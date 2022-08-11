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PTT'nin Araç km ve Hasar Sorgulama Hizmetleri

İkinci el araba almak isteyen vatandaşlar PTT AŞ tarafından geliştirilen uygulamalar üzerinden “Araç Km ve Muayene Sorgulama” ile “Araç Hasar Sorgulama” yapabiliyor. Kullanıcılar, bu hizmetler sayesinde araç ile ilgili verilere satın alma sürecinde hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabiliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Ağustos 2022 Perşembe 12:38
PTT'nin Araç km ve Hasar Sorgulama Hizmetleri
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Araç Km ve Muayene Sorgulama, Araç Hasar Sorgulama ile birlikte Araç Detay Sorgulama ve Araç Değişen Parça Sorgulama olanağı da sağlayan PTT’nin hizmetlerine oldukça kolay bir şekilde ulaşılabiliyor ve bu uygulamalar sayesinde ikinci el araç alım sürecinde sıkça karşılaşılan mağduriyetlerin önüne geçilebiliyor.

PTT HİZMETLERİ ARAÇ ALIM SÜRECİ ÖNCESİNDE HIZLI VE GÜVENİLİR SORGULAMA SAĞLIYOR

Sorgulama yapmak isteyen bireysel ve kurumsal müşteriler aracın plakasını ve şasi numarasını sisteme girerek ulaşmak istedikleri bilgileri kolayca elde edebiliyorlar.

PttBank müşterileri, PttBank internet bankacılığı ve PttBank mobil uygulaması üzerinden, PttBank müşterisi olmayanlar ise "www.pttavm.com" ve "HGS-Online Bakiye Yükleme" platformları aracılığıyla sorgulama yapabiliyor.

Vatandaşlar, Araç Km ve Muayene Sorgulama verilerini 9,00 TL, Araç Hasar Sorgulama verilerini ise 21,00 TL ücret karşılığında öğrenebiliyor.

7 MİLYON 500 BİN ARACIN KİLOMETRE SORGUSU YAPILDI

PTT AŞ tarafından sunulan Araç Km ve Muayene Sorgulama ve Araç Hasar Sorgulama hizmetleri yoğun ilgi görüyor. Uygulamaların hizmete girdiği tarihten bugüne kadar olan süreçte 7 milyon 500 bini aşkın sorgulama yapıldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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