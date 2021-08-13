Rafadan Tayfa, Sur Yapı Marka AVM’de Çocuklara Kişisel Verileri Korumayı Öğretti

Kişisel Verileri Koruma Kurumu himayesinde gerçekleştirilen farkındalık çalışmaları kapsamında, çocuklara yönelik düzenlenen "Rafadan Tayfa, Veri Tayfa" müzikli gösteri etkinliği, 11 Ağustos Çarşamba günü Sur Yapı Marka AVM’de gerçekleşti. 19:00 ve 21:00 saatlerinde, iki ayrı seans olarak sahnelenen ücretsiz gösteride ailelere ve çocuklara kişisel verinin ne olduğu, sosyal medyada paylaşımlar yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatıldı. Açık havada gerçekleştirilen ve yoğun ilgiyle karşılanan etkinlikte katılımcılara maske ve sürpriz hediyeler de dağıtıldı.