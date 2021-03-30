Psikolog Sena Çetiner Yazıları iİe www.kivitadinda.com da

PSİKOLOG SENA ÇETİNER KADIN,ÇOCUK,EĞİTİM,EDEBİYAT YAŞAM VE PSİKOLOJİYE YÖNELİK YAZILARI İLE www.kivitadinda.com da …

Öğrencilik yıllarından başlamak üzere uzun bir süredir bir çok gazete ve haber portalında yazlar yazan Psikolog Sena Çetiner bundan sonra sadece www.kivitadinda.com.da yayınlanmak üzere yazları ile okurlarının karşısında olacak.

Bugüne kadar İstanbul Times Gazetesi ve www.istanbultimes.com.tr yazılarım yayımlandı ve yayımlanmaya devam ediyor.

Bundan sonra www.kivitadında.com‘da da psikolojiye dair yazılarım yayımlanacak. Yorum kısmında değinmemi istediğiniz konuları bana bildirebilirsiniz. Ayrıca burada yazmama imkân sunan site yöneticilerine teşekkür ederim.

İŞTE www.kivitadinda.com da Kİ İLK MAKALESİ YAYINDA…

https://www.kivitadinda.com/2021/03/kadina-siddette-erken-teshis/

Sizde sorularınızı Psikolog Sena Çetiner’ e sorabilirsiniz…

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)