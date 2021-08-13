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Rafadan Tayfa, Sur Yapı Marka AVM’de Çocuklara Kişisel Verileri Korumayı Öğretti

Kişisel Verileri Koruma Kurumu himayesinde gerçekleştirilen farkındalık çalışmaları kapsamında, çocuklara yönelik düzenlenen "Rafadan Tayfa, Veri Tayfa" müzikli gösteri etkinliği, 11 Ağustos Çarşamba günü Sur Yapı Marka AVM’de gerçekleşti. 19:00 ve 21:00 saatlerinde, iki ayrı seans olarak sahnelenen ücretsiz gösteride ailelere ve çocuklara kişisel verinin ne olduğu, sosyal medyada paylaşımlar yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatıldı. Açık havada gerçekleştirilen ve yoğun ilgiyle karşılanan etkinlikte katılımcılara maske ve sürpriz hediyeler de dağıtıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ağustos 2021 Cuma 10:55
Rafadan Tayfa, Sur Yapı Marka AVM’de Çocuklara Kişisel Verileri Korumayı Öğretti
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Rafadan Tayfa çizgi film karakterlerinin yer aldığı “Veri Tayfa, Rafadan Tayfa” müzikli gösteri etkinliği 11 Ağustos Çarşamba günü Sur Yapı Marka AVM’de ziyaretçilerle buluştu. Etkinlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından düzenlenen "Veri Tayfa" gösterisiyle çocuklara kişisel verinin tanımı, önemi ve güvenliği konusunda önemli bilgiler aktarıldı.

Katılımın yoğun olduğu gösteride, dijital ortamlarda paylaşılan, kişisel verilerden doğabilecek risklere karşı hem çocuklarda hem de ebeveynlerde farkındalık oluşturacak önemli bilgilere yer verildi. 19:00 ve 21:00 saatlerinde, ayrı iki seans olarak sahnelenen ücretsiz müzikli etkinlikte katılımcılara maske ve sürpriz hediyeler de dağıtıldı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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