve 21:00 saatlerinde, ayrı iki seans olarak sahnelenen ücretsiz müzikli etkinlikte katılımcılara maske ve sürpriz hediyeler de dağıtıldı.
İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)